Sex chce vždy a všude, černoši mají největší penis... Mýty, nebo pravda?

1. Muži chtějí sex víc než ženy

Mýtus. Důvod, proč to vypadá, že muži jsou na rozdíl od žen připraveni vždy a všude, nevězí jen v množství sexuální touhy a apetitu. Velký vliv mají i další věci. Většina žen má kromě práce na starost i domácnost, takže jsou vyčerpanější. Kromě toho svou roli hrají i hormonální výkyvy žen v průběhu měsíce. To všechno způsobuje, že žena dá občas přednost spánku a relaxaci před sexem.

2. Skvělý a zkušený milenec ví, jak potěšit opravdu každou

Mýtus. Je pravděpodobné, že někdo, kdo toho o sexu ví hodně a má mnoho zkušeností, bude v posteli lepší než nezkušený panic. Technicky - ano. Ovšem... Pokud je žena do někoho "zblázněná" (ať už fyzicky nebo psychicky), nemusí to být zrovna ložnicový král a zažije s ním ten nejlepší sex, jaký dosud měla. "Dobrý sex" nevězí totiž "jen" ve správné technice a erotogenních zónách, ale i ve vjemech a dojmech.

3. Černoši mají větší přirození

Pravda. Ano, tohle je pravda! Černoši jsou větší a jejich penisy také. Nejrůznější studie uvádějí, že nejmenší přirození mají Asiaté (v průměru 11,5-12 cm), po nich jsou běloši (průměrně 15 cm) a prvenství opravdu zaujímají černoši (v průměru 16,5-20 cm).

4. Šťastné a spokojené páry mají pokaždé dobrý sex

Mýtus. Ukažte mi pár, který má nespoutaný, žhavý, nezapomenutelný sex každou noc i po pár letech společného soužití, a já vám ukážu prase, které umí létat. Tohle tvrzení je prostě omyl. Tvrdí vám kamarádka, že má pokaždé skvělý sex, a to po pěti letech manželství a dvou dětech? Možná. Nebo si možná myslí, že VY ano, a nechce přiznat, že ona ne. Anebo je její definice skvělého sexu jiná než vaše. Anebo opravdu má skvělý sex... jednou za měsíc. Tohle všechno je velmi subjektivní.

5. Plánujete si, kdy se budete milovat? Sex není spontánní? Něco je špatně

Mýtus: Společná touha a vášeň, které jsou spouštěči spontánního milování, dvojici vydrží maximálně rok a půl. A to je opravdu krajní hranice. Mnoho párů udává, že tohle vymizí po zhruba devíti měsících. Ale nepanikařte. Neznamená to, že už nikdy společně nezažijete podobnou vášeň. Jen to znamená, že prostě nesmíte zapomínat na své tělo a na to, jak jste si sex vždy užívali. Spontánní sex je většinou dobrý. Stejně tak dobrý ale může být i ten předpokládaný - víte, že se máte na co těšit.

6. Muži jsou více promiskuitní než ženy

Polopravda. Na tomhle něco je, ale mnohem méně, než si asi myslíte. V anketách o sexuálním životě totiž muži většinou přehánějí, zatímco ženy mají kvůli tlaku společnosti tendenci ubírat. Pak to tedy vypadá, že muži mají průměrně více sexuálních partnerek než ženy partnerů.

7. Byl mi nevěrný, takže mě už nemiluje

Mýtus. I když vás váš partner podvede, neznamená to nutně, že vás nemiluje. Ovšem znamená to, že nerespektuje vás a nepsanou dohodu, která předpokládá věrnost (alespoň pokud jste se nedomluvili jinak).

8. Ženy nemají rády porno a drsný sex

Mýtus. Ne všechny ženy touží po posteli obklopené lístky růží, romantických vzkazech nebo jemných dotecích. Některé si naopak potrpí na prostopášné, bujaré, hříšné hrátky. Každý, kdo si myslí, že jsou to jen muži, kterým hlavou víří extrémní fantazie, je na velkém omylu.

9. Většina žen dosáhne orgasmu při pohlavním styku

Mýtus. Ve skutečnosti dosáhne při pohlavním styku orgasmu jen 30 % žen. Většina žen k dosažení orgasmu potřebuje dráždění klitorisu. Není to ničí chyba, že k tomu nestačí jen partnerovo přirození. Ženské tělo je takto prostě uzpůsobené a klitoris je bohužel vně těla, a nikoli uvnitř.

10. Muži jsou vždy připraveni a vždy chtějí sex

Mýtus. Pokud mluvíme o sedmnáctiletém "zajíčkovi", který má první holku, ano, je to tak. Ten na to bude myslet nonstop. Jakmile se ale přiblíží třicítce, stanou se pro něj stejně důležité jako až dosud sex i jiné oblasti života. Nástrahy života trochu mužskou touhu po sexu utlumí. Práce, stres, složenky, hádky... To všechno je důvodem, proč už nemyslí na sex čtyřiadvacet hodin denně, jako když mu bylo sladkých sedmnáct. Rozlučte se tedy s představou, že bude připraven, kdykoli si vy vzpomenete.