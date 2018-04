Šéfová je kráva. Co s tím?

Pokud navrhnete jakékoli řešení problému, opáčí, že to není nejlepší nápad.

Pokud někdo přijde s výbornou inovací, která se nedá jen tak smést ze stolu, bojkotuje ji. Neustále sbírá drby po firmě a utváří si podle nich oblíbence a neoblíbence.

Pokud jí nelezete do zadku, nemáte šanci. Každou chvíli mění názor. Jeden den vám něco slíbí a druhý den si to nepamatuje. Pokud je nutné dokoupit nějakou kancelářskou potřebu, řekne, ať to koupíte, a pak vám to nezaplatí. Před všemi nepříjemnými věcmi strká hlavu do písku. Zapírá se, nebere telefon. Když ji požádáte, aby navrhla řešení sama, řekne trochu pozměněnou vaši verzi.

Chce mít o všem absolutní přehled, takže jí musíte volat s každou maličkostí. Nic se nesmí stát bez jejího vědomí. Pokud musíte vyřešit problém rychle a ona není na příjmu, dostanete za jakékoli řešení vynadáno. Zvedá hlas na podřízené, takže slabší povahy pak pláčou na toaletě. Lidé kvůli ní opouštějí hromadně firmu, takže je neustálý nedostatek zaměstnanců. Práce se kupí.

Pokud se jí člověk snaží naznačit, že by měla svůj přístup změnit, přestane s ním komunikovat a začne házet klacky pod nohy. Nedokážu se na to už dívat. Mně osobně se nic neděje. Někdy se se mnou baví, jindy mi ani neodpoví na pozdrav, ale tohle mi nevadí, dělám svou práci, která mě baví. Peníze jsou také dobré. Vadí mi atmosféra ve firmě a nespravedlnosti, které páchá. Přitom ona firmu řídí a stěžovat si už není komu. Co mám dělat?

1. Mám dát výpověď a najít si třeba hůře placenou práci?

2. Mám zavřít oči a být ráda, že já mám klid?

3. Mám se postavit na stranu zaměstnanců a otevřeně proti ní vystoupit?

4. Mám ve firmě založit odbory?

