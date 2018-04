Sex je nejlepší v 64 letech, uvádějí muži. Ženy dva roky přidávají

Aktuální studie pro seznamku Singles in America zpracovaná agenturou Research Now, které se zúčastnilo přes pět tisíc lidí, ukázala také, že starší lidé vděčí za své lepší milostné prožitky především zkušenostem, a to jak se sexem samotným, tak i se sebou samými - znají již dokonale své tělo a vědí, co jim dělá dobře a co naopak nikoliv.

Jiné výzkumy uvádějí, že po pětašedesátce je v průměru padesát až šedesát procent osob pohlavně aktivních. Přičemž mužů dvakrát více než žen stejného věku, což není dáno jen chutí, ale také možnostmi a zdravotním stavem.

Seniory a jejich sex zkoumala celá řada vědců. Například výzkum mezi staršími osobami v USA proběhl v letech 1999 - 2004. Vyplynulo z něj, že 51 procent dotázaných osob bylo spokojeno se svým sexuálním životem výtečně, nebo alespoň částečně, z toho mělo 63 procent trvalého partnera. Neutrální vztah k erotice zastávalo 31 procent osob.

Za stále nejdůležitější faktor stmelující jejich vztah považovalo sex celých 60 procent seniorů. To je podle odborníků strhující zjištění, neboť dosud se mylně soudilo, že pro osoby důchodového věku už nehraje vzájemná tělesná intimita stejně významnou roli jako u mladých párů. Ukázalo se, že nejvíc starší osoby rozzlobí, když se někde doslechnou, že sex je výsadou mládeže. Čtyřiaosmdesát procent z nich to považuje za naprostý nesmysl.

Devětačtyřicet procent, tedy téměř polovina ze všech dotázaných, považuje dobrý sex za součást kvalitního života. Pokud se jim erotiky nedostává nebo je její kvalita nevalná, pak se to podle seniorů odrazí na horší kvalitě jejich bytí.

Klidně i po devadesátce

„Podle studie neziskové organizace National Council on Aging je zejména pro ženy sex po sedmdesátce minimálně stejně uspokojující, jako když jim bylo čtyřicet. Jiný průzkum publikovaný v odborném periodiku The New England Journal of Medicine zase odhalil, že se většina starších lidí žijících s partnerem oddává milování klidně i dlouho po oslavení osmdesátých narozenin a nemálo z nich provozuje pohlavní či orální styk nebo masturbaci klidně i po devadesátce,“ vysvětlil Adam Durčák, marketingový manažer v oblasti sexuálního průmyslu.

Erotické pomůcky podle něj vyhledává z celkového počtu nakupujících kolem 30 procent lidí starších 60 let. „Muži mají zájem hlavně o podpůrné prostředky, tedy o tabletky na erekci a podtlakové pumpy. Ženy pak mají v oblibě obecně populární vibrátory či venušiny kuličky,“ uvedl.