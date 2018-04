Sex na jednu noc. Deset pravidel, jak předejít zbytečnému průšvihu

Když hokejista Jaromír Jágr v nedávném rozhovoru zabrousil na téma sexu na jednu noc, nemluvil jako svatoušek. Bez zábran a docela výstižně pronesl: "Někdy je sexuální energie tak silná, že prostě musí ven."

Nebudeme se pitvat v tom, co na jeho slova říkala tehdejší přítelkyně, protože se spolu jednak rozcházeli a jednak o nevěře tento text není a nechce vás k ní nijak nabádat.

Řeč bude o nečekaném vzplanutí a nezávazném sexu, který však má svá pravidla. Nerozhodnete se pro něj z náhlého popudu poté, co do sebe obrátíte obsah osmé skleničky a zamlženým okem se rozhlédnete po osazenstvu setmělého baru.

Možná namítáte, že nezávazné povyražení se nás žen netýká, protože jsou k němu náchylnější muži, jenže ta nejjednodušší matematika napovídá, že do páru jsou potřeba dva. Spíš platí, že se takovému sexu nebráníme, jen se zážitky moc nechlubíme, a máme dokonce i jiné důvody, proč se do akce pouštíme.

Muži mají dispozici k anonymnímu sexu zakódovanou už ve své biologické podstatě (to jsou ta slova o sexuální energii, která musí ven), i když ne všichni ji využívají. Ženy mívají motivaci ryze nesexuální. "Chtějí si něco dokázat, zvýšit sebevědomí, nebýt samy," říká sexuoložka Hana Fifková.

Na "vztah" na jednu noc se dívá s nadhledem, neodsuzuje ho. Zastává názor, že dospělý člověk má dělat to, co sám uzná za vhodné. Zní to jednoduše, ale zkusili jste někdy chovat se dospěle, když vás ovládají pudy a rozum se stáhne do ústraní? Proto si pro jistotu nastudujte návod, jak se chovat v případě, když už se k nějakému dobrodružství bude schylovat, aby vám zůstaly jen hezké vzpomínky a abyste si je případně i pamatovala.

1. Vynechte známé

Neberte to jako pokyn k tomu, že odvlečete z baru muže, o kterém víte jen to, jak se jmenuje a že pije rum. Sex s někým zcela neznámým by sice přinesl výhodu v tom, že už ho opravdu nikdy neuvidíte, ale nestojí za riziko srážky s psychopatem.

Stejně tak ale budete chybovat, když zvolíte člověka, který patří do okruhu blízkých známých. Kamarádství může po společné noci vzít za své, avantýra s kolegou se nejspíš rozkřikne v práci, a navíc - chcete mít toho člověka stále na očích? Tabu je také sex s bývalým partnerem.

Nejlepší volbou je známý někoho ze známých. Muž, kterého běžně nepotkáváte, a teď vás někdo představil. Nebo jste se náhodou střetli u baru na večírku a oba znáte hostitele. Prostě kdokoliv, koho už nemusíte vidět, ale aspoň tušíte, co je zač a kdo se s ním přátelí. Takový muž vám nejspíš neublíží a neodnese si na památku vaši peněženku.

2. Pečlivý výběr

Víte, v jakém okruhu hledat, a teď, jak vybírat. Co si budeme povídat, muži to mají snazší, protože si volbu nekomplikují. Zaměří se na atraktivitu, naše duševní krása a osobnost je v tu chvíli nezajímají. Zbrzdit je může jen nedostupnost ženy, což většinou vyřeší tím, že se poohlédnou po jiné.

Nás svazuje to, že máme víc požadavků na partnera, přestože si uvědomujeme, že jde čistě o sex a v budoucnu spolu nemusíme ani mluvit, natož vychovávat děti. Ani tak nám nestačí fyzická přitažlivost a dostupnost protějšku.

"Ženy při výběru uplatňují komplexnější požadavky - partner by to s nimi měl umět a měl by jim imponovat, ať už postavením, penězi, vlivem, zkušenostmi," říká Hana Fifková. Tím se vysvětluje to, že žena nejde na večírek s tím, že by mohla zažít sexuální dobrodružství. Napadne ji to až u konkrétního muže, který ji okouzlí.

3. Čistá hlava

Když budete celý večer popíjet jasmínový čaj, asi těžko vzplanete vášní k pánovi u vedlejšího stolu čajovny. Podobné nápady přicházejí s množstvím vypitého alkoholu, přesto jedno z důležitých pravidel sexu na jednu noc praví, že člověk by si měl zachovat čistou hlavu. Jakmile tedy pitný režim nepočítáte na skleničky, ale na lahve, běžte si radši lehnout.

On by se vám ten "skvělý" nápad mohl vymknout z ruky a vy jistě nechcete zmizet s cizím člověkem neznámo kam. A co si budeme povídat, není nic strašnějšího než se s pořádnou kocovinou probudit neznámo kde, zjistit, že vedle vás kdosi leží, matně dolovat útržky vzpomínek z předešlé noci, ty děsivé zase zatlačovat zpátky a trnout, kdo se z té hroudy peřin vedle vás nakonec vyhrabe.

4. Bez budoucnosti

Už na začátku si musíte ujasnit, že ani jeden nehledáte partnera pro život, jinak se nezávazný románek promění v příval výčitek. Zejména ženy často dělají chybu, že vysílají jiné signály, než co opravdu chtějí. Navenek se tváří, že nic jiného než sex nehledají, a přesto tajně doufají v pokračování a mylně se domnívají, že sex na jednu noc je cestou ke vztahu.

Pokud jste se v předchozí větě poznala a cítíte, že podvědomě skutečně toužíte po vztahu, zabrzděte. Zřejmě nejste typ ženy, která se náhodným sexem dokáže pobavit, odreagovat se nebo si zvýšit sebevědomí, a mohl by vás naopak srazit na kolena.

Ale bývá to i naopak, neexistuje obecná pravda o tom, že mužům jde o sex, ženám o partnerství. Pokud cítíte, že váš protějšek hledá něco jiného, vycouvejte. Zamilované serenády pod okny už sice nejsou v módě, ale jistě se nechcete ocitnout po palbou SMS, telefonátů a mailů.

5. Jste v pohodě

Následující pravidlo souvisí s tím předchozím. Pokud se utápíte ve špatných vztazích, vzpamatováváte se z rozchodu, cítíte se osaměle, náhodný sex vám může ještě víc uškodit. Krátkodobě sice navodí pocit uspokojení, ale podle sexuoložky Fifkové povede k dlouhodobější frustraci.

Zní to logicky, o to překvapivější je zjištění, ke kterému došli američtí vědci (ano, i sex na jednu noc je disciplína hodná vědeckého zkoumání). Tým kolem Jesseho Owena z univerzity v Louisvillu bádal a přišel na to, že milostné laškování s cizími lidmi může doopravdy pomoct jen těm jedincům, kteří se cítí mizerně, zatímco na psychiku lidí vyrovnaných a spokojených nemá žádný vliv.

"Pro lidi šťastné a pozitivně naladěné není sex na jednu noc příliš dobrá volba," říká doktor Owen. Nedodal však, jak dlouho pozoroval potěšení ze sexuálního zážitku u sklíčených lidí. Oni se skutečně mohli cítit lépe a výkyv jejich dobré nálady byl rozhodně větší než u vyrovnaných jedinců, jenže ve chvíli, kdy zase zalezli v depresi do své nory, už zřejmě panu doktorovi nevolali.

6. Jděte k němu

Úplně nejlepším místem "činu" je neutrální půda, třeba hotelový pokoj, ale to se ne vždy podaří. Když už stojíte před rozhodnutím, jestli k vám, nebo k němu, a není důvod mít z dotyčného muže strach, volte to druhé.

Nebudete řešit, že někdo naruší vaše soukromí, uvidí na sušáku výstavu podprsenek, bude vědět, kde bydlíte a kde vás případně najde, když nečekaně zahoří láskou, což zřejmě také nechcete. Výhoda je také v tom, že se ráno můžete vypařit, jakmile budete chtít, a nemusíte se otravovat s někým, koho u sebe v obýváku nechcete, přitom on se odmítá hnout a po snídani očekává i oběd.

7. Žádné očekávání

Představy o tom, že zažijete nejlepší sex svého života, patří do říše pohádek (pro dospělé, samozřejmě). Spíš se smiřte s tím, že to bude průměr, možná i podprůměr, protože se dá očekávat, že oba dva něco vypijete.

"Někdy trvá docela dlouho, než se muž naučí svou partnerku znát a po sexuální stránce ji dokáže vzrušit a uspokojit. U mužů existuje větší pravděpodobnost, že náhodný sex bude dobrý, možná i včetně adrenalinu, který to s sebou nese," vysvětluje sexuoložka Hana Fifková.

Lze to připodobnit k tomu, když si najdete nového partnera. První sex vás nemusí vynést do závratných výšin, protože jste nervózní, neznáte se a nevíte, co ten druhý chce, a neumíte mu říct, co chcete vy, a pak se to jen zlepšuje. To samozřejmě neznamená, že sex na jednu noc bude špatný. Nese s sebou jiný náboj, pro někoho může být dokonce víc vzrušující než sex s někým, koho důvěrně zná. Bude prostě jiný, tak si to opakujte, než podlehnete nějakému zklamání.

8. Důstojný závěr

Ať už to dopadne jakkoliv, myslete na důstojné ukončení téhle avantýry. Jste dospělí, takže nějaké to plížení se bytem s košilí v ruce, oblékání na rohožce a rychlý úprk po schodišti si můžete odpustit. Ať už spolu strávíte celou noc, nebo se rozloučíte ještě v jejím průběhu, udělejte to přátelsky, ale zároveň neslibujte nic, co nechcete.

Žádné "zavoláme si", pokud to doopravdy nemáte v plánu. Proč taky, když jste věděli, že nic dalšího nebude. To ovšem neznamená, že spolu nemůžete normálně mluvit a vypít si třeba ranní kafe, pokud máte chuť.

9. Žádné výčitky

Občas člověk poruší všechna svoje osobní pravidla a druhý den se přihlásí o slovo černé svědomí, které je schopné vyhlodat kráter do hlavy. Ať už jste udělala hloupost, byla příliš opilá nebo se vyspala s někým, s kým jste opravdu neměla, stalo se a vy to nezvrátíte. Spíš se snažte myšlenky nasměrovat tak, že tudy cesta nevede a vy jste se právě poučila.

Když se budete svým proviněním užírat, akorát se propadnete do většího bahna. A co se stane, když máte splín? Dost často se stává, že se pokusíte žal přepít a pak už je krůček k tomu, že si najdete ještě horšího sexuálního kamaráda.

10. Romantická tečka

Ať už tady bylo řečeno cokoliv, není pravda, že ze sexu na jednu noc se nemůže zrodit láska. Není to příliš časté, nedá se s tím počítat, ale existují páry, jejichž trvalý vztah právě takhle začal. Špatného na tom není nic a není možné stanovit, jestli spokojenější budou za pár let sousedi, jejichž partnerství se vyvíjelo podle nepsané příručky: první rande, první kytka, první kino, první sex...

Pokud jste vy ti šťastní, kteří po společné noci zjistili, že si rozumí i u snídaně, ale máte pocit, že začátek vašeho vztahu halí ošklivý hřích, přetvořte si terminologii k obrazu svému: nebyl to sex na jednu noc, ale láska na první pohled. To zní lépe, ne? Legendu pro potomky o prvním společném rande stráveném debatou o literatuře už doladíte sami.

