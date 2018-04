Chcete se rozvést? V první řadě napište závěť, radí zkušená advokátka

Po rozvodu může přijít vysvobození. Nicméně samotný proces patří vždy do kategorie pohrom pro obě zúčastněné strany. ...

Sedm signálů, že je vaše manželství v krizi a rozvod na spadnutí

Je to už pár let, co jste si na radnici nebo v kostele slíbili věrnost až za hrob a soužití v dobrém i zlém, ale...