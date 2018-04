Šaty, náušnice a vesta Whitney Houston míří do dražby

V nabídce budou černé sametové šaty, jejichž vyvolávací cena bude 1000 dolarů (18 800 korun). Na 400 dolarech začne dražba vesty, kterou Houston měla ve svém nejslavnějším filmu Osobní strážce. Náušnice ze stejného filmu budou mít vyvolávací cenu 600 dolarů.

Majitel aukční síně Darren Julien předpokládá, že všechny předměty vyvolávací cenu mnohonásobně překročí.

"Pro fanoušky Whitney Houston, kteří nikdy neměli šanci setkat se s ní, jsou tyto věci něčím, co se doslova dotýkalo části jejího života," řekl Julien. "Je to pro ně způsob, jak se stát součástí jejího života, aniž by se s ní setkali," dodal.

Julien také odmítl kritiku, že se dražba bude konat příliš brzy po smrti zpěvačky, která zemřela 11. 2. a pohřbena byla tuto sobotu.

"Je to oslava jejího života," prohlásil majitel aukční síně. "Tyto věci mají historickou hodnotu od chvíle, kdy zemřela. Staly se součástí historie. Měly by být v muzeích.

Vždyť ona prožila takový život a takovou kariéru jako nikdo jiný," prohlásil.

Na přelomu března a dubna se budou dražit i upomínky na další hollywoodské legendy. V nabídce bude například hůlka Charlieho Chaplina, sako Clarka Gablea z filmu Jih proti Severu či hůl Charltona Hestona z filmu Desatero přikázání.

Ještě před zahájením aukce si zájemci budou moci nabízené předměty prohlédnout na volně přístupné výstavě. Ta se bude konat 19. března v Beverly Hills jen několik bloků od hotelu, ve kterém Whitney Houston z dosud nezjištěných příčin zemřela.

