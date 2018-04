Sex seniorů je stále tabu. Hledají na seznamkách, nakupují v sexshopech

Vzhledem k postupnému stárnutí populace se vztahy seniorů stávají stále aktuálnějším tématem. „Zájem o seznamování seniorů má v posledních letech stoupající tendenci. Předpokládáme, že se tento jev bude dle zkušeností v zahraničí ještě více umocňovat. Je to kromě jiného dáno i rostoucí počítačovou gramotností seniorů a stárnutím generace, pro kterou je on-line komunikace přirozeností,“ říká Radek Novák z online seznamky ELITE Date.



Přínosy sexu pro zdraví seniorů

U nás bohužel mnoho pečovatelů a pečovatelek stále žije v představě, že s věkem lidi opouští i libido, přestože mnohé studie tyto závěry vyvrací. Ženy jsou podle nich naopak se sexem v pozdějším věku spokojenější, než bývaly v mládí. V zahraničí proto pečovatelé procházejí mimo jiné i kurzy o sexuálním chování seniorů, díky kterým nejsou chováním starších osob zaskočeni a namísto posměšků a odsouzení jim poskytnou dostatečné soukromí na intimní chvilky.

V několika dánských i kanadských zařízeních třeba svým klientům pouštějí pornografické filmy, od zavedení nového bodu programu si pečovatelé pochvalují snížení agresivity a fyzického násilí, stejně jako nižší spotřebu sedativ (více zde). Výzkum německých vědců z univerzity v Rostocku zase ukázal, že sexuální život seniorů má kladný vliv na jejich paměť, dokonce lepší než vychvalované sudoku a luštění křížovek.



I důchodci touží po lásce

„Veřejnost, ale i odborníci, kteří se péči o seniory věnují, mají často pocit, že láska, popřípadě navazování nových vztahů se této skupiny lidí již netýká. Dnešní senioři jsou však mnohem aktivnější a v lepší fyzické kondici. I po ztrátě partnera se tak nadějí na další vztah nevzdávají,“ dodává Tomáš Musil ze společnosti Senior Safe, která lidem nad 50 let nabízí bohaté asistenční služby.

Elite Date registruje více než čtvrtinu uchazečů ve věku 60 až 72 let. A výjimkou nejsou ani starší. Po vztahu pak ve většině případů touží ženy. A zatímco dámy hledají spíše vrstevníky nebo starší muže, muži se nebrání ani výrazně mladším partnerkám. Průměrný pětašedesátník tak dle údajů Elite Date preferuje partnerku ve věku 49 až 61 let.

Dnešní senioři však nejeví zvýšený zájem pouze o seznamování, ale i o navazující sexuální život. Pornografické materiály s osobami nad šedesát let totiž nejsou určeny pouze lidem s gerontofilií, ale i seniorům samotným. Ti si tak často užívají nejrůznější sexuální praktiky nebo třeba erotického prádla a kostýmů, o kterých v době svého mládí jenom v tichosti snili.



Sexy prádlo, porno i erotické pomůcky

Výjimečné není ani to, že si intimní život zpestřují různými pomůckami. „Z celkového množství nakupujících přijde do naší prodejny zhruba 30 % lidí nad 60 let. Většinu z nich, asi 60 %, tvoří muži, 30 % ženy a zbytek páry,“ upřesňuje Adam Durčák ze sexshopu Růžový slon. Asi 5 % osob starších 65 let pak podle něj vybírá pomůcky na internetu. Komunikace týkající se sexuální problematiky by v případě seniorů měla být co nejcitlivější. „Starší lidé se o tématech sexu stydí mluvit. Navíc jsou často méně informovaní a potřebují poradit, jak se jednotlivé pomůcky používají. Častěji také řeší různé zdravotní komplikace,“ dodal Durčák.

Mezi nejčastější trable seniorů souvisejících se sexualitou patří podle odborníků problémy s erekcí, u žen pak nejrůznější gynekologické problémy. S tím souvisí také výběr konkrétních erotických pomůcek. Senioři mají dle údajů sexshopu Růžový slon největší zájem o podtlakové pumpy, připínací duté penisy, tabletky na erekci nebo stahující kroužky. Kromě toho starší muži velice často nakupují též porno DVD. U žen jsou populární zejména vibrátory, venušiny kuličky nebo vaginální činky. Obecně pak senioři, vzhledem ke své finanční situaci, volí zejména levnější až středně drahé erotické pomůcky.

Podle mnohých sexuologů jsou senioři spolu s teenagery skupinou nejvíce ohroženou venerologickými chorobami. Protože se nebojí nechtěného těhotenství, zapomínají často na použití prezervativu a snadno se mezi nimi mohou šířit sexuálně přenosné choroby. Proto by ani domovy důchodců, pečovatelské domy a další zařízení pro péči o seniory neměly zapomínat na osvětu ohledně bezpečného sexu, včetně poskytování kondomů pro své klienty. Mnozí se totiž touží milovat až do smrti.