Sex nás nebaví, léčit nepotřebujeme. Jsme normální, tvrdí asexuálové

David Jay v pořadu The View: Na střední a na vysoké škole jsem netušil, co si myslet o vztazích. Netušil jsem, co se se mnou děje. Nebyl nikdo, kdo by mi řekl, že to je v pořádku, nebo že totéž zažívají i jiní lidé. Kolem třinácti čtrnácti let začali kamarádi mluvit o sexu a sexuální přitažlivosti. Pro mě to bylo něco cizího. Uvědomil jsem si, že to mám úplně jinak. Normálně chodím na rande. Jsem však velice otevřený. Ještě než se začnu s nějakou slečnou scházet, svěřím se jí. Některé se mě pokusily "léčit", ale nikdy to nefungovalo. I já investuji do vztahu, ale přemýšlím nad ním pouze v nesexuální rovině. Tak to vnitřně cítím. Jde jen o to si určit priority, na nichž bude vztah stát. Hlavně je důležitě otevřeně komunikovat. Je ale možné, že si asexuál sex zvolí. Ne kvůli sobě, ale kvůli partnerovi. Technicky to jde asi stejně, jako když se muž miluje se ženou, než si uvědomí, že se mu líbí muži. Jiní mají sex alespoň sami se sebou. I já jsem zkoušel masturbovat a bylo to "celkem v pohodě".

David Jay v pořadu americké televize ABC nazvaném The View.