Williamsová má strach o dceru. Nechce, aby si prošla tím, čím ona

„Milá maminko. Jsi jedna z nejsilnějších žen, co znám. Podívala jsem se na svoji dceru a ona má mé ruce a nohy. Úplně stejně silné, svalnaté, silné paže a tělo. Nevím, jak budu reagovat, kdyby si musela projít přesně tím, co jsem zažívala od 15 let já a zažívám i dnes,“ napsala Serena Williamsová k snímku na Instagramu.

Na svém profilu na stránce Reddit, jejíž spoluzakladatelem je Serenin snoubenec Alexis Ohanian (34), pak vysvětlila, na co naráží.

„Říkali, že jsem chlap, protože vypadám silně. Tvrdili, že beru steroidy - ne, vždycky jsem byla příliš čestná, abych takhle získala výhodu. A říkalo se, že nepatřím do ženského sportu, ale ani mužského, jen proto, že jsem svalnatější než ostatní ženy. Ne, trénovala jsem tvrdě a jsem hrdá, že jsem se narodila s tímhle zatraceným tělem,“ napsala.

Dodala, že všechny ženy by měly být hrdé na to, že jsou ženami, bez ohledu na to, jak vypadají.

„Všechny nevypadáme stejně. Máme křivky, jsme silné, svalnaté, velké, malé - ale v jednom jsme všechny stejné: jsme ženy a hrdé,“ uvedla.

Přestože má tenistka silné sebevědomí, právě kvůli dceři by se prý ráda občas obrátila na svoji matku s radou o pomoc.

„Mami, jak jsi zvládla neřešit každého novináře nebo nepřejícníka, kteří nepochopili sílu černých žen... Slib mi, že mi budeš pomáhat. Ještě nevím, jestli jsem stejně silná jako ty. Doufám, že jednoho dne budu. Moc tě miluji. Tvoje nejmladší z pěti, Serena,“ dodala.