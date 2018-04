Schröderová chystá psí Vánoce

Sváteční dobrůtky, na něž příslušníky svého rodu láká vlastní podobenkou kancléřský border teriér Holly, se prodávají v jednom řetězci drogerií za 4,99 euro.

Oblaží nejen mlsný jazýček předpokládaného půl miliónu zvířecích konzumentů, ale zároveň pomohou i dalším tvorům, jimž osud nenastavil příliš příznivou tvář.

Padesát centů z každého prodaného kusu totiž poputuje na zvláštní konto určené pro zvířata v nouzi.

Není to však jediný dárek, jímž hodlá Doris Schröderová obohatit předvánoční trh. Do poloviny prosince by se na něm měla objevit pod názvem Winston Holly Line ještě čtyřiačtyřicetidílná souprava nezbytností pro domácí mazlíčky, zahrnující například deku, misku na žrádlo a vodu, vodítko či kartáč.

"Mám špatné zkušenosti s dosud prodávanými výrobky. Náš Holly dokáže spoustu z nich zničit ve chvíli, kdy se mu dostanou do tlapek a zubů. Navíc jsou nehezké a málo odolné," vysvětlila kancléřova žena.

Produkty, jimiž hodlá konkurovat zatím dostupnému zboží, odpovídají "klasickému anglickému venkovskému stylu". Jsou laděny výhradně do odstínu jedlové zeleně, královské modři nebo krémové běloby.

Psí jídelníček pak rozšíří vláčná strava, v níž se střídá pět výrazných chutí a jež je biologicky kontrolovaná, a jak tvrdí zlomyslné jazyky, i pečlivě testována kancléřským psíkem.

Od aktivity premiérovy manželky si německé vládní kruhy drží značný odstup. Ústy svého mluvčího daly zřetelně na vědomí, že jde o soukromou iniciativy paní Schröderové, k níž se nehodlají nijak vyjadřovat.