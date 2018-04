Šeherezáda pro mě byla škola, říká programová ředitelka Novy

Kromě odborných znalostí byla její předností znalost češtiny. Alex Ruzek je dcerou českých rodičů, kteří emigrovali do Ameriky. "Rodiče mezi sebou mluvili česky, rozuměla jsem, ale nemluvila, i tak to byla při práci výhoda," říká Alex Ruzek, která dnes mluví česky bez velkých problémů.

(31) se narodila v USA. Je dcerou českých emigrantů. Vystudovala Princeton University v New Jersey, obor ekonomie. Pro skupinu CME, která vlastní i televizi Nova, začala pracovat v roce 2005 v Londýně jako manažerka v oblasti finančního plánování a analýz. Do Prahy na Novu přišla ve stejný rok.

V roce 2009 rozjela jako ředitelka vysílání českou mutaci hudebního kanálu MTV.

Od loňského prosince je na Nově ředitelkou televizních kanálů a programu.

Má přítele, je svobodná, bezdětná.

Taxikáři si myslí, že přijde chlap

Podobně to měla v dětství. "Když jsem do Česka jako dítě jezdila, v červnu jsem neřekla česky ani dobrý den a v září jsem mluvila plynně. Dnes ještě pořád dělám velké chyby, třeba jsem několik let říkala, že mě někdo roztočil, až se mě jen tak mimochodem někdo zeptal, jestli to myslím vážně, nebo je to vtip. Netušila jsem, že mám říkat, že mě někdo vytočil," přiznává Alex Ruzek.

Její příjmení bez diakritiky a přechýlení svádí v Česku k nejrůznějším zkomoleninám. Když si přes dispečera objednává taxi na jméno Alex Ruzek, jsou řidiči mile překvapeni, kdo přišel.

"Většina čeká pana Růžku. Občas se mi stane, že mě kvůli tomu nechtějí odvézt, to mám pak příště chuť zavolat a objednat si auto na typicky české příjmení Nováková, které vyslovím dokonale, navíc je všem jasné, že přijde žena," říká Alex Ruzek.

Lidé chtějí příběhy jako Šeherezáda

Hned na začátku funkce programové ředitelky prošla Alex Ruzek tvrdou školou. Seriál Šeherezáda diváci Novy nepřijali tak, jak čekala, z hlavního vysílacího času ho tak musela stáhnout do podvečerních hodin.

"Dodneška si stojím za tím, že je to dobrý produkt, který nefungoval ne proto, že je špatný, ale proto, že lidé, kteří píšou pro noviny, blogy, internetové servery se do něj pustili, ještě než se objevil v televizi. A pak už se to jen vezlo, diváci uvěřili, že je to špatný seriál a dopředu ho odsoudili," vidí pravou příčinu neúspěchu Šeherezády.

"Tři roky je tu krize a já si myslím, že si lidé chtějí u televize odpočinout. Je to hezký příběh, jsou v něm hezcí lidé, je dobře natočený. Když jsme seriál přesunuli do podvečerního času, je velmi úspěšný, máme stejný počet diváků, jako když jsme ho nasadili v hlavním vysílacím čase. Nakonec tedy všechno dobře dopadlo, ale je pravda, že to pro mě byla škola," uznává Alex Ruzek.