Sex nás baví pořád, ale partnerské postele stydnou, říkají odborníci

Manžel další z nás tvrdí, že je vlastně asexuál. „Jsou na světě jiné radosti,“ odbývá už léta svou ženu a ta nemá sebemenší indicii, že nemluví pravdu. „Moje stejně stará kamarádka už má třetího chlapa a ani jeden s ní nechtěl spát,“ přidává se devětadvacetiletá Martina.

„V sexu nejde stanovit normy, zda je normální milovat se 2x denně či jednou za půl roku. Důležité je, aby to oběma v páru vyhovovalo. Pokud to ale nabourává váš osobní či partnerský život, pak je nutné problém řešit.“

MUDr. Pavel Turčan

Možná se vám také zdá, že sex je všude kolem nás, ale tak nějak chybí v našich ložnicích. Klesá snad napříč pohlavími sexuální apetence? Anebo jen spolu s našimi přáteli stárneme a ruku v ruce ubývá chuť na milování?

Můžete být klidní. Podle sexuologů máme chuť k sexu stejnou, jako měli naše babičky a dědové. „Podle našich výzkumů žádné změny v tom směru nepozorujeme,“ říká sexuolog Petr Weiss.

Je na vině stres?

Statisticky nezajímavý pokles snad může ovlivnit stres a nervy z pracovního vypětí. „Všimla jsem si, že se vytrácí chuť na sex poté, co opustíme školu a začneme na plný úvazek pracovat,“ potvrzuje teprve pětadvacetiletá Bára.

Profesor Weiss by na „dnešní uspěchanou dobu“ nic nesváděl. „Dříve zažívali lidé kolikrát daleko víc stresu než dnes,“ říká.

Sexuolog a gynekolog Pavel Turčan však některé vlivy hektického způsobu života zmiňuje: „Testosteron se mužům nejvíce tvoří v noci a v brzkých ranních hodinách a spíše ve fázi hlubšího spánku,“ vysvětluje. „Pokud však úspěšnému manažerovi či podnikateli.mozek ani v noci nevypne, vede to často k poklesu hladiny testosteronu. Hodnoty jsou kolikrát nižší než u mužů, kteří už na takový pokles mají s věkem ‚nárok’ a jsou v období takzvaného mužského přechodu, nebo-li andropauzy.“

Ženy jsou podle něj častěji než muži závislejší na pohodě, pocitu bezpečí a důvěry ve vztahu. „Pokud to nefunguje, tak pak i chuť na sex klesá, nebo se mu přímo vyhýbají,“ vysvětluje odborník s tím, že lidé se víc věnují své práci, kariéře, mají na sebe méně času, často jsou podráždění a snadněji dochází k neshodám a konfliktům.

„Když pacienti, kteří s námi řeší v ordinaci partnerský sexuální nesoulad, odjedou někam na dovolenou a jsou spolu v klidu dva týdny, často pak připouštějí, že tam bylo vše v pohodě. Měli na sex chuť a u mužů fungovala erekce. Po návratu domů a s nástupem stereotypu se vrátily i potíže v sexu.“

O sex nestojí častěji také muži

Mezi lidmi přežívá mýtus, že muži chtějí vždy a ženy jsou ty, které se obvykle zdráhají. Zdá se, že trend se obrací. Čím dál častěji mívají problém muži.

„Vždy ale jde o problém páru,“ upozorňuje Turčan. „Dnes máme mnoho hezkých a schopných žen, které se dokážou postarat samy o sebe. Některé to umí dát mužům i jasně a důrazně najevo, což se mimo jiné může projevit i poklesem zájmu o sex. Nebo poklesem zájmu o sex s takovou partnerkou. S jinou, která by v tom byla chytřejší a nedávala by to tolik najevo, by to šlo.“

Po porodu už nechci

Chuť k milování se mění nejen s věkem, ale také s aktuální životní situací a rolí. „Některé ženy po porodu dítěte pociťují výrazný pokles zájmu o sex,“ říká lékař. „Při kojení se vyplavuje hormon prolaktin, který může sexuální touhu a vzrušivost trochu tlumit. Někdy vede k podobným potížím také soustředěnost na péči o dítě, napětí, že začne brečet nebo že je děti uslyší, tedy pokud jsou už o něco starší,“ vypočítává.

„Procento sexuálních poruch jako je předčasná ejakulace či poruchy erekce se nemění. Ale zejména léčba mužských sexuálních dysfunkcí je dnes daleko účinnější než dřív.“ Prof. Petr Weiss

Může se stát, že si maminka na „nový režim“ zvykne a zůstane v něm. Podle odborníků se však dá všechno změnit, pokud chce a popřípadě vyhledá pomoc. Svou roli hraje také sociální postavení a inteligence člověka.

„Platí pravidlo, čím je člověk s vyšším IQ a hloubavější, tím více má potíží v sexu,“ myslí si Pavel Turčan. Člověk s nižším IQ, kterému spousta věcí nedochází, nebo je neřeší, má podle něj potíží méně. Problémy mohou mít spíš vystresovaní manažeři, ale také dělníci, zvláště pokud mají extrémně namáhavou fyzickou práci.

Určitou fyzickou aktivitu však sexuolog rozhodně doporučuje. „Podporuje tvorbu testosteronu a tím nepřímo i sexuální apetenci,“ nabádá, ale varuje, že ani pohyb není všelék a přímá úměra neplatí. „V takových případech si můžeme pomoct některými přírodními preparáty, například Sarapisem pro muže. Pokud to nepomůže, je vhodné navštívit odborníka a nechat se vyšetřit, včetně odběru krve na hormonální hladiny. Významnou roli zde mohou hrát pohlavní hormony, prolaktin, ale i například hormony štítné žlázy.“

Kvůli pornu chladnou naše postele

Jak naši sexuální apetenci ovlivňuje snadno dostupná pornografie? Ženy častěji víc vzrušují fantazie s různými příběhy, ale muži mají ty fantazie poněkud jednodušší a chudší, a tak někdy potřebují přímý stimul, který jim pomůže.

„Pokud můžu mluvit za mužské pokolení, erotika na internetu a v časopisech či ve filmech nás dokáže více rozdovádět, což může mít pozitivní vliv i na partnerskou sexualitu,“ říká Turčan a dodává, že erotické fantazie mají v partnerské sexualitě významné místo. Mohou ho oživit, zvláště když už jsou dva lidé spolu delší dobu.

„Jedna pacientka mi po takovém oživení řekla, že si celou dobu myslela, že už je vyhořelý jaderný reaktor, ale zjistila, že byla jen reaktor odstavený,“ uvádí gynekolog a sexuolog ze své praxe a přidává vtip: „Pár leží v posteli a miluje se a oba vnímají, že to jde nějak ztuha a že to není ono, a najednou se na sebe podívají a téměř současně vysloví: Taky si nemůžeš na nikoho vzpomenout?“

Spíš než pornografie mohou ovlivňovat chuť na sex jiné formy zábavy jako například televize či počítače. „Patrné to bylo například v New Yorku, když před lety vypadl hromadně elektrický proud. Lidé byli doma a měli čas na sebe, nehrála televize, nešly počítače a za devět měsíců statistiky zaznamenaly prudký nárůst porodnosti, který pak opět prudce klesal do obvyklých hodnot.“

I když internetová pornografie nemá na naše libido zásadní vliv, přesto kvůli ní naše postele stydnou. Párový sex totiž vyžaduje méně sobectví a individualismu, ale naopak více empatie a pozornosti i péče o vztah jako takový. „Ve světě už několik výzkumů prokázalo, že v souvislosti se stále větší dostupností internetové pornografie klesá počet sexuálních partnerských styků. Zejména muži častěji dávají přednost masturbaci u porna před milováním s partnerkou,“ říká psycholog a sexuolog Petr Weiss.

Zapojte fantazii, buďte víc spolu sami

Aby nám partnerský sex vydržel, je nutné o něj pečovat stejně jako o vztah samotný. Pokud nejste se situací ve vaší ložnici spokojeni, začněte nejdříve u sebe. Zapojte fantazii, mluvte spolu a netlačte na pilu, nabádají odborníci.

Třeba se ten druhý přidá. A pokud jej to nenapadne, tak mu zkuste pomoct, protože sex ke vztahu patří a má mnoho podob, při nichž mohou být prožitky intenzivnější a vzrušivější.

„Zkuste se zamyslet nad tím, kolik času trávíte spolu s partnerem, kdy jste si naposled třeba jen tak vyšli na procházku, na výlet či odjeli na nějaký relaxační víkend. A nemyslím s tlupou dalších lidí kolem sebe, ale opravdu sami,“ radí sexuolog Pavel Turčan. Nedoporučuje však řešit sexem neshody. „Může být ale po vyříkání třešinkou na pomyslném dortu.“