Hic k padnutí a partner chce sex. Zkuste sprchu nebo les

V první chvíli možná partnera vůbec nechápete, ale co když se chuť přenese i na vás? Kde v tom horku půjde víc o famózní zážitek než o život?

1. Sprcha

V bazénu nebo v rybníce byste asi milování přežila a snad si ho i užila, ale najděte v takovém počasí volné koupaliště, kde byste s partnerem nebyli atrakcí pro děti. Nehledě na to, že v rybníce riskujete infekci a alergie, voda také vysušuje sliznici, takže ani vana nebo bazén na vaší zahradě, kam nikdo nevidí a děti nejsou doma, není zas tak skvělý nápad, jak to vypadá ve venezuelských telenovelách.

Tip: Volte sprchu. Sex v prostorné sprše, kde nehrozí, že se omlátíte o vodovodní baterii a že se plastový koutek nerozpadne pod vašim řáděním, je ideální místo.

2. V lese

Na přímém sluníčku se teplem roztékáte do asfaltu, ale jakmile vejdete do lesa, málem to zasyčí, jak se prudce ochladíte. Jak příjemné! Myšlenka na milování už se vám najednou nezdá tak příšerně upocená. Travnatý palouček chráněný větvemi stromů je příjemné místo, a protože i na houby je moc horko, máte teď šanci, že vás tu nikdo (kromě podobně smýšlejících párů) nevyruší.

Tip: Vezměte si sebou deku, sprej proti hmyzu a zkontrolujte, zda lože nechystáte v mraveništi.

3. Sklep

Chladné místo pod vaším domem? Zní to snad šíleně pro ty, kdo sklep spojují s Rakušanem Fritzlem, nálety nebo tornády. Ale Moravané vědí své. Sklípek, sklep, ve kterém si pánové hýčkají ve správné teplotě své lahvinky, je útočiště před stupni vytékajícími z teploměrů jako dělané. Stačí jen vychytat trochu toho pohodlí, abyste neskončili na studené holé zemi. V bytovém domě zas "stáhněte zvuk", aby vám z leknutí před dveřmi zvenku nezůstala ležet důchodkyně, co si šla do sklepa pro brambory.

Tip: Ať už jste nebo nejste šťastnými majiteli sklípku s chlazeným mokem, víno se k takové příležitosti skvěle hodí. Proto si s sebou nezapomeňte vzít skleničky.

4. Klimatizace

Pokud máte doma klimatizaci, tak není vlastně co řešit. Vás doma horko nedusí, takže když si zvolíte příjemných 25 stupňů, můžete si milování užít jako obvykle. Tiché hučení vaší pomocnice od horka snadno překryjete oblíbenou hudbou. Méně než dvacet stupňů si nastavte jen v případě, že chcete partnera oklamat a vzrušení bradavek kamuflovat zimou, anebo trváte-li na sexu pod péřovou duchnou. O něco méně komfortní je klasický větrák. Jeho výkon sice není tak intenzivní, ale neláká-li vás sprcha, les ani sklep, vezměte ho na milost.

Tip: Nemáte klimatizovaný byt, ale auto ano? Vyražte vstříc dobrodružství i za cenu trocha toho nepohodlí.

Ještě jednu radu do horkých dnů pro vás na závěr máme: utněte hned v zárodku smyslné pohledy partnera a pošlete ho na pivo. Stoprocentně přijdou i chladnější dny.

P.S.: Máte i vy svůj tip na milování v horkém létě? Napište do diskuse.