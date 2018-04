Rozhodla jsem se rodit doma. A nelituji

SLOVO TATÍNKA S návrhem, že bychom mohli zvážit domácí porod, přišla Monika a já jsem o tom nechtěl zprvu ani slyšet. Tím spíš, že šlo o první porod. Vybavily se mi nejrůznější hrůzostrašné historky a řeči o nezodpovědnosti a zbytečném riziku a podobné představy. Porod jsem si navíc neuměl moc představit, natožpak porod doma. Zlom přišel ve chvíli, kdy jsem se o to téma začal pořádně zajímat. Dozvěděl jsem se více o praxi v českých porodnicích a ten opravdový bod obratu přišel asi poté, co jsem si přečetl knižní rozhovor Hovory s porodní bábou, naší budoucí porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou. První setkání s ní mě v tom, že když všechno půjde dobře, budeme rodit doma, naprosto utvrdilo. Žádné aktivistické přesvědčování a odrazování od porodnic. Cílená diskuse o tom, jestli opravdu chceme to, co říkáme, a jasná podmínka porodní asistentky, vyskytne-li se jakákoli komplikace, jede se do nemocnice. Jak se blížil den D, samozřejmě se má prvotní jistota trochu kolíbala v základech, ale naštěstí v nich zůstala. Porod doma v obýváku byl úžasný. Nikdo nám nic nepřikazoval, nikdo nás nijak neomezoval. Celou dobu jsme mohli být spolu, a když bylo potřeba, tak doslova tělo na tělo (sloužil jsem jako tvárná opěrka). Ivana nám dodávala jistoty tím, že nás s klidným výrazem ve tváři zpovzdáli sledovala a v pravou chvíli, když bylo třeba pomoci Toníkovi s protlačením hlavičky a ramínek porodními cestami, se do věci vložila. Pro mě byl nezapomenutelný pocit, když jsem přestřihl pupeční šňůru a držel svého malého synátora v náručí. Byl naprosto v klidu, neplakal, rozkoukával se po svém novém světě a já věděl, že od něj nikam nemusím a on nemusí nikam od nás, protože je doma, ve svém obýváku a nikdo nám ho ani na chvilku nebere.