S hvězdami se houfně radíme, ale astrology neuznáváme

VELKÝ KLASICKÝ A NUMEROLOGICKÝ HOROSKOP NA ROK 2008 ČTĚTE TENTO PÁTEK NA ONA.IDNES.CZ

Nový rok právě začal. Jaký bude? Najdu si novou práci, partnera, budu mít víc peněz, budu zdravá, dokončí syn střední školu? Kterou z nás, i když jindy přísně racionálně uvažující, právě tohle nezajímá? Stejně tak odpovědi na podobné otázky lákají muže.



Před námi je rok těžké práce Svůj horoskop má dokonce i celý svět a rok 2008 podle něj bude pěkně tuhý. Země potřebuje opravit, vztahy mezi lidmi také. Dopadne to dobře, jen když se poučíme ze svých chyb.

Schválně – zkuste se při obědě kolegy zeptat, jestli čte horoskopy. Možná budete překvapená. Nejenže si přečte horoskop pro své znamení, ale podívá se i na svoji ženu a dítě. A třeba se dokonce dozvíte, že už byl u astrologa.

I jeden z nejznámějších astrologů v republice, Antonín Baudyš, byl překvapený, když se podíval do svého počítače a zákazníky si rozdělil podle pohlaví. "Domníval jsem se, že devět z deseti mých klientů jsou ženy. Pak jsem si prošel databázi a zjistil, že to vůbec není pravda, že ten poměr je tak 6:4 ve prospěch žen. Ale protože jsem chlap, tak jsem si spíš pamatoval ženy," říká Antonín Baudyš.

Když už se budete kolegů na astrology ptát, po pravdě vám zřejmě odpoví jen ti, se kterými máte spíš kamarádský než čistě pracovní vztah. S návštěvami u astrologů se totiž zrovna moc nechlubíme.

Astrology tak trochu považujeme za šarlatány. Jejich dovednosti nejsou podloženy vědeckými metodami, jsou iracionální. Přitom astrologové a jejich horoskopy patří k životu už staletí. Nejstarší dochovaný horoskop podle encyklopedie Wikipedie je diagram z roku 410 před Kristem.

Odkryj moji budoucnost

Proč vůbec chceme vědět, co nás čeká? "O svůj osud a o svoji budoucnost se zajímá člověk od nepaměti. Vždyť horoskopy se vypracovávají dlouhá staletí. Speciálně když doba přináší zátěže, nejistotu, frustraci. Tím více lidé hledají opěrné body a chtějí vědět, co bude. Člověk nemá pouze ratio, ale máme i iracionální oblast, magické myšlení, a to je součástí každého z nás," vysvětluje psycholožka Věra Tawilová.

Že zájem o astrologii a věci kolem ní pořád roste, to potvrzuje i Jiří Grygar, zakládající člen Českého klubu skeptiků SISYFOS, který bojuje proti iracionálním a nevědeckým metodám. On sám přitom astrologům nevěří ani slovo. "Každý si přeje něco se o své budoucnosti dozvědět a myslí si, že se mu to tímto způsobem podaří. Je to velmi silná touha. A je překvapující, že se dnes na astrology obrací ještě více lidí než dříve," přiznává známý astronom a astrofyzik. "Svět je složitý, lidé jsou nespokojení s tím, co se kolem nich děje, a hledají stébla, kterých se chytit," nabízí Grygar vysvětlení.

Oficiálně prostě mnozí z nás astrology neuznáváme. Ve skutečnosti k nim ale chodíme. A když ne, tak si aspoň horoskop přečteme. Na internetové stránce serveru iDNES.cz se na horoskopy týdně podívá stejný počet lidí jako na televizní program. "Mám klienty i mezi manažery. Ale když se potkáme na ulici, tak se ke mně rozhodně nehlásí. Nechtějí se chlubit, že svá rozhodnutí konzultovali u mě," říká astroložka Jarmila Gričová.

Co o mně říkají hvězdy

Můžeme tedy horoskopům věřit, nebo ne? Těm krátkým o jedné dvou větách rozhodně ne. Jsou spíš pro zábavu a pobavení. I sami astrologové říkají, že je to hra. "To nejsou horoskopy. Tyhle texty pracují s tím, že se celá populace rozdělí do dvanácti škatulek a každý dvanáctý jsme stejný. Nemá to výpovědní hodnotu k popsání osobnosti člověka," říká astrolog Zdeněk Bohuslav. A nabízí historku, jak tyhle textíky v tuzemských časopisech a novinách vznikly. Začaly vycházet na konci šedesátých let.

"Psal je můj kamarád, absolvent jaderné fakulty Univerzity Karlovy s červeným diplomem. Astrologii neuměl, ale byl to inteligentní člověk, tak si vzal k ruce knížku o astrologii. Samozřejmě že se ve velkém množství lidí vždy do někoho strefil. Do časopisu pak přicházely vychvalující články, jak dobře to umí," vzpomíná Zdeněk Bohuslav.

I Antonín Baudyš říká, že krátké horoskopy nemáme brát příliš vážně. "Takový horoskop není jednoduché sestavit. Přesto to jde. Já se je snažím psát poměrně obecně, aby se do nich vešla celá řada situací. A tak je čtenáři musí brát hodně orientačně," říká Baudyš.

Opravdový horoskop od astrologa může mít deset i více stránek. Sezení u něj stojí pětistovku, ale třeba i dva a půl tisíce korun. Záleží na tom, proč za ním jdete a co všechno chcete vědět. "Já si nechal vypracovat osobní horoskop. Popsal moji osobnost, silné a slabé stránky. Řekl, na co si mám dát pozor se zdravím, jaká partnerka se ke mně hodí a jaká ne, co bych mohl dělat za práci," říká dvaačtyřicetiletý vysokoškolák Tomáš z Plzně. "Je to už deset let a musím říct, že sedí," ujišťuje. Zpěvačka Lenka Filipová šla před lety za astrologem, protože jí lékaři tehdy řekli, že nemůže mít děti, po kterých toužila. Astrolog jí vypočítal plodné dny a dnes má známá zpěvačka dceru Lenku.

Astrolog za nás problémy nevyřeší

"Peníze, vztahy, rodina, děti, práce," vyjmenovává astroložka Jarmila Gričová, s čím se na ni nejčastěji lidé obracejí. Astrolog vám může říct, kdy je nejlepší čas pro hledání zaměstnání, ale už vám nezaručí, že práci skutečně najdete. "Můžu poradit, ale nezměním život člověka. Maximálně můžu říci, co dělat, aby ho změnil on sám. Jestli to bude chtít udělat, to už záleží jen na něm," varuje před přehnaným očekáváním Jarmila Gričová. "Astrologie umí u jednotlivců předvídat situace. Ale to, jak se v té situaci zachováte, to je jen vaše svobodná vůle," říká Antonín Baudyš.

Ať už se tedy letos rozhodnete hledat pomoc ve hvězdách, jaký bude ten váš rok, stejně záleží pořád jen na vás a vašich rozhodnutích.

JAK POZNAT DOBRÉHO ASTROLOGA

Jako se na první pohled těžko pozná dobrý lékař, právník nebo architekt, těžko poznáte i dobrého astrologa. Kdo k němu chce jít, měl by pátrat na internetu, ptát se u známých, dát na doporučení. V České republice je asi desítka astrologů, kteří se v oboru uživí. Další desítky se astrologii věnují při jiné práci. Mezi astrologickou elitu patří Antonín Baudyš, Zdeněk Bohuslav, Richard Stříbný, Milan Špůrek, Jarmila Gričová a Pavel Turnovský.

CO MUSÍTE MÍT S SEBOU

Před návštěvou astrologa musíte znát datum, místo a přesný čas narození na hodinu, minuty i vteřiny. Když údaje neznáte, snažte se zjistit aspoň přibližný čas narození. Dobrý astrolog by se s pomocí zpětných korekcí ke správnému času narození měl dostat.

KDY OD ASTROLOGA UTÉCT

"Dobrý astrolog by měl být rozumný a slušný. Měl by se vyvarovat extrémů. Mezi astrology je spousta výstředních a svérázných, kteří astrologii vůbec neumí. Jakmile začne člověk ulétávat mimo realitu, zastrašuje, vzbuzuje zdání, že všechno zná a umí, tak to je určitě varování," nabízí vodítko astrolog Jiří Kubík.