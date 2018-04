Kočovnou duši mám jediná z rodiny, říká herečka Dorota Nvotová

Kde je pro vás doma?

Nikde. Když řeknete domov, nic se mi nevybaví.

Není to skličující?

Strašně, ale nedá se s tím nic dělat. Abych měla pocit domova, musela bych být alespoň pět let na jednom místě. A to se mi od osmnácti, kdy jsem odešla od rodičů, nepovedlo.

Projela jste velkou část světa. Čím si vás získal právě Nepál?

Hned jsem se tam cítila dobře. Místní mi při túře v Himálaji dali nepálské jméno Fulmaya (Květ lásky), rychle jsem si tam zvykla, tamější spontánnost a provizornost souzněly s mojí náturou. Kdybych v Nepálu zůstala déle, asi by to pro mě byl ten domov.

Evropanka s alabastrovou pletí se přestěhuje do nepálské metropole Káthmándú. Jak vás brali?

Představte si, že byste v Česku potkala černošku, která by se jmenovala Maruška a mluvila dobře česky. Budete na ni překvapeně koukat. Stejným zjevením jsem byla v Nepálu já – běloška s nepálským jménem, co mluví nepálsky. A když zjistili, že jsem z Evropy, měli mě za strašně bohatou.

Po kom jste zdědila kočovnou duši?

Nikdo jiný v rodině ji nemá. Můj pravý otec měl dokonce fobii z cestování, nejezdil ani na dovolenou. Když musel někam pracovně, byl z toho dopředu frustrovaný. Máma na dovolenou jede ráda, ale potřebuje zázemí a mou fascinaci Nepálem respektuje, ale nikdy ji nepochopila.