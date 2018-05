Šest možných důvodů, proč s vámi už nechce spát. A není to jen milenka

Když se žena cítí sexuálně přehlížená, nejčastěji ji napadne, že už pro svého muže není dostatečně přitažlivá, nebo že má milenku. Ale ne vždy to musí být tak průzračně jasné. A hlavně není nutno se tím užírat, důležité je přijít na to, co se vlastně děje.



„Zhruba dvacet procent párů, které se ke mně přicházejí poradit, trápí právě tento problém,“ svěřila se Psychology Today certifikovaná sex terapeutka Laurie Watsonová. Podle ní je tu však mnohem více možných příčin, proč se z vaší ložnice ozývá leda tak šustění papíru, jak otáčíte stránky rozečtené knihy.