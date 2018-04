Líbilo by se nám mít na Kubě baráček se zahradou, říká Ondřej Ruml

„Zatím bydlíme u manželčiných rodičů v bytovce. Líbilo by se nám mít baráček se zahradou, s mangovníky a avokádovníky, což jsou stromy na Kubě docela vzrostlé – vytvářejí příjemný stín. Tak to by byla krása,“ zasnil se zpěvák Ondřej Ruml.

Realizace snu prý není tak daleko. Bohužel na Kubě prý jde všechno pomalu a veškeré papírování prý vyžaduje velkou trpělivost.

A jak vychází se svou tchyní a tchánem? Výborně, jsou to podle něho báječní lidé. Tchyně je švadlena, která si přivydělává tím, že dělá přísedící u soudu, tchán je kuchař. S ním si Ondřej hodně rozumí – baví se spolu o vaření. „On mi ukazuje, co se jakým způsobem připravuje u nich, já mu zase předvádím různé fígle, které známe v Česku.“

Manželka Doris je s Ondřejovou rodinou taky jedna ruka, rozumí si velmi dobře. „Možná i líp než já, já se to teď od ní teprve učím,“ přiznává zpěvák. „Jak jsem ve dvaceti vypadl z baráku a přestěhoval se do Prahy, úplně jsem zapomněl, že nějakou rodinu mám a že je dobré s ní udržovat kontakt. Jelikož moje žena už umí docela dobře česky, telefonuje si a esemeskuje třeba s mojí babičkou.“

Doris takhle občas svému muži připomíná narozeniny příbuzných - nebýt jí, klidně by prý se svou „hlavou v pejru“ na rodinné oslavy zapomněl.