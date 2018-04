S dárky to nepřeháníme, říká herečka

Dva starší synové píší každý rok Ježíškovi, co by pod stromečkem chtěli najít. My dospělí se jim některá přání snažíme splnit, ale určitě jim nekoupíme všechno, o co si napíšou. Chceme jim udělat radost a překvapit je i jinými dárky, sledujeme, co se jim líbí, a pak se snažíme jim to pořídit, aby byli pod stromečkem překvapeni. Dáváme si spíš víc malých drobností než méně drahých věcí a to platí i o nás, dospělých.U nás se nedávají, ale odsoudit to nemohu. Umím si představit, že se rodiče dostanou do situace, kdy nevědí, co dát dítěti v pubertě a že i ono nejvíce přivítá peníze v obálce. Vždycky by k nim však měla být alespoň malá pozornost, aby obdarovaný věděl, že na něj blízcí mysleli a lámali si hlavu, čím mu udělají radost.Mám radost z maličkostí, nemůžu říct, že bych z něčeho měla úplně největší radost. Loni mě například moc potěšili synové. Koupili mi malé srdíčko s nápisem "dočkáš se". Byla jsem těhotná a velmi jsem se těšila na miminko. Já sama si nejvíc užívám radost ostatních z dárků, které jim dám. Vzpomínám, jak jsem kdysi překvapila manžela Karla. Na společném zájezdu tehdy ještě do NDR si koupil peněženku, kterou ale velmi brzy ztratil. Vydala jsem se na otočku na tajný výlet do Berlína a koupila mu novou. Měl obrovskou radost a hlavně vůbec nemohl pochopit, jak jsem ji sehnala a že o mé výpravě neměl ani tušení.Já si hlavně myslím, že kouzlo Vánoc nespočívá v tom, vzít peníze a dojít jen tak něco koupit. Stejnou radost jako drahý dárek přece udělá i pěkně, s nápadem zabalená maličkost. A to už nemluvím o tom, když někdo vyrobí vlastnoruční dárek. Mně se naštěstí nestalo, že by mi chyběly peníze na vánoční dárky, ale než se zadlužit, raději bych dětem vysvětlila, proč nemohou mít všechno to, co někteří jejich spolužáci. A koupila bych jim maličkosti, na které by mi peníze stačily.