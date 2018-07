Sára Saudková: Dědeček Jan je pro mé děti něco jako paní Columbová

Sára Saudková Narodila se před 51 lety v Zábřehu na Moravě. Vystudovala VŠE v Praze, kterou dokončila v roce 1990. Po škole zůstala v Praze.

V roce 1991 se seznámila s fotografem Janem Saudkem, se kterým strávila deset let. Starala se mu o věci okolo výstav, účetnictví, on ji naučil fotit. Fotografii, především černobílé, se věnuje od roku 1999.

Její prvotinou byla v roce 2015 kniha Ta zrzavá – láska, nenávist, a to mezi tím, ve které vylíčila svoje dětství a část dospělosti. O rok později napsala Půlnoční pohádky, loni Zpocená záda a letos v červnu jí vyšla detektivka Déšť.

Se Samuelem Saudkem má čtyři děti Sáru, Samuela, Jana a Oskara.