Rostou po pivu prsa? To potvrdit nemůžu, říká šéfka z pivovaru

Je přesvědčená, že pivo ženám sluší. "Kdyby jim neslušelo a nechutnalo, tak by nepily," říká členka představenstva společnosti Pivovary Staropramen.

vizitka * Edita Šilhánová (37) se narodila v Jilemnici, kde vystudovala gymnázium.

* Rok po škole dělala asistentku ve firmě Procter & Gamble. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. * Od roku 1998 pracovala v advokátní kanceláři Klein, Šubrt, Došková.

* Do společnosti Pivovary Staropramen a.s. nastoupila v roce 2003. Je ředitelkou právního oddělení a oddělení vnějších vztahů. Od roku 2004 je zároveň členkou představenstva.

* Jako první žena v historii Českého svazu pivovarů a sladoven byla v letech 2005 až 2007 členkou jeho předsednictva. S nástupem na mateřskou dovolenou z funkce odešla.

* Je vdaná, má tříletou dceru Annu. Žije v Praze.

Před patnácti lety byla podle ní pivní kultura úplně jinde než dnes: pivo se pilo v hospodách, kam to ženu moc nelákalo, ale za ty roky šel vývoj obrovským způsobem dopředu.

Prostředí je úplně jiné, ženy mají na výběr z velkého množství piv, rozšířil se i výběr sklenic, díky kterým nemusí pít jen z velkých půllitrů. Tohle všechno způsobilo, že dnes pije pivo daleko více žen. Šedesát procent dokonce pravidelně.

Mýtus, že po pivu rostou prsa ale potvrdit z vlastní zkušenosti prý nemůže. "Pivo má sice hodně blahodárných účinků, ale že i takové, o tom pochybuju. Spíš je to pověra, kterou vymysleli muži, protože to bylo jejich zbožné přání," tvrdí.

V pivovaru vede dvě oddělení a má pod sebou tři muže. V jejím týmu totiž převažují ženy. "Teď se nám poměr mužů a žen trochu změnil, ale ještě nedávno, než odešla marketingová ředitelka na mateřskou dovolenou, tak v nejvyšším vedení byl padesát na padesát," uvádí.

Na to, proč je žen ve vedeních společností obecně málo, odpovědět neumí. Přitom připouští, že je pravda, že berou ve srovnatelných pozicích menší platy než muži. "Možná je to dané historicky, že je v nás pořád zakořeněno, že žena má být doma a manžel lovec je šéf, který vydělává a zabezpečuje rodinu," uvažuje Edita Šilhánová.

Kvóty ale jako řešení neuznává. "Necítila bych se dobře tam, kde jsem, kdybych místo měla jen díky kvótě, protože v pivovaru chyběla žena, tak vzali mě, aby splnili povinnost. Pro mě je mnohem cennější dostat se a vypracovat se tam, kde jsem, vlastní pílí a zkušenostmi. Jsem proti zavádění takových regulací a pravidel," říká.

Zařadit se mezi muže prý ale nebylo zdaleka jednoduché. Naštěstí všechny emoce pokaždé ustála, i když o samotě se prý slzy objevily.

"Ženy to mají při budování kariéry těžší," říká. Skloubit roli matky a ženy, která dělá kariéru, znamená přesné plánování, co se který den v týdnu bude dít, kde bude dcera... Výsledkem je, že nemá téměř žádný čas na sebe. "A i když jejich partner bude ‚osvícený‘ a zapojí se do chodu rodiny, stejně ten ‚krk‘, který řídí hlavu, je vždycky žena-matka. Je to sice náročné, ale já bych se nechtěla té role zbavit," tvrdí Edita Šilhánová.