Sex jednou za měsíc nevadí. Důležitá je kvalita vztahu

Jedenkrát sice málo je, ale týdně. Většina lidí se totiž shoduje v tom, že sex chce mít v týdnu několikrát, minimálně dvakrát. Určitě to ale nelze považovat za nějaké dogma.

Vše se totiž odvíjí od zdravotního i psychického stavu, kvality partnerského soužití, věku, a také pracovního vytížení. Výjimkou nejsou ani domácnosti, kde se partneři na množství sexu dohodnou a nemají ani společnou ložnici.



Stereotyp je zabiják milování

Muži a ženy se však kromě průměrného počtu pohlavních styků shodují ještě na něčem. Totiž že je lepší mít pořádný sex se vším všudy méně často, klidně jednou za měsíc, než několikrát za týden pětiminutovku.

Nejlepší zbraní proti tomu je nepustit si do života stereotyp.To nejhorší pro kvalitní sex je, když spolu lidé začnou žít spíše jako bratr a sestra než jako partneři. Velmi trefně se tomu také někdy říká syndrom spolubydlících. Základem dobrého milování jsou tedy společné zážitky.

Co si pamatovat Oblasti rtů a jazyka jsou bohaté na nervová zakončení, a proto i velmi citlivé na doteky. Už to samo jim předurčuje důležitou roli v lidských vztazích. Při líbání totiž nezapojujete jen hmat, ale i čich a chuť. A s někým, kdo vám nechutná a nevoní, se asi sotva budete milovat. Jenže to ještě není všechno.

Rty a jazyk jsou citlivé i na ty nejjemnější myšlenkové vibrace a fungují jako prostředníci spojení dvou duší. Jakkoli to možná zní neuvěřitelně, při líbání se dokážeme nejsnáze vcítit do myšlenek a pocitů druhého člověka. Možná právě to je důvod, proč vzniká mezi čerstvě zamilovanými lidmi zvláštní citové a myšlenkové souznění. Líbání vám může dopřát duševní spojení, které svými kvalitami nezřídka předčí i sám sex. Naproti tomu lidé, kteří se líbají neradi, bývají většinou extrémně uzavření a bojí se partnerovi zcela odevzdat.

Plánujte společné akce, flirtujte (samozřejmě mezi sebou), pusťte do svého domova nové nápady a nestyďte se za romantická gesta. Je úplně jedno, zda spolu žijete dva měsíce nebo dvacet let – drobné pozornosti a projevy náklonnosti jsou koření vztahu. Společný život prostě potřebuje stále zažehnutou jiskru.

Mluvte spolu o tom, jak to chcete

Málo platné, o co si neřeknete, to mít nebudete. A to jak v životě, tak i v posteli. Zapomeňte na to, že mluvit o sexu je nepatřičné. Naopak – jak jinak mají totiž milenci vědět, co je tomu druhému příjemné a co ne? Není lepší si všechno říci než vytvořit ze sexu něco, po čem už ani trochu netoužíte? Jestliže tajně sníte po nějaké pikantnosti, řekněte si o ni.

A pokud máte s konverzací v průběhu milování problém, vyřešte věc beze slov – praktickou ukázkou. I v tomto případě ale musí zůstat stud přede dveřmi ložnice. „Odkud asi mají muži vědět, co ženy v posteli potřebují? Oni přece nejsou ženami, a tak mylně vycházejí z toho, že ženy mají stejné potřeby jako oni sami,“ praví se ve známé knize Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Je to naprostá pravda; pokud něco chcete, řekněte si o to. Při milování i v životě.

Atmosféra zlepší kvalitu prožitku

Všechno je třeba dobře načasovat. Platí to i o sexu. Stačí, když zrovna jeden z partnerů nemá na milování náladu, a může se všechno pokazit. V takové chvíli je lepší na sex zapomenout. Nic se neděje, však on ten okamžik vášně přijde jindy. Možná tehdy, až připravíte tu pravou atmosféru – hudbu, vůni, svíčky, víno… Ale nic, s čím souhlasí oba partneři, by nemělo být tabu.

Základní podmínkou úspěchu je však čistá hlava. Kdo se chystá k milování, musí vyhnat myšlenky na protivné nadřízené, hromadu pracovních úkolů na stole, nezaplacené složenky či školní trable nezletilých potomků.

Jakékoli starosti, i ty sebedrobnější, znamenají při cestě za orgasmem hotovou pohromu.

Dejte polohám nový rozměr

I když existuje mnoho sexuálních pozic, během jednoho milostného setkání jich průměrný pár moc nevystřídá – pouze dvě až tři. Většinou jde o dost známé polohy. Které? Misionářská, žena nahoře a milování zezadu (tzv. psí poloha).

Jejich obliba u milenců se zpravidla váže na to, jak je kdo velký – malý, v dané situaci unavený nebo čiperný či co komu vyhovuje. Všichni ale, ať už jde o kohokoli, ocení jejich inovativní pojetí, neboť milovat se pořád stejně – týden po týdnu, měsíc po měsíci, rok po roce, je přece jen trochu stereotypní. Sex vás prostě musí bavit.

Nikde není psáno, že věci, které vám přišly ve dvaceti nepřijatelné, vás o dvacet let později nebudou lákat. A proč ne? Nic, co vám není vysloveně proti mysli, neodmítejte.

Experimentujte, dovádějte, hrajte si. Vyzkoušejte, co je vám vzájemně příjemné, a nepřemýšlejte nad tím, jak moc je to odvážné nebo v souvislosti s vašimi dosavadními praktikami nestandardní. Počítejte s tím, že i při milování se občas stávají hloupé nebo trapné věci. Nebojte se jim zasmát.

Vždyť právě smích uvolňuje napětí. A kdo bere milování jako výhradně vážnou záležitost, moc si neužije.

Článek vyšel v březnovém vydání časopisu Zdraví.