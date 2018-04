Bolí vás rozchod? Přečtěte si 10 rad, co dělat a na co se vykašlat

Co rozhodně nedělat

Skončilo to. Odešel. Odstěhoval se. Vrátil vám klíče. Už spolu nikdy nepůjdete do kina, nebudete spolu spát, nepojedete k moři nebo na běžky. Hlavou vám běží zpomalený film s obřími titulky: Zhroutil se svět! Je konec! Není už proč žít!

Je však dobré si uvědomit, že to je logický stav věcí a že následující dny, týdny a měsíce se budete muset prokousat tunou bolesti a hektolitry slz. I tak je ale dobré alespoň na chvíli se přepnout do módu "hlava zapnuta, srdce vypnuto" a rozmyslet si dobře, co rozhodně nedělat.

1. Tvářit se, že se nic nestalo, zakazovat si emoce

Ne, to opravdu nepomůže. Podvědomí totiž nelze obelhat. Bouře emocí, která se ve vás odehrává, musí ven. Plačte, bušte do polštáře, řvěte do lesa, trhejte papír na cucky, dupejte, ječte, máte-li tu potřebu.

2. Mučit se vzpomínkami, nejlépe při prohlížení fotek a videí

Pokud máte doma věci, které patřily JEMU, sbalte je a pošlete mu je kurýrem nebo je šoupněte do sklepa. První krok k novému životu rozhodně neuděláte s jeho fotkou na nočním stolku a jeho věcmi ve skříni.

3. Propadat alkoholu, cigaretám, práškům na spaní nebo jídlu

Je známo, že smutek umí plavat, takže vám po vypití litru lambruska bude ještě hůř než předtím. Odložte proto popíjení i jiné neřesti na dobu, až budete z nejhoršího venku.

4. Izolovat se doma, komunikovat jen po internetu, zanedbávat se

Další chyba, jíž se po rozchodu dopouští spousta žen. Myslí si, že jsou nezábavné, nemožné, že by ostatním jen kazily náladu, a tak se uzavírají doma, a pak už to jede. Místo péče a úvah, co si vzít na sebe, nastoupí rezignace: vždyť je fuk, jak vypadám, stejně mě nikdo neuvidí… Takhle tedy rozhodně ne.

5. Tajně bývalého partnera sledovat s cílem zjistit, jestli už má "náhradu"

Ruce pryč od jeho soukromí. Takové praktiky vedou jen k tomu, že se myšlenky točí pořád kolem něj. A co v případě odhalení? Proč mu dávat pocit, že je nepostradatelný? Vždyť to tak vůbec není.

6. Vyžadovat od společných známých informace o jeho životě

Totéž jako bod 5. Veškeré opatřování si informací o něm, ať už přímo nebo nepřímo, vede jen k jitření ran a zpomaluje proces "léčby". Paradoxem je, že právě konec vztahu a sklouznutí expartnera do propadliště dějin zvyšují jeho atraktivitu. Lehce a rychle se zapomíná na nedostatky a konflikty, ale tento stav trvá jen chvíli. Pak se dostaví objektivita.

7. Špinit jej u zaměstnavatele, přátel, rodiny

V danou chvíli to může působit jako dobrá terapie a někteří přátelé ji dokonce ještě podporují. Zgustnete si na něm, nenecháte nit suchou a pomluvíte ho do pátého kolene, ale radost nemusí vydržet dlouho. Brzy se změní v pocit trapnosti a znemožnění se. Lepší je (o něm) s jeho přáteli nemluvit a vztahy obnovit teprve v době, až budete nad věcí.

8. Křečovitě se snažit sehnat hned nového partnera

Tohle nefunguje ani náhodou. Buď srovnáváte a ten nový propadá na celé čáře, nebo si pořídíte dalšího nevhodného partnera. Že to bylo z trucu a vůbec se k sobě nehodíte, zjistíte pozdě. Dopřejte si čas relaxu. Scházejte se s lidmi, choďte i na rande, ale ne kvůli tomu, abyste honem mělo nového. Tak rychle to opravdu nejde a je to dobře. Všechno chce svůj čas.

9. Drtit se chmurnou budoucností

Nejhorší, co byste mohla udělat, je přemílat v hlavě, že už navždy zůstanete sama a nikdy nikoho nebudete milovat. Nezapomínejte, že všechno se může zafixovat, i zahnívání v izolaci nebo zanedbávání zevnějšku. Zajeté mechanismy se těžko odstraňují, důkazem je rychlé stárnutí některých lidí po odchodu do důchodu nebo neschopnost seznámení u dlouhodobých singles.

10. Hledat "zapomnění" každý den v jiné posteli

Je to riskantní, kontraproduktivní, zbytečné a nebezpečné. Hrozí jak nakažení nějakou chorobou, tak deprese a propadání falešnému sentimentu, opovrhování sebou za slabost a další následky. Změna kulis vítána, ale ne tímto způsobem.

A co naopak dělat

Už to trochu přestává bolet? Pak je čas začít myslet pozitivně a brát konec vztahu ne jako konec světa, ale naopak jako začátek něčeho nového, výzvu ke změně a možnost konečně žít lepší a zajímavější život. Zde je deset tipů, jak se "zabavit" a najít zalíbení v nově nabyté svobodě.

1. Dopřát si hodně pohybu, příjemné hudby, kreativity

Pohyb je obecně zdravý, tělesně i duševně. Vede k radosti, cirkulaci myšlenek a pocitů, působí proti ztuhnutí, charakteristickém pro depresi. Stačí už jen zvednout bradu a vypnout hruď, usmát se – a splín je pryč.

2. Vést monology i rozhovory s kamarádkou

Zde mám na mysli skutečnou kamarádku, nikoli zakukleného nepřítele, který vám tajně přeje všechno špatné. Hovory se skutečnou kamarádkou mají charakter terapie. Uvolňují napětí, třídíte si myšlenky a dostanete zpětnou vazbu.

3. Vést si deník o svých myšlenkových pochodech a pocitech

Je to dobré z téhož důvodu: ventilujete napětí, stres, třídíte si myšlenky a při pročítání záznamů zpětně vidíte svůj posun k lepšímu.

4. Vyčlenit myšlenkám na expartnera jen určitý čas

Není pocitu bez myšlenky a na povaze myšlenek závisí kvalita života. Proto je velmi důležité kontrolovat jejich tok, dělat si každý den takzvanou myšlenkovou hygienu. Doporučuje se nemyslet na bývalého partnera živelně každých pár minut, ale omezeně a vědomě, například půl hodiny po příchodu z práce. A nezabývat se romantickými začátky, ale tím, co nás rozdělovalo, co přispělo k rozchodu. Hledat v tom poučení pro příště.

5. Scházet se s přáteli, podnikat výlety, navazovat nové kontakty

Tato změna v chování má podobný účinek jako pohyb a kreativita. Noví lidé vás přivedou na nová místa, obohatí vás o nové poznatky a zkušenosti. Suma sumárum: i to vám pomůže získat co nejrychleji nadhled. A o to jde.

6. Zdravě jíst, zejména dostatek vitaminů a bílkovin

Tělo ve stresu, kterého si po rozchodu užijete dost a dost, potřebuje energii. A samozřejmě nezapomínejte ani na tekutiny. Ovšem ne s obsahem alkoholu. Ideální je džus z čerstvých plodů, bylinkové čaje. Občas si samozřejmě dopřejte i čokoládu. Je prokázáno, že zlepšuje náladu.

7. Hýčkat se: novým účesem, novým přírůstkem do šatníku...

Každá novinka se hodí k odpoutání od minulosti. Podporujte vznik endorfinů, hormonů dobré nálady. Dělejte si radost. Chvalte se za úspěchy, pokroky ve vypořádávání se s minulostí, za úsměv...

8. Vnímat novou kapitolu svého života jako novou výzvu

Říká se, že nic se neděje náhodou a že všechno, k čemu došlo, se mělo stát, aby nás to někam posunulo. Ať osud existuje či ne, je tato filozofie praktická a smysluplná. Kam jinam se dívat než dopředu?

9. Mít trpělivost: přehodnotit nelze ze dne na den

Nestresujte se šibeničními lhůtami, nemůžete čekat, že se se vztahem, který trval několik let, vypořádáte za týden. Buďte trpělivá, ale systematicky na tom pracujte a vnímejte každé zlepšení.

10. Naordinovat si příjemnou komunikaci s muži, ale nelovit

Rozehrávejte i jiné, dříve neaktivní stránky svého ženství. Flirtujte, zkoušejte si nové role, experimentujte se svým sex-appealem, buďte svůdná. Bavte se. Ale nesnažte se za každou cenu ulovit náhradníka.