Sedm kroků ke štěstí: manželství, kamarádky i srovnání s ostatními

Ingredience č. 1: BABIČČINO KOŘENÍ

Od tradicionalistů se dá občas vyslechnout kázání na téma, že kdyby ženy zůstaly u kamen, kolíbek a krmení vůbec, byly by v mnohem větší pohodě. Z vyprávění svých babiček však víme, že jejich matky vstávaly před slepicemi a uléhaly dávno po nich. Mezitím se ani na chvilku nezastavily.

Obstarat početnou rodinu, floru i faunu, velké prádlo za asistence valchy, po večerech látat, štrikovat či šít nikoliv pro zábavu, ale z nutnosti. Do toho se vyrovnat s tím, že čas od času některé z vašich dětí prostě umře, protože není, jak mu pomoct.

Není divu, že takový dlouhodobý zápřah se odrážel na průměrné délce života, která nepřekračovala padesátiny. Tento úctyhodný věk oslavovaly obklopeny hromadou dětí, vnoučat a pravnoučat na vejminku, který jim přenechal laskavý syn. S jinými ženami si pokecaly u prádla, u kašny nebo při draní peří.

Bylo naprosto nemyslitelné, že by se parta čtyř vdaných (natož svobodných) žen sebrala a šla slavit narozeniny jedné z nich do nějaké útulné hospůdky.

Samozřejmě se vám mohou vybavit i atraktivní dámy z černobílých filmů, které kouřily cigarety v dlouhých špičkách a nosily šaty, v nichž vypadaly prostě božsky. Jenže takových bylo jen pár.

Takže babiččino koření představuje sednout si večer o samotě a uvědomit si, v čem všem se dneska máme výrazně lépe.

Ingredience č. 2: HOŘKÝ LIKÉR

Čas od času je dobré dát si něco opravdu hořkého. Kromě toho, že na to žaludek reaguje jemným nadšením, si taky potom mnohem lépe uvědomujete sladké chutě. Pro vlastní pocit spokojenosti zkuste obrátit závist na ruby a rozhlédněte se kolem sebe, kdo všechno je na tom trochu nebo i podstatně hůř než vy.

Možná že vás trápí malá výplata a prudivý šéf, ale vaše kolegyně je na tom stejně a k tomu má doma muže, který ji ponižuje, podvádí a houfuje proti ní její vlastní děti.

Samozřejmě že vás nenavádíme k voyerství v životech jiných a že se míra vašeho osobního štěstí nedá odvíjet od stavu ostatních. Ale když vám něco ve vašem životě brání být spokojená, je dobré si aspoň občas uvědomit, že tak moc se vám zase neděje. Že šéfa možná vyhodí, plat se může valorizovat, děti v pubertě odrostou, místo zběhlého manžela přijde upgradovaný model.

Jediné, s čím toho moc nenaděláte, je zdraví. Tam dělejte veškeré myslitelné preventivní psí kusy, abyste ho mohly co nejdéle používat v zachovalém stavu.

Ingredience č. 3: PENÍZOVKA

Klasik české popscény tvrdí, že štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Naprostá pravda, která však do jisté míry platí i obráceně. Trpět hmotnou nouzí je strašně vyčerpávající a ubíjející. Obracet každou minci čtyřikrát a pak si jednou z nich hodit, abyste vyřešila dilema "boty pro děti, nebo nová kamna", vám prostě odčerpá tolik energie, že na nějaké přemýšlení o tom, jak si harmonizovat duši a vnést do ní pohodu a klid, nemáte sílu. Naopak jste její zbytky schopna sebrat, abyste každého, kdo vám to radí, s rozběhem nakopla.

Jsem žena, heč! V čem to máme lepší než muži Přes veškerou emancipaci máme důvody zpívat alelujá a radovat se, že jsme ženy. Jsou totiž oblasti, kde pohlaví ženské je pozitivně diskriminováno bez potřeby jakýchkoliv kvót. Představte si narvané kino, ona ho miluje, on ji snad ještě víc, ale osud jim brání, pak konečně se dostanou. Vy otevíráte už druhý balíček papírových kapesníků, muž vedle vás se kouše do jazyka. Plakat mu není společensky dovoleno. Kdyby se rozvzlykal, odumře v jeho očích část jeho mužství. Ženy bez ztráty bodů mohou naprosto beztrestně používat kódové slovo migréna, a to jak v okamžicích, kdy je hodně bolí hlava, tak v situacích, kdy se chtějí vymluvit z intimních povinností. Muži si vyřčením slova na M koledují o pozvednuté obočí. Ocitneme-li se my ženy v koncích, vždycky můžeme vytasit polohysterický smích a pohled plaché laně. Zasměje-li se stejně muž, je považován za špatnou karikaturu homosexuála (ti opravdoví se smějí úplně normálně) a navíc plachý jelen nedojímá. Můžeme nosit, prakticky co chceme. Dokonce se samy dělíme na kalhotové a sukňové typy. Muži mohou nosit sukně pouze ve třech případech – pokud jsou transsexuálové, Skoti nebo Jiří Korn.

Vědecké výzkumy několikrát potvrdily, že spokojenost lidí vzroste, když dosáhnou na příjmy, které jim umožňují zaplatit věci, které opravdu potřebují k životu. Ovšem s dalšími a dalšími penězi je nárůst menší a menší.

Peníze prostě ke štěstí potřeba jsou, ale nejsou jeho zárukou. Třeba obyvatelé Jižní Ameriky jsou mnohem šťastnější než Evropané z postkomunistických zemí. A to se určitě nemají lépe než my.

Tady naopak doporučujeme moc se kolem nerozhlížet, neporovnávat se a užívat, co vám pracovní smlouva dovolí. Pokud vás to hodně štve, pak existuje další pozorování, že brbláním se peníze bohužel nerozmnožují. A protože v kriminále se spokojenosti rovněž nedaří, zvažte možnost zamířit na větší výdělek v mezích našich zákonů.

Ingredience č. 4: NEVĚSTIN ZÁVOJ

Dobrá zpráva pro ty z nás, které statečně drží manželské otěže, povětrnostním i náladovým podmínkám navzdory. Vdané ženy (a ženatí muži) jsou šťastnější než jejich svobodní a rozvedení kamarádi.

Prý to má hned tři důvody – jednak se se dvěma platy lépe táhnou platby, splátky a jiné živelné katastrofy. Pak také o sebe partneři navzájem pečují, kontrolují svoje životní funkce a vysílají se na preventivní prohlídky, tudíž jsou zdravější, proto spokojenější. A za třetí, jakkoliv klišovitě to zní, jsou si vzájemnou oporou. Prostě máte si komu postěžovat, když vás seřve šéf, zradí kamarádka nebo okrade prodavačka.

Poněkud překvapivé však je, že ti, co spolu žijí na hromádce, nevykazují zdaleka tolik spokojenosti jako ženy pod čepcem a muži v chomoutu. Jsou pravda šťastnější než ti, co žijou sami, ale na ty, co mají úřední papír na životní lásku, nemají. Takže veselka nejsou vyhozené peníze, ale investice do šťastnějších zítřků.

Ingredience č. 5: KOČIČÍ SLZY

Kočky si dělají, co chtějí. Přitom jsou zodpovědné matky svých roztomilých koťátek a dokonce i svým domácím z řad lidského pokolení dávají najevo svou věrnou lásku.

Skvělé vynálezy ženám na míru MOBIL

Váha 740 g a výdrž asi 30 minut, tak vypadal první mobil z roku 1973 od Martina Coopera. Díky němu dnes můžeme z malého přístroje platit účty, vyznávat lásku i kontrolovat děti. PILULKY

Chemik Carl Djerassi vyrobil v roce 1951 první umělý hormon, čímž odstartoval cestu k antikoncepční pilulce. A tedy i slavnou sexuální revoluci. PODPRSENKA

Místo mučicí šněrovačky prádlo, které je sexy samo o sobě a ještě zvyšuje sexappeal nám, vymyslela žena Mary Phelps-Jacob. MAKE-UP

První make-up, který se dal používat každý den, jeho nanášení netrvalo hodiny a pleť pod ním netrpěla jako blázen, nám vyrobil Max Factor v roce 1920. PRAČKA

Díky německému teologovi J. Ch. Schäffernovi, který v roce 1767 sestrojil první prapračku, nemusíme huntovat své ruce na valše.

Vezměte si z nich příklad a zařiďte si život tak, jak to vyhovuje vám. Chybí vám na mateřské práce? I když si tetičky, babičky, sousedky a kolegyně klepou na hlavu, jestli to tak chcete, vraťte se do práce třeba hned po ročních narozeninách svého vytouženého dítěte.

Cítíte naopak nepříjemný nátlak ze strany kolem žijících, že byste se neměla "válet doma" a starat se o stále rozrůstající rodinku, ale pěkně se vrátit mezi pracující lid? Kašlete na ně, správně je to tak, jak si to vy domluvíte se svým drahým. Žádný mustr na adekvátní naplnění života ženy neplatí. Je to stejné jako s oblečením – jestli budou módní tvůrci masivně stavět na piedestal ramenní vycpávky a mrkvové kalhoty, já jim na to (podruhé) neskočím. Netuším, proč bych ze sebe na středně stará kolena měla dělat Otu Zarembu na diskotéce.

Ingredience č. 6: BABSKÉ UCHO

Sdílený smutek je menší, zato sdílená radost větší. Životní paradox, který stoprocentně funguje. Proto se o ženách tvrdí, že jsou drbny, mají totiž vysokou potřebu dělit se o informace a pocity z nich. Tato terapeutická setkání by se, patřit naší vlasti nějaký ten bohatší ropný vrt, měla platit z fondu prevence.

Kolik manželů už zachránila před vyhozením z bytu, kolik dětí před hanebným ponížením formou výprasku a kolik z nás před totálním zhroucením z vlastní nemožnosti?!

Každá dobrá kamarádka, která vám maže med kolem pusy, jen když je to nezbytně nutné, a jinak vám je schopná říct do očí i tajnou pravdu, že se chováte jako potvora, by se měla vyvažovat zlatem. Takže za cenu menších úspor a komplikovanější rodinné logistiky neváhejte a obojí vrazte do svého štěstí. Funkční babské uši na stromě nerostou a každá žena o ně musí i za cenu vlastních obětí pečovat.

Ingredience č. 7: PAMPELIŠKA

Poslední tajnou přísadou je pampeliška – květina, která je dobře vidět a daří se jí prakticky všude. Je to taková extrovertka, že když se rozhodne projevit, dokáže i nadzvednout a prorazit asfalt.

Podle řady studií jsou extroverti šťastnější než introverti. Nikoliv ovšem bezbřezí exhibicionisté, ale lidé, kteří si zachovávají zdravou míru optimismu a jsou schopní zvládat různé životní překážky a kotrmelce tak, že vždycky znovu vstanou.

Tedy hledáte-li své štěstí mezi čtyřmi zdmi a jste-li na to sama, měla byste co nejdříve vyrazit někam ven pro partu pomocníků.