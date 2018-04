Sex až po svatbě. Vystačili byste si na rande jen s polibky?

Buďte zapřisáhlou vegankou. Nepijte alkohol a propadejte astmatickému záchvatu pokaždé, když vaše čichové buňky zaregistrují cigaretový kouř. Obsesivně dezinfikujte všechno, čeho se máte dotknout. Budete zvláštní, ale rozhodně ne tak, jako když prohlásíte, že si svoje panenství schováváte pro svého muže na svatební noc.

To, že vytěsníte ze svého života sex, málokdo dokáže pochopit. Chodit s někým, a nespat s ním? To se nedá vydržet, tvrdili svorně všichni, kterých jsem se zeptala, jestli by zvládli držet celibát.

Příběh Mariky Svatební noci jsem se nemohla dočkat Rodačka z jižní Moravy se vdávala před šesti lety. Ona i manžel byli panna a panic. Oba jsou věřící, a tak přijali, že sex podle Bible patří až do manželství. Jak odolávali vzájemné přitažlivosti během chození? "Zamilovanost byla veliká, ale věděli jsme, že za určité hranice jít nechceme, a snažili jsme se sebe navzájem zbytečně nedráždit. O to víc jsme se nemohli dočkat svatební noci a líbánek. Pro nás svatba nebyla jen kusem papíru, ale skutečný začátek nového společného života. Byla jsem ráda, že oba jdeme do manželství s čistým štítem a líbánky pro nás neznamenaly jen krásnou dovolenou, ale byl to čas, který jsme intenzivně věnovali jeden druhému," vypráví.

Pro většinu z nás je totiž sex přirozenou potřebou – stejně jako se chceme dobře najíst, vychutnat si dobré víno, tak když s někým jsme, nestačí nám vodit se s ním za ruku. Obzvlášť v prvních týdnech zamilovanosti stačí, aby na vás ten druhý sáhl, mozek vypíná a centrum myšlení se přesouvá do úplně jiných míst...

Asi i proto je lidí, kteří to opravdu vydrží až do svatby, drtivá menšina, odborníci hovoří o jednom dvou procentech. Nejrozšířenějším důvodem, proč tak činí, je víra. Bůh katolíkům povoluje sex pouze v manželství. Do té doby tužbám a vášni musí odolat. Ale i pro dost z nich je chtíč silnější než víra.

Svádění basketbalisty

Když si vytvoříme průměrnou Češku, první pohlavní styk bude mít kolem osmnácti, když s někým začne randit, do měsíce s ním skončí v posteli. Za život bude mít pět sexuálních partnerů. Nechápe, proč by se sexem měla čekat až na svatbu. Naopak má za to, že by měla poznat víc partnerů se vším všudy, aby nabrala zkušenosti (prosím, nezaměňovat s promiskuitou). A bála by se riskovat, že si vezme muže, s kterým jí to pak v posteli klapat nebude.

"I pro sex platí, že jsou partneři kompatibilnější a méně kompatibilní. Jsou dvojice, pro které je poměrně náročné hledat shodu jak ve frekvenci, tak v praktikách i sbližovacích rituálech. Proto by bylo hloupé, kdybyste po svatbě zjistili, že si nevoníte," říká psycholog Petr Šmolka.

Příběh Lindy Nevdávala jsem se kvůli sexu Lindin manžel je katolík stejně jako ona, přesto před svatbou měl několik sexuálních partnerek. "Já jsem ale byla první žena, o které uvažoval jako o životní partnerce. To, že počkáme se sexem do svatby, byla samozřejmost. Sex mu scházel, ale to je vcelku běžná situace. Nikdy nemáte všechno, co zrovna chcete," vrací se na počátek svého manželství matka tří dětí. V tom, že musela vzdorovat fyzické přitažlivosti, jí pomáhalo právě to, že neměla žádné sexuální zkušenosti. "Spávali jsme spolu i v jedné místnosti a zvládli jsme to. Aspoň v něčem se člověk liší od zvířat," směje se. Nebála se ale, že se s manželem po svatbě sexuálně nesžije? "Nevzala jsem si svého muže, abych s ním spala, ale abych s ním prožila život. Sex je jen součást života. A náš sexuální život se stále zlepšuje."

Požadavek církve, aby muž a žena do manželství vstupovali jako panic a panna, měl svou logiku o pár století zpátky. Lidé se dožívali mnohem nižšího věku, a tak důležité životní události prožívali mnohem dřív. Když se vdáváte v sedmnácti, není zas tak těžké zůstat neposkvrněná.

Jenže teď se píše rok 2012. Studujeme vysoké školy, cestujeme, chceme něco dokázat, kvůli rostoucím nárokům komplikovaněji hledáme toho pravého. Svatba kolem třicítky? To už je v podstatě standard. A teď si představte, že byste do té doby měla držet sexuální půst.

Třeba jako americká křesťanská zpěvačka Rebecca St. James, která se vdávala loni v dubnu. Bylo jí třiatřicet a byla, jak jinak, panna. Basketbalista A. C. Green, který hrával například za Los Angeles Lakers, byl panicem do osmatřiceti, a to navzdory tomu, že mu spoluhráči posílali vnadné slečny, aby ho svedly. On jim citoval z Bible.

Sex jako rekreace

"Je na každém, jak si zařídí svůj život," říká šestadvacetiletá katolička, která se vdávala před šesti lety a oba s manželem byli bez sexuálních zkušeností. Své jméno nechce prozradit, tak jí říkejme Marika.

"Znám dost párů, které se braly kolem třicítky a se sexem do té doby počkaly. Znám páry, které spolu chodily pět deset let a vydržely spolu celou dobu nespat. A znám i páry, které se braly těsně po dvacítce, nepořídily si hned děti a jako manželé dostudovali, cestují a budují si kariéru."

Prostě, když opravdu věříte, žádný argument vaši víru nezlomí. Ani ten, že odborníci tvrdí, že bránit se sexuálním tužbám není správné.

Jak jsme už psali, sex je základní lidský pud, jehož uspokojování je naše přirozená potřeba. "Současná doba s sebou přinesla nový pohled na sex a jeho funkci. Kromě základní rozmnožovací funkce se díky objevu antikoncepce přidala i funkce rekreační," říká sexuoložka Laura Janáčková.

"Jiný pohled na výchovu, náboženství, lidské hodnoty vedl i ke změně v pohledu na cenu panenství. Ještě před 50 lety bylo málo obvyklé, aby dívka do manželství nevstupovala jako panna. České ženy nyní zahajují svůj sexuální život mezi 15. až 19. rokem a mnohé z nich panenství vnímají spíš jako problém než hodnotu ve vztahu."

Absence sexu může ovlivňovat i naši psychiku. Pokud jde o naše svobodné rozhodnutí, můžeme vést spokojený život. "Pokud je abstinence nedobrovolná, vynucená, pak se z někoho může stát hormonální štvanec nebo zatrpklý morous," říká Petr Šmolka.

Polonahá modelka pannou

Americká reprezentantka v běhu přes překážky, dvojnásobná halová mistryně světa Lolo Jones, je ve svých devětadvaceti letech stále panna. Podívejte se na její fotku ve fotogalerii a definitivně se oprostíte od klišé, že "věčné" panny jsou slečny s obličejem obsypaným vzpomínkami na pubertální akné, s mastnými vlasy barvy myšího kožíšku, které se topí v sepraném oblečení velikosti rodinného stanu.

Slavní a bez sexu I mezi herci, zpěváky a sportovci najdete poměrně dost těch, kteří vydrželi až do svatební noci. Jedno mají společné – důvodem, proč se tak rozhodli, je jejich víra. Adriana Lima, brazilská topmodelka - ve světě modelingu prorazila jako tvář Victoria Secret, značky spodního prádla. Vlastně je to úsměvné – když se promenádovala po mole jen v podprsence a kalhotkách, byla pannou. A to až do sedmadvaceti let, kdy se vdala za basketbalistu Marka Jariće. Ali Landry, americká modelka a herečka - po první svatbě zjistila, že jí byl manžel nevěrný. Po 14 dnech se rozvedli. Uchýlila se zpátky ke katolické víře a na hodinách náboženství potkala Alejandra Monteverdeho, mexického režiséra. S novým milencem však odmítla spát až do svatby. Ta byla v roce 2006 a manželé mají spolu dvě děti. Lolo Jones, americká atletka - letos v televizi přiznala, že je stále panna a je odhodlaná jí zůstat až do svatby. Zároveň dodala, že je to ta nejtěžší věc, kterou kdy v životě dělala. "Jakmile to o sobě prozradíte, lidé vám začnou říkat, že jste blázen, staromódní nebo lhářka. Dokonce mě označili i za lesbičku." Philip Rivers, hráč amerického fotbalu - je hluboce věřícím katolíkem, který o víře otevřeně mluví, zúčastňuje se diskusí s mladými lidmi, které zahrnují i téma předmanželského celibátu. Třicetiletý sportovec svoji ženu potkal na střední škole, chodil s ní od třinácti a brali se, když bylo Riversovi devatenáct. Kevin Jonas, člen skupiny Jonas Brothers - ve svých dvaadvaceti se oženil s Danielle Deleasa, kterou poznal v devatenácti na dovolené na Bahamách. Ve skupině vystupuje spolu se svými dvěma bratry, všichni jsou evangeličtí křesťani a nosí prstýnky, symbolizující jejich odhodlání začít se sexem až po svatbě. Ricardo Kaká, brazilský fotbalista – třicetiletý hráč Realu Madrid se před sedmi lety oženil v kostele v Sao Paulu se svou dětskou láskou Caroline Celico. Oba samozřejmě jako panna a panic. "Hodně lidí je tím překvapených, ale myslím, že je to nejlepší rozhodnutí. Jsem evangelík a věřím v tyto hodnoty," říká.

Přidám další důkaz, že tato teorie opravdu neplatí – jedna z nejkrásnějších žen světa, brazilská topmodelka Adriana Lima, která se pár let coby tvář značky Victoria Secret objevovala v podstatě jen ve spodním prádle, byla pannou do svých sedmadvaceti. Představuju si, jak při svatební noci kolem krásky pobíhal její manžel a nadšením tleskal, že tohle všechno je jen jeho.

Ale zpátky na atletický ovál za Lolo. Ta manžela zatím nemá a přiznala se, že sehnat přítele je čím dál těžší. Chlapy na jednu stranu její počestnost rajcuje, hecují se, že oni ji pokoří. Jenže když po pár týdnech zjistí, že atletka si trvá na svém, skončí to. O svém odhodlání uchovat si věneček mluví jako o nejtěžší zkoušce svého života, těžší dokonce než příprava na olympiádu.

U Jones je obdivuhodné i to, jak otevřeně o svém celibátu mluví na veřejnosti. Viditelně má dost odvahy, protože jakmile jste v takřka třiceti letech panna, všichni začnou řešit, proč s nikým nespíte, vyptávají se vás v podstatě jen na to jedno. Je to stigma. Není divu, že hodně paniců a panen to tají.

Neudělal to americký ragbista Tim Tebow (24). Udělaný pořízek s metrosexuálními sklony o sobě prozradil, že je věřící katolík, a tím pádem s "tím" čeká na svatbu. Jedna seznamka se toho však chytla a nabídla milion dolarů těm ženám, které přijdou se svědectvím, že s Tebowem spaly. Udělanému ragbistovi prostě nikdo nechce věřit, že by jeho testosteronem nabité tělo svodům fanynek odolalo…

To herečka Lisa Kudrow, známá hlavně jako ztřeštěná zpěvačka Phoebe ze seriálu Přátelé, dokonce loni ve slavné talk show Jaye Lena přesvědčovala diváky, že rozhodně nebyla pannou do jedenatřiceti, kdy se vdala, jak se o ní traduje. Svěřila se s tím, že jako mladá toužila vydržet do svatební noci, ale nepovedlo se jí to.

Jednou nohou v klášteře

Jak si vlastně ti, kteří se rozhodnou nepraktikovat sex do svatby, hledají partnera? Ve výběru jste dost limitováni, protože s jistotou víte, že skoro všichni vaši vrstevníci sex chtějí.

"Přítele jsem nehledala, chtěla jsem vstoupit do kláštera. Dokonce jsem byla v jednom domluvená, že tam vstoupím, až dostuduju. Změnila jsem názor, až když jsem potkala svého manžela," vzpomíná na dobu před více než osmi lety osmatřicetiletá Linda, která je dnes maminkou tří dětí.

To Marice z úvodu článku se kluci líbili. Stejně tak i ona jim. Jenže většina vztahů končila ve stylu "buďme radši kamarádi".

"Věděla jsem, že pokud budu chodit s klukem, který sex před svatbou neřeší a na třetí rande jde s tím, že se se mnou chce vyspat, vztah nám dlouho nevydrží. Na budoucího partnera jsem měla docela vysoké nároky a jsem ráda, že jsem neslevila. A on se objevil docela záhy, aniž bych se snažila nějak horlivě hledat."

Řada věřících najde své protějšky v rámci skupin, kde se setkávají mladí katolíci. Ale občas se spárují i s námi bezvěrci. To si prožil Lukáš, když chodil s protestantskou dívkou.

"O jejím rozhodnutí jsem se dozvěděl až po nějaké době, co jsme se stýkali, a váhal jsem, jestli v tom vztahu pokračovat. Pro mě je milostný život přirozenou součástí partnerského života. Pro mou slečnu byly v pořádku fyzické projevy jako objetí, polibky, hlazení, ale pohlavní styk spadal do škatulky "až po svatbě". Dost jsem přemýšlel, jestli do takového vztahu investovat," říká.

"Nakonec jsem si řekl, že nemám co ztratit. Ona je totiž okouzlující, šikovná, úspěšná manažerka. Radostný a dobrotivý člověk. A je krásná – jak zvnějšku, tak uvnitř." Ve vztahu vydržel rok, na svou přítelkyni ohledně sexu nenaléhal, protože prý jejím důvodům rozuměl.

"Postupně bylo zřejmé, že jí je líto, že se mnou nemůže plně sdílet svou víru, a já jsem čím dál hůř snášel naše milostné omezení. Ať jsme se na to dívali jakkoliv, nic rozumného, jak ve vztahu pokračovat, jsme nenašli. Oba jsme si byli vědomi toho, že svatba je spíš formální záležitost, která může vyřešit mou část problému, ale ne tu její. Vztah jsme ukončili a zůstáváme dobrými přáteli."

Natěšená na první noc

Přeskočme v čase a dostaňme se do fáze, že navzdory celibátu potkáte toho pravého a chystáte svatbu. Teď totiž přichází ta část, která nás, sex si užívající ateisty, zajímá nejvíc. Co se děje o svatební noci? A co když ti dva zjistí, že jejich sex je průšvih?

"Naše svatební noc spíš připomínala grotesku," svěřuje se Linda. "Na sex jsem se těšila. Jasně, měla jsem naivní představy, očekávala jsem orgasmus hned napoprvé. Ale ještě větší obavy měl z první noci můj muž. Naštěstí po pár nocích si vše sedlo a náš sex je čím dál lepší."

Prsteny čistoty Jednadvacáté století by se s trochou nadsázky dalo označit za století sexu. Je všudypřítomný, otevřeně se o něm mluví, neexistují takřka žádná tabu. Překvapivě a možná právě proto se v USA stalo mezi mladými módou uchovat si svou cudnost. Existuje zde řada náboženských organizací, které propagují předmanželskou sexuální abstinenci. Nejznámější je Silver Ring Thing, kterou až do roku 2005 spolufinancovala i americká vláda. Pro teenagery pořádá rockové a hiphopové koncerty, v jejichž závěru si školáci nakoupí stříbrné prsteny (purity ring) – symboly cudnosti a čistoty a zavazují se tak, že do svatby nebudou mít sex.

Jedna má kamarádka mi nedávno vyprávěla, jak byla na svatbě spolužačky z vysoké, kterou ten den čekalo její poprvé. Už po deváté se novomanželé loučili s hosty a chvátali na pokoj. "No bodejť, po dvou letech chození!" smála se.

Odkládaný sex ale může mít negativa. Sexuoložka Laura Janáčková se ve své ordinaci setkává s páry, které čekaly a problémy se pak objevily. Ty nejčastější jsou, že každý z páru má odlišné představy o pohlavním životě. "Několikrát jsem se setkala i s problémy vaginismu u žen, které vstoupily do manželství jako panny. U mužů je možné spekulovat o problému s předčasnou ejakulací," dodává lékařka.

Půst jako pojistka

Celibát do svatby si neordinují jen ti, kteří nemají tušení, o čem sex je. Jsou lidé, kteří si ho užili tolik, že teď mají pocit, že nový vztah musí zpečetit něčím výjimečným. Nebo se v předchozích vztazích spálili a v sexu vidí viníka.

Modelka a herečka Ali Landry (39) se s prvním manželem rozvedla čtrnáct dní po svatbě. Zjistila, že jí byl celou dobu nevěrný. Útěchu našla v hodinách teologie, kde potkala režiséra Alejandra Monteverdeho. Aby se pojistila, rozhodla se pro sexuální půst až do svatby. Stejnou strategii zvolila i zpěvačka Mariah Carrey se svým druhým manželem.

Má sex po svatbě nějaké výhody? Určitě. Nemusíte řešit bývalé milenky svého muže a trápit se kvůli nim. Oba jste stejně nezkušení. Nehrozí vám nákaza pohlavními chorobami. Své poprvé si prožijete spolu.

Před dvěma lety světová média citovala průzkum profesora Deana Busbyho z Brigham Young University, který studoval 2 035 manželských párů a zjistil, že ty, které se sexem začaly po svatbě, mají lepší sex, komunikaci, jejich vztah je stabilnější a odolnější. Zní to skvěle, ale pravda je, že Brigham Young University je mormonská vysoká škola v Utahu. A loni zde byl zdejší basketbalový hráč vyloučen z týmu, protože měl sex se svou přítelkyní...

Co z toho plyne? Nevěřte průzkumům. A spěte si, s kým chcete a kdy chcete...