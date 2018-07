OBRAZEM: Jak šel čas se Sandrou Bullockovou, které je právě 54 let

Je to přesně dvacet let od chvíle, kdy klekla na wimbledonský trávník a radostí se rozplakala. Výročí se však tenistka...

Změnila vědu, svět i postavení žen. Marie Curie slaví velké výročí

Ve středu je to přesně 120 let, co Marie Curie-Skłodowská učinila zásadní objev: podařilo se jí izolovat polonium. Jako...