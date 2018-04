Bez manželova nadšení bych se střílením skončila, říká Kateřina Emmons

Vizitka Kateřina Emmons (30) se narodila v Plzni do rodiny sportovního střelce Petra Kůrky.

Odmala se věnovala plavání. V patnácti začala závodně střílet.

Čtyři roky nato vyhrála zlato na mistrovství světa ve vzduchovce. Má tři medaile z olympijských her, bronz z Athén, v Pekingu vyhrála zlato a stříbro (malorážka).

Vystudovala bakalářský obor fyzioterapeut.

V roce 2007 se provdala za Matthewa Emmonse, mají dceru Julii (5) a Martina Henryho (10 měsíců).

Do třicítky stihla porodit dvě děti a teď se po druhé mateřské pauze vrací k závodům. S někým by možná takový úspěch zacloumal. Možná by mu narostl nos nahoru. Kateřina Emmons vás však překvapí skromností a tím, jak pevně stojí oběma nohama na zemi.

Tedy do chvíle, než ji při focení pro pondělní magazín Ona Dnes přinutíme nazout si lodičky od slavného Louboutina. Úzký podpatek má dobrých patnáct centimetrů. Jen co jej Kateřina Emmons spatří, rozesměje se: "Na tom mám opravdu stát?" Jejím pracovním oděvem je neforemný střelecký kabát a kšilt a my se ji rozhodli pro tentokrát proměnit v romantickou zámeckou paní.

Nepřeberné množství šatů, nabíraná tylová sukně, krajky, šperky, dlouhé černé peří do vlasů… Nová image Kateřinu Emmons naštěstí nadchla. Ochotně pózuje v chladných sálech zámku, který si v Trpístech u Plzně na začátku 18. století nechal vybudovat hrabě Sinzendorf. Končit jsme měli dvě hodiny po obědě, ale sportovkyně si šaty a focení užívá tak, že přetáhneme o hodinu. A dokonce se sžila i s vysokými podpatky. "Ono se v tom opravdu dá chodit," předvádí.

Nakonec ale chvátá zpátky do Plzně, kam se před více než rokem s manželem přestěhovali ze Spojených států. Po několikerém stěhování se chtěli usadit, vytvořit si stálý domov.

"Už po olympiádě v Pekingu jsme plánovali, že se definitivně usadíme. A po třech letech jsme stále žili v krabicích. Začala jsem říkat, že už na další stěhování nemám, nechci už někde zase začínat od nuly. Tak jsme začali přemýšlet, kam jít, a shodli jsme se, že nejsnazší bude vrátit se do Plzně. Měli jsme tu už své bydlení, moji rodinu, a pokud bych musela skončit se závoděním, snadněji si tu najdu práci," vypráví střelkyně. V Česku se jim pak loni v červnu narodil syn Martin Henry.

Nehledá se po porodu motivace k závodění hůř? "Střílení mě baví, ale nejsem kariéristka a hlavní pro mě bylo mít rodinu. Závody jsou pro mě výzva, chci vědět, jestli to dokážu. Ale motivační krizi jsem měla už před deseti lety, když jsem vyhrála první olympijskou medaili. Chtěla jsem skončit. Bylo to spojené i s věcmi v osobním životě, najednou jsem byla s motivací dole. Nevěděla jsem, proč bych měla dál střílet, nechtěla jsem skončit jako sportovci, kteří to dělají jen ze setrvačnosti," říká Kateřina Emmons s tím, že zpátky k závodění ji přivedl její manžel Matthew.

"On je velmi namotivovaný člověk, nabitý energií, přesně ví, proč střílení dělá, proč ho těší. Tím svým nadšením mě nakazil a já si říkala, že na tom mém talentu něco bude, když jsem dlouhé měsíce netrénovala a po návratu na střelnici střílela, jako kdybych skončila včera."