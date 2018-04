Pasta a basta! Rychlé a rafinované variace nejen na špagety

Nejlepší jsou ty čerstvé, pokud možno domácí. Pokud sáhnete po těstovinách sušených, dejte přednost těm, které jsou připravené z tvrdé pšenice, semoliny, protože máte jistotu, že se vám při vaření nepromění v lepkavou nevzhlednou hmotu.



Špagety, pappardelle, penne, farfalle a další tvary vhazujte do hrnce s vodou teprve ve chvíli, kdy skutečně vře. Mělo by jí být co nejvíc a nezapomeňte na sůl. Můžete do ní přidat také pár kapek oleje.



Tyhle tři recepty vás možná překvapí svou jednoduchostí, ale v tom je právě ten vtip italské kuchyně. Kdo by trávil hodiny v kuchyni, když ten nejsladší život je tam někde venku. Šup s těstovinami do hrnce, pár ingrediencí hodíme na pánev, pak to vše smícháme, zapijeme sklenkou vína a jdeme se bavit.

Pappardelle se slaninou a žampiony

Ingredience na 4 porce:



100 g slaniny



300 g žampionů



500 g těstovin zvaných pappardelle



1 lžíce oleje



sůl a pepř



strouhaný parmazán na posypání



Pracovní postup:



Slaninu nakrájíme na kostičky a očištěné žampiony na plátky. Ve velkém hrnci přivedeme k varu pět litrů osolené vody. Když se začne vařit, vhodíme do ní těstoviny a vaříme 4-5 minut na skus.

Než se pappardelle uvaří, opečeme v hlubší pánvi na rozpáleném oleji slaninu, přidáme houby a restujeme. Osolíme, opepříme.

Hotové těstoviny slijeme, přendáme je do pánve se slaninou a houbami, promícháme a podáváme. Na talíři každou porci posypeme strouhaným parmazánem.



Tip: Do omáčky můžete přidat i nasekaný stroužek česneku a kelímek zakysané smetany. Zkuste do ní také nakonec vmíchat hrst nasekané čerstvé petrželky.



Penne alla Putanesca

Ingredience na 4 porce:



500 g těstovin penne



olivový olej



3 stroužky česneku



4 ančovičky



hrst nakládaných kaparů



1 chilli paprička



hrst černých oliv



200 g loupaných krájených rajčat



sůl a pepř



nahrubo strouhaný parmazán



čerstvá petrželka



Pracovní postup:

Ve velkém hrnci přiveďte k varu asi 5 litrů osolené vody, pak do ní vhoďte těstoviny a vařte podle návodu.

Mezitím na velké pánvi rozehřejeme olej, vhodíme na něj nasekaný česnek a ančovičky. Chvíli mícháme a restujeme. Když se ančovičky změní v pastu, přidáme kapary, nasekanou chilli papričku, olivy a krájená rajčata. Osolíme, opepříme a necháme chvíli probublávat.

Hotové penne scedíme a vmícháme do pánve k rajčatové směsi. Před podáváním sypeme strouhaným parmazánem a nasekanou petrželkou.



Tip: Místo loupaných krájených rajčat můžete do omáčky přidat nakrájená cherry rajčátka. Pokud připravujete jídlo pro celou rodinu, včetně dětí, vynechte chilli papričku nebo ji podávejte na misce, aby si každý mohl pokrm přiostřit dle chuti.

Špagety s ořechovým pestem

Ingredience na 4 porce:

500 g špaget



150 g vlašských ořechů



50 g piniových oříšků



2 stroužky česneku



svazek čerstvé petrželky



2-3 lžíce strouhaného parmazánu



olivový olej



sůl



Pracovní postup:

Do velkého hrnce s vroucí osolenou vodou dejte vařit špagety.

Do vyšší nádoby dejte vlašské ořechy a piniové oříšky, česnek, sýr, petrželku, olivový olej a lžičku soli. Tyčovým mixérem vypracujte pesto. Pokud je moc husté, přidejte trochu oleje.

Hotové špagety slijte, vraťte do hrnce a přidejte pesto. Promíchejte a hned podávejte.

