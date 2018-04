Sex na pláži, skútr i žirafa, anebo o čem sní vaše děti

Magazín DNES oslovil desítky žáků základních škol, aby zjistil, po čem touží vaše děti.



Rodiče patnáctiletých dcer možná dnes večer přijdou z práce o něco dříve a začnou své „holčičce“ klást podezíravé otázky. Jejich dcery totiž touží po milování.



„Jet do Mexika a zažít sex, spoustu sexu!“ Tak odpověděla jedna z dívek na otázku, co by chtěla prožít. Stejnou touhu přiznalo dalších deset jejích spolužaček. Nejčastěji si to přejí v domku na pláži.



Kluci spíše než sex zatím raději adrenalin. Chtějí se svézt na silné motorce, vodním skútru nebo si zahrát s brazilskou fotbalovou hvězdou Ronaldinhem. Také by rádi zažili hodně „srandy“ s kamarády a pěknou prázdninovou dovolenou s rodiči.



Po čem touží české děti? Co si přejí? Oslovili jsme desítky žáků základních škol - tady je výběr z jejich odpovědí.



Hanka, 15 let: Prázdninovou lásku a sex.

Ondřej, 11 let: Jet závod Iron man, zkusit bungee jumping a tandemový seskok padákem. Sára, 7 let: Letět k moři a být slavná.

Tomáš, 15 let: Zahrát si s Ronaldinhem. Šárka, 15 let: Setkat se se skupinou Tokio Hotel.

Kamil, 15 let: Bydlet v džungli (tak dva roky).

Jana, 15 let: Sex, obrovskou lásku a spoustu legrace.

Karolína, 15 let: Letět kamkoliv, ale aby to letadlo nespadlo.

Pavel, 11 let: Vodní postel.

Jana, 11 let: Továrnu na čokoládu i se zaměstnanci a bazén s největšími a nejlepšími tobogány na světě.

Matěj, 15 let: Vrtulník.

Marian, 11 let: Vilu (17+1), golfové hřiště (18 jamek) a Porsche Cayman.

Laura, 15 let: Nové kalhoty a králíka.





Dům a bazén, to chtějí skoro všichni

Sedmiletý Ondra má jasno: bude ředitelem firmy, která prodává vláčky a koleje pro dětské železnice. „Já ale budu všechno vyrábět levněji, aby si to mohly koupit děti na celém světě,“ prohlašuje hrdě. Jeho vrstevníci z Abertam, městečka na Karlovarsku, jsou také překvapivě cílevědomí.





Sára, 10 let

Touží po koni, nové tenisové raketě a taky by si chtěla koupit oblečení. „Nemusí to být zrovna slavné značky, stačí, když mi bude slušet.“ Ráda by prožila dlouhou a exotickou dovolenou s rodinou u moře a podobat by se chtěla spolužačce Aničce. „Je moc hezká. To já se sobě líbím jen občas.“ O tom, čím chce být, zatím moc nepřemýšlí. „Jako malá jsem chtěla být letuškou, ale brzy mě to přešlo. Dneska fakt nevím.“

Oblíbené lyžařské středisko uprostřed Krušných hor je obklopeno vleky. Většina kluků lyžuje nebo hraje hokej už od tří let a není divu, že se sportem chtějí i živit. V kraji, kde se narodil stříbrný olympionik Lukáš Bauer, tak možná vyrůstá další sportovní legenda. Sedmiletý Honza touží po dresu, hokejce a helmě, chtěl by vyzkoušet led na stadionu v Liberci, jeho vzorem je Milan Hnilička a chce se stát - jak jinak - brankářem.



Když rodiče dnešních prvňáků chodili do školy a náhodou si zapomněli podepsat boty, měli smůlu. Před dvaceti lety na tom byly všechny děti stejně. Vozili je ve stejných kočárcích, oblékali do stejných dupaček, později stejných tesilových kalhot, bund a bot. „V šatně si děti ty svoje věci poznaly málokdy,“ vzpomíná Marie Knobová, učitelka se čtyřicetiletou praxí.



Většina dětí také toužila po stejných věcech: značkové texasky, stavebnice, auta na ovládání, knihy. „Tenkrát se četlo hodně, protože sehnat třeba jízdní kolo, to byl téměř nadlidský výkon,“ vysvětluje Marie Knobová. „Tak děti seděly doma a četly.“



Dnešní prvňáci mají sny daleko velkolepější. Přejí si papouška, potkana nebo žirafu, ale hlavně - velký dům, bazén a počítač.



Tomáš z první třídy v Abertamech na otázku, co by chtěl prožít, odpověděl vzorně a celou větou: „Chtěl bych jet na výlet, potkat tučňáka a letět k moři.“ O moři sní i ostatní děti, ale také třeba o setkání s Anetou Langerovou nebo o životě na pustém ostrově.

Kopačky od Brazilců

Co by chtěly prožít děti ve věku, kdy Harry Potter dostal pozvánku do prvního ročníku čarodějnické školy v Bradavicích? Žákům páté třídy Základní školy Brána jazyků v Praze fantazie nechybí.



Týden si užívat jako hollywoodská hvězda, letět do New Yorku, setkat se s hudební skupinou Tokio Hotel, zkusit tandemový seskok nebo se „na věky odstěhovat na Nový Zéland“. Štěpán by se rád potápěl s kyslíkovou bombou v Egyptě, jeho spolužák chce ztroskotat s kamarády na pustém ostrově.





Dora Krejčířová, 9 let: Chci být zubařkou

Herec a moderátor Tomáš Krejčíř jako kluk snil o kachlových kamnech. S rekonstrukcí rodinného domu v Petrovicích si svůj sen nedávno splnil. Jeho dcera Dora má jiná přání: „Kdybych mohla, koupila bych si hříbátko, vířivou vanu a bazén,“ vyjmenuje bez zaváhání. Taky přesně ví, co by chtěla prožít. Ráda by na dovolenou do Egypta a na dobrodružnou výpravu do tropických deštných pralesů s kamarády. O svém vzoru naopak nepřemýšlela nikdy. Nehledá jej ani ve známých lidech, ani mezi spolužačkami. „S těmi já se moc nebavím, rozumím si spíš s klukama.“ Zato kariéru už má naplánovanou dávno, bude zubařkou jako děda. „Vždycky si přál, aby se zubařkou stala maminka, ale ta nechtěla. My si o tom s dědou občas povídáme a myslím, že mě to bude fakt bavit.“

Jedenáctiletá Jana by se však nejraději podívala do největší knihovny světa a taky by si přála, aby jí maminka koupila kontaktní čočky, které by se nemusely mýt. Knihy jsou, jak to tak vypadá, její vášní. Ví také dobře, co by si koupila, kdyby měla dost peněz: „Část bych dala otci, aby mohl dokončit dům, taky bych mu pořídila golfové hřiště a z toho, co by zbylo, bych si nakoupila všechny knížky, které by mi připadaly zajímavé, hlavně Philipa Pullmana.“Spolužák Matěj by chtěl bazén s protiproudem, kopačky podepsané brazilským národním týmem a motorový člun. Adéla, která touží stát se herečkou, by si pořídila hodně velké auto, slona a tučňáka, Líza zase potkana a Filip by rád luxusní byt, let kolem Země a hned tři golfová hřiště najednou. Robin, jehož vzorem je Albert Einstein a chce být slavným chemikem, by si rozhodně koupil Disneyland a také obrovskou laboratoř, velkou jako hypermarket.Ale nejčastěji jedenáctiletí kluci touží po vile, vlastním letadle, drahých autech nebo po koupi slavného fotbalového týmu.Jejich spolužačky jsou skromnější. Přejí si mít dost peněz na hezký dárek pro rodinu, koupit si koně, nové tretry na atletiku a Jana by ráda pořídila svému morčeti přenosnou klec a manželku. Být střelená jako Monika

Kdo je vzorem jedenáctiletých? Fotbalista Ronaldinho by zbledl závistí. Idolem je jen pro dva kluky z celé třídy, většina dětí by se chtěla podobat svým rodičům nebo spolužákům.



Jirkovým vzorem je Isaac Newton, Albert Einstein a tatínek. Chce se stát učitelem na strojní fakultě ČVUT v Praze jako on. Alžběta zase obdivuje maminku: „Měla dobré známky ve škole, vyhrávala v plavání, ale o tom se mně může zatím jenom zdát.“



Maruška by chtěla mít tak dlouhé vlasy jako spolužačka Lenka, chytrá by chtěla být jako Sára, co s ní sedí v lavici, střelená jako Monika a být jedináček jako další ze spolužaček, Michaela. Holky jsou praktické nejen při snění, co by si rády pořídily, ale podobně uvažují i o své budoucnosti. Většinou chtějí být veterinářkou, překladatelkou, právničkou, profesorkou na vysoké škole nebo pracovat s tátou ve firmě. I Judita má kariéru naplánovanou na příštích dvacet let zcela přesně: „Nejdříve budu lyžařkou, pak snowboarďačkou a nakonec dobrou maminkou.“



Kluci chtějí být kosmonautem, hráčem NBA nebo slavným fotbalistou jen výjimečně. Zdá se, že ve svých jedenácti letech stojí nohama pevně na zemi i oni. Touží stát se právníkem, bankéřem, manažerem, podnikatelem nebo majitelem hostince.





Dotazník Magazínu DNES



HONZA, 7 let:

1. Napiš tři věci, které by sis koupil, kdybys měl dost peněz:

moderní dům, motorku a sportovní dres

2. Co bys chtěl prožít?

letět k moři

3. Kdo je tvým vzorem, komu by ses chtěl podobat?

Arnold Schwarzenegger, Van Damme, Lara Croft

4. Čím chceš být?

bankéř, hasič, závodník

Bohatého muže a zůstat doma

Ani žáci devátých tříd na Základní škole Nádražní v Ostravě neobdivují sportovce, herce nebo popové hvězdy. Známé osobnosti i tady na celé čáře prohrály s rodiči.



Jednoho či oba uvedlo jako svůj vzor osmnáct žáků ze čtyřiceti, další čtyři uvedli tetu, strýce či staršího sourozence. Ale každý sedmý nemá svůj vzor pro jistotu vůbec. „Chceme být především sami sebou,“ vysvětlují.



Patnáctiletí nejsou nějak skromní. Touží po luxusním bytě, počítači a autech, ale ne ledajakých. Převažují nejdražší řady mercedesů, BMW a porsche. Každý druhý teenager chce nový mobil, ale musí být prý „pěkně nadupanej“, děvčata drahé a kvalitní oblečení. Najdou se i tací, co si přejí vodní dýmku, ale také třeba koně, žirafu nebo králíka.





Jan, 10 let

Koupil by si pořádný digitální budík, protože ten na mobilu mu nefunguje, a přenosný PlayStation. Prožít by chtěl opravdové líbání se svou láskou. Chodí spolu už dva roky, ale zatím to prý byly jen takové „pusy“. Sní o tom, že zdolá Mount Everest, natočí film a stane se slavným režisérem. Vzory nemá. „Chci zůstat takový, jaký jsem, ale kdyby to náhodou nešlo, rád bych se podobal Jamesi Bondovi.“

Jak si deváťáci představují svou budoucnost a čím by chtěli být? Jana si například přeje zkusit být popelářkou, jiná už má plán, jak nepracovat vůbec: „Chtěla bych si vzít bohatého muže a zůstat doma. Když to nevyjde, budu psycholožkou.“ Další její spolužačky, a je jich většina, si chtějí vydělávat a cestovat zároveň, proto by rády pracovaly jako delegátky cestovních kanceláří, překladatelky nebo letušky.Do pěti let však bude nejvíc těsno patrně na přijímacích zkouškách na práva a medicínu. Advokátem nebo lékařem chce být téměř každý. Jen Honza by chtěl jednou vlastnit McDonald’s, Jirka se chce živit jako mechanik slaboproudých zařízení a Ondra chce být gamemasterem na originálním World of Warcraft serveru.Ale sem tam se objeví romantické a nespoutané duše. To když jedna z dívek kromě sexu zatoužila po tom stát se jednou „člověkem bez hranic“ nebo když její spolužačka by si nejvíc přála zdraví, štěstí a lásku: „Jenže to se nedá koupit, takže vlastně nechci vůbec nic.“