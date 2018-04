S mužem jsme byli jak Homolkovi, říká Jana, která zhubla půl metráku

"Byli jsme předtím jako Homolkovi," směje se Jana Reinwartová. "Manžel vážil 65 kilo a všemožně se snažil přibrat. Nakupoval v nejmenší pánské velikosti, zatímco já vážila vždycky přes stovku. Než jsem otěhotněla, měla jsem 113 kilo. A před porodem ještě o 17 kilo víc."



Jana nyní (vlevo) a před porodem.

Bez kečupu by byl konec

Pak ale Janě došla trpělivost. Rozčílila se sama na sebe a po mnoha marných pokusech zhubnout se do toho konečně opřela. Rozhodla se, že bude cvičit, jíst častěji a méně. Nepotřebovala ani pilulky, ani koktejly, ba ani dietní kuchařku.

"Vysadila jsem pečivo a dávala si menší porce, ale skladbu stravy jsem nezměnila. Klidně jsem si udělala zapečené noky se šlehačkou, ale jen 200 gramů. Hubnout s televizní doktorkou Cajthamlovou, to bych nemohla. Kdyby mně sebrala třeba jen kečup, to by byl konec!"

VÁHA PANÍ JANY

Před otěhotněním: 113 kg Před porodem: 130 kg V lednu 2007: 117 kg V červnu 2007: 65 kg Nyní: 73 kg

První měsíce ještě Jana kojila a věděla, že nemůže hubnout nijak drasticky. "Nikdy jsem nehladověla, spíš mě honily chutě. Manžel si nakládal porce a já na něj jen koukala. Navíc má rád sladké a je schopen sníst třeba bábovku na posezení, takže mi stále něco nabízel. Kolikrát mi třeba večer do vany přinesl pohár. Většinou jsem musela odmítnout, jinak by má snaha neměla smysl. Ale nemyslete si, že jsem nějak strádala. Jsem totiž docela závislá na zmrzlině, a tak jsem si ji kolikrát dávala místo svačiny," směje se.

Za půl roku v cíli

Napřed Jana cvičila sama doma a pak si na tři měsíce našla trenérku. Ta jí v posilovně sestavila takový plán, že už po dvou měsících cvičení měla o dvě čísla menší konfekční velikost. "Bydlím 30 kilometrů od Plzně a nejsložitější bylo zorganizovat si tři- až čtyřikrát týdně čas na dojíždění. Jezdila jsem tam třeba i v šest ráno, když přišel manžel z noční."

I když nikdy předtím nesportovala a tvrdí o sobě, že je lenoch, už po měsíci si prý pohyb zamilovala, a když vynechala, vyloženě jí chyběl. Měla jasný cíl - dostat se na 70 kilo.

"Jenomže já už v červnu měla 65 a všichni se děsili, že hubnu moc rychle." Aby uklidnila rodinu i sebe, chodila v té době dvakrát do měsíce na krevní testy. Všechno bylo naštěstí v pořádku. Víc už ale hubnout nechtěla, a tak poprvé za celou tu dobu požádala o radu dietoložku. Chtěla vědět, jak si má váhu udržet. "Tělo si prý pamatuje dva až tři roky zpátky svou průměrnou váhu a má tendenci se k ní vracet," dozvěděla se. "Dohodly jsme se, že budu dál cvičit a zůstanu u pravidelného uzobávání, i když už o něco větších porcí."



Štíhlá nevěsta.

Po svatbě na plastiku

Jana ulevila svému tělu o půl metráku živé váhy. Konečně také našla odvahu obléct si bílé svatební šaty a v červenci se provdala. Jenomže k úplné spokojenosti jí přece jenom ještě krůček chyběl.

Kůže na břiše a zvlášť na prsou zůstala totiž vytahaná. Ztratila elasticitu a pevnost a poklesla až k dolním žebrům. "Než jsem zhubla, potřebovala jsem podprsenku velikosti 95H! Takové se ani nedaly sehnat. Musela jsem si je složitě objednávat. V létě 2007 jsem kupovala velikost 75F, ale spíš než prsa jsem do košíčků rolovala vytahanou kůži."

S ňadry jí nakonec pomohl plastický chirurg, k němuž se dostala díky výzvě v časopisu Cosmopolitan, a na podzim podstoupila modelaci prsou. "Ohromě se mi zvedlo sebevědomí," popisuje paní Jana, na kterou se lidé přestali dívat s údivem jako na monstrum a muži už se za ní zase otáčejí s obdivem.



Jana je teď k nepoznání.

Hurá do televize

Vloni ji zaujalo televizní finále Pretty Woman, soutěže krásy pro ženy do 47 let, a letos se do klání přihlásila. I přesto, že manžel moc nadšený nebyl, protože rodina teď složitě řeší hlídání pro syna. "Mě ale zajímalo, jestli má šanci i plnoštíhlá baba. Řekla jsem si, že i ostatním holkám ukážu, že to jde."

Jestli byla sedmadvacetiletá maminka po zhubnutí k nepoznání, co z ní teprve v soutěži udělal kadeřník, vizážistka a stylista! Nový účes i make-up a korzetové šaty od návrháře Josefa Klíra, v nichž vynikl plný dekolt... a Jana Reinwartová postoupila do krajského kola.

"Jsem trémistka, žádná exhibicionistka, a ani jsem nepočítala, že se dostanu tak daleko," svěřila se minulý týden před semifinálovým kolem v Českých Budějovicích. V něm znovu uspěla. Dostala se mezi tři nejlepší a postoupila do neveřejné baráže. Tam porota rozhodne, zda se Jana zúčastní i vítězného televizního finále.



Jana v semifinále soutěže Pretty Woman.