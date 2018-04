Sedm jednoduchých kroků ke zlepšení paměti

Občas si nemůžete vzpomenout, jak se jmenuje člověk, kterého vám právě představili, nebo kam jste položili klíče? Klid. To ještě ani zdaleka nemusí být předzvěst toho, že v důchodu skončíte s demencí. Vědci sice zatím ještě nezjistili, jak předcházet Alzheimerově chorobě, ale už teď ví, že mozek a paměť se dají posilovat stejně jako svaly, uvádí server msn. I ty nejmenší změny ve vašem životním stylu mohou mít obrovské pozitivní důsledky pro vaší paměť. Čtěte, které překvapivě jednoduché kroky udrží vaši paměť ve formě.

1. Otestujte svůj sluch

Výzkum provedený na Brandeis University ukazuje, že lidé s poškozeným sluchem věnují často velké úsilí tomu, aby porozuměli, co jim ostatní říkají. Tím pádem se nesoustředí tolik na obsah sdělení a snadněji jej zapomínají. Pokud je vám víc než padesát let, nechte si vyšetřit sluch každé tři roky. Navíc můžete ztrátě sluchu účinně předcházet, stačí například ztlumit hlasitost svého MP3 přehrávače. Hudbu do sluchátek byste nikdy neměli poslouchat na větší hlasitost než je osmdesát procent maximálního výkonu přehrávače.

2. Hlídejte si váhu

Testy paměti ukázaly, že lidé s BMI kolem 20 si průměrně pamatují devět slov ze šestnácti. Oproti tomu lidé s BMI 30, tedy obézní, si v průměru pamatují jen sedm slov. Uvádí to studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v magazínu Neurology. Ačkoli se tento rozdíl může jevit jako detail, odborníci tvrdí, že jde o podstatnou záležitost, jejíž význam se zvětšuje především s věkem.

Pokud je vaše BMI vyšší než 25, měli byste zhubnout minimálně pět až sedm procent své tělesné váhy. K tomu vám stačí snížit svůj denní kalorický příjem (nebo naopak zvýšit výdej) o pouhých 250 kalorií.

3. Dejte si salát

Studie provedená na Rush University ukázala, že u lidí, kteří konzumovali minimálně tři porce zeleniny denně, se snížilo zhoršení kognitivních funkcí v průběhu šesti let o čtyřicet procent. Navíc oproti lidem, kteří zeleninu nejedli, se jejich mozek jevil o pět let mladší. Zdá se, že nejpozitivnější efekt na paměť a mozkové funkce má listová zelenina, mandle a slunečnicová semínka. Je to pravděpodobně způsobeno vysokým podílem vitaminu E, který je v nich obsažen.

4. Soustřeďte se

Čím jste starší, tím hůř jste schopni soustředit se na informace přicházející zvenčí a víc vás rozptyluje prostředí. To má samozřejmě potom negativní vliv na schopnost zapamatování. Dokazuje to například pokus, v němž si měli respondenti zapamatovat obsah krátkých textů, zatímco je rozptyloval okolní hluk. Ti, kteří předtím absolvovali trénink pozornosti, dosahovali mnohem lepších výsledků. Zkuste si při skládání puzzle nebo luštění sudoku (oboje je velmi doporučováno pro trénink mozkových funkcí) pustit rádio nebo televizi. Cvičíte si tím schopnost soustředění.

5. Dejte si rybu

Výzkum provedený v Norsku zjistil, že starší lidé, kteří jedli ryby minimálně jednou týdně, dosahovali v paměťových testech mnohem lepších výsledků. Odborníci se domnívají, že je to způsobeno pravděpodobně velkým obsahem omega-3 mastných kyselin, které mají na mozek mimořádně pozitivní vliv. Ryby nebo mořské plody byste měli do svého jídelníčku zařadit minimálně dvakrát týdně.

6. Kontrolujte krevní cukr

Ženy s chronicky zvýšenou hladinou krevního cukru mají mnohem větší riziko zhoršení kognitivních funkcí nebo demence, a to i v případě, že nejsou diabetičky. Permanentně zvýšený krevní cukr může být příčinou kardiovaskulárních onemocnění i poškození mozku. V rámci prevence si nechte jednou ročně změřit tlak. Dejte si třicetiminutovou procházku, která hladinu krevního cukru stabilizuje. Při kontrole krevního cukru vám pomůže i denní režim, v průběhu kterého si dáte čtyři až šest malých jídel denně.

7. Snižte krevní tlak

V roce 2007 udělali na Columbia University studii, která dokázala, že lidé trpící hypertenzí mají o čtyřicet procent větší riziko zhoršení kognitivních funkcí než lidé s normální krevním tlakem. Mozkové funkce se spolu s věkem zhoršují, ale hypertenze může tento destruktivní proces ještě významně urychlit. Pro snížení rizika hypertenze si dejte denně minimálně tři jídla bohatá na kalcium.