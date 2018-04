Cvičte, jezte, nebarvěte si vlasy, radí odborníci začínajícím modelkám

Každý týden vybíráme z přihlášených čtenářek jednu, které se automaticky dostává do užšího výběru pro semifinále nejprestižnější modelingové soutěže světa. Vedle šance na automatický postup získává Dívka týdne dárkový balíček v hodnotě 1 800 korun s vlasovou kosmetikou Schwarzkopf, pleťovými přípravky Bioderma a kulmou na vlasy Rowenta.

Z přihlášek došlých v minulém týdnu nejvíce zaujala dvacetiletá Renata z Prahy. Stává se tak už sedmou Dívkou týdne.

V uplynulých týdnech odborníky zaujala Lucie z Brna, Tereza z Prahy, Tereza z Hodonína, Klára ze Znojma, Marie z Hradce Králové a Denisa z Havířova. Zbývá už jen jedno jediné místo. Budete to právě vy či někdo z vašeho okolí? Neváhejte a hlaste se v průběhu tohoto týdne.

Přihlaš se, vyhraj dárky a postup do semifinále Zvýšit své šance v modelingové soutěži Schwarzkopf Elite Model Look a získat dárkový balíček od partnerů soutěže za 1 800 korun je velmi snadné. Přihlaste se (či svou favoritku) na facebookových stránkách Elite a v kolonce "Kde jsi se dozvěděla o castingu" vybrat možnost OnaDnes.cz.

Schwarzkopf Elite Model Look hledá nové modelky mezi mladým Češkami a Slovenkami. Ty, které touží po kariéře modelky, se mohou hlásit osobně či se nechat přihlásit od příbuzných či kamarádů. Pokud i vy víte ve svém okolí o vhodné adeptce, můžete ji přihlásit. Pokud právě vaše favoritka postoupí a agentura Elite Model Management s ní podepíše smlouvu, získáte finanční odměnu ve výši 10 000 korun.

Práce modelky se může stát velmi atraktivní profesí. Pokud vás baví cestování, zajímáte se o současný design a módu a nechybí vám fyzické předpoklady, stojí za to zkusit své štěstí. Podle odborníků je ideální začít ve věku kolem 15 let.

Letošní ročník Schwarzkopf Elite Model Look hledá děvčata ve věku od 13 do 22 let, přičemž musí splňovat také požadavky na výšku. Ta musí být minimálně 170 centimetrů. Tento faktor rozhoduje o dalším směřování modelky, na módní přehlídky si návrháři vždy vybírají vysoké, velmi štíhlé dívky. Pokud neměří 175 centimetrů a nemají přes boky 90 centimetrů a méně, velké šance v tomto ohledu nemají.

Češka Daniela Kociánová je vycházející hvězda světového modelingu. Markéta Fridrichová se ve světovém finále Elite Model Look v roce 2009 probojovala do TOP 15.

"Modelky, které nemají potřebnou výšku, se více věnují focení," říká booker Martin Gonda z pražské pobočky agentury Elite. "Zásadní pro směřování kariéry je také typologie modelky, zda je komerční či přehlídkový typ." Velkou roli hraje i výběr agentury, která dokáže pomoci a připravit i velmi mladé dívky na náročné povolání.

"Je to náročná práce z hlediska častého odloučení od rodiny, přátel, svým způsobem se jedná o kočovný způsob života." Modelky, které se prosadí na mezinárodní úrovni, skutečně tráví spoustu času na cestách a stává se, že na jednom místě stráví jen jediný den a zase spěchají do jiného města, do jiné země.

Zlínská rodačka Zuzana Stráská si také prošla soutěží Elite Model Look a její kariéra úspěšně roste. Barbora Dvořáková se stala tváří známé italské značky Blumarine.

Při správném načasování, přípravě a spolupráci mezi agenturou, rodinou a také školou se dráha modelky může rychle rozjet a také vydržet i více než dvacet let. "Profesionální modeling je běh na dlouho trať," vysvětluje Gonda, "vybudování kariéry si vyžaduje správný, dlouhodobý management. Nevhodný výběr agentury má často za následek chybná rozhodnutí. Tyto chyby se velmi složitě napravují a častokrát se stává, že je tento proces nenávratný. Obraz lokálních českých modelek neodpovídá úrovni světového profesionálního modelingu."

Odborníci pracující ve vrcholovém modelingu se jednohlasně shodují, že investovat do modelingových kurzů a placených fototestů je zbytečné. Tyto náklady na sebe bere každá slušná agentura.

Jaké další chyby se dívky v touze za kariérou modelky dopouštějí? Především se snaží hubnout, mnohdy až drastickým způsobem, aby se přiblížily současnému ideálu. Rychlé a nezdravé hubnutí se přitom jasně ukazuje jako kontraproduktivní, neboť je s ním spojený jo-jo efekt i další vedlejší nepříjemnosti jako špatná pleť a vlasy. Ty přitom modelka potřebuje.

Vlasy vůbec dělají mladé generaci problémy. "Děvčata si barví vlasy samy, neodborně," poukazuje booker Martin Gonda, který se stará v Elite o spoustu modelek včetně těch nejúspěšnějších. "Musíme často čekat až dva roky, než se vlasy dají do pořádku." Zároveň upozorňuje na nešvar nesprávného vytrhávání obočí.

Mnohokrát se v agenturách setkávají i s velmi špatnými stravovacími návyky. "Současná mladá generace se stravuje ve fast foodech, o pravidelnosti nemluvě."

Není pravda, že modelky nejedí. Na tak náročné povolání potřebují velkou dávku energie. Štíhlé, zdravě fungující tělo se získává jen díky vyvážené stravě a sportu.