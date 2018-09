Máma spala s Hitlerem, tvrdila krásná Romy, která by oslavila 80 let

Romy - dívenka s půvabnou tvářičkou a zářícíma zelenýma očima, přišla na svět ve Vídni v roce 1938 a osmička pro ni byla osudová po celý život. Až do svých 11 let vyrůstala v kouzelném Schönau am Königssee v údolí Berchtesgadenských Alp. Krása hor i jezera však byla kalena skutečností, že ji ambiciózní rodiče, Magda Schneiderová a Wolf Albach-Retty, odložili u prarodičů, aby se mohli věnovat své herecké kariéře.

Později se cítila být víc Francouzkou a nelibě nesla vztahy svých rodičů s nacistickými pohlaváry. Šest let před svou smrtí poskytla Romy exkluzívní, velmi otevřené interview známé německé novinářce a feministce Alice Schwarzerové. Ta nahrávku uschovala a zveřejnila poprvé až nyní před pár dny v televizním dokumentu „Ein Abend mit Romy“ (Jeden večer s Romy - pozn.red.) německo-francouzské TV stanice Arte.

Schönau am Kingssee v Rakousku, kde do 11 let vyrůstala herečka Romy Schneiderová. Magda Schneiderová, matka herečky Romy Schneiderové

Romy v této zpovědi kromě jiného mluví o problematickém vztahu ke své matce. Tížilo ji hlavně to, že se přátelila s nacistickými pohlaváry, dokonce měla mít poměr s Hitlerem. Tuto informaci však Romy novinářce sdělila mimo magnetofonový záznam. Ta však její verzi zpochybnila: „Pokládám to za nepravděpodobné“, uvedla Schwarzerová. Jisté ovšem je, že Magda Schneiderová opravdu nějaký vztah k Hitlerovi měla, ať už byl jakékoli povahy.

Za Delonem do Paříže

Herecký původ rodičů však mladičkou Romy ovlivnil a inspiroval. Už jako třináctiletá si napsala do svého deníčku: Musím se stát herečkou. A podařilo se jí to. V sedmnácti měla za sebou několik filmových rolí a trilogie o habsburské císařovně Sissi, jež vznikla mezi lety 1955 a 1958, ji vynesla až na trůn filmového nebe.

Psal se rok 1958, když se na letišti seznámila s o tři roky starším Alainem Delonem, byla již oslavovanou celebritou, zatímco jeho hvězda ještě spala. První dojmy ze setkání páru, jenž o něco později plnil stránky bulvárního tisku, však nijak nadšené nebyly. Delon na dobře placenou herečku nijak zvlášť nezapůsobil, ale ani ona na něj. Zdála se mu rozmazlená.

Romy Schneiderová a Alain Delon se seznámili v roce 1958 při natáčení filmu Christine a dvacetiletá hvězda se do tehdy ještě neznámého a o tři roky staršího kolegy zamilovala.

Radikální změna nastala až během natáčení filmu Christine, alespoň z její strany. Zamilovala se, a nejen to. Rozhodla se udělat tlustou čáru za svou kariérou v Rakousku, zbavit se stigmatu Sissi a odstěhovat se k Alainovi do Paříže. Kýčovitě sladké císařovny měla dost a atmosféry doma taky. Její rodiče se totiž rozvedli, matka si našla nového partnera, k němuž si Romy nenašla cestu.

Vášnivé spojení na pozadí třídního boje

Začátky love story Romy a Alaina byly svérázné: neměli totiž žádnou společnou řeč, kromě lámané angličtiny si museli pomáhat rukama a nohama. Jazyková bariéra ovšem brzy padla, Romy se francouzsky naučila. Naučit se toho ale musela mnohem víc, například tolerovat ostrou kritiku německého tisku, a což bylo horší, i Delonovy avantýry. Navzdory zasnoubení, k němuž došlo po roce společného života, se ti dva pořád hádali a usmiřovali.

Přítel Romy, herec Jean-Claude Brialy, v interview pro Spiegel řekl: „Jejich vztah byl příliš intenzivní. Oba si libovali v dennodenních bojích. Romy byla autoritativní a žárlivá, Alain ctižádostivý a majetnický. Já jsem se s ní přátelil 25 let a pokud šlo o Alaina, řekl jsem jí: „Zvolila jsi to nejhorší. Toho kluka trochu znám a není to nic pro tebe.“

Ukázalo se, že měl přesný odhad. Když se Romy v roce 1964 vrátila z Hollywoodu, našla v prázdném bytě jen kytici rudých růží s lístkem: Jedu s Natalií do Mexika. Měj se.

„Delon byl hrozný i něžný zároveň. Proto ho Romy tak zbožňovala,“ citoval v autobiografii o Romy Schneiderové její matku Magdu filmový vědec Günter Krenn.

Barmanka z Marseille a konec mýtu o věčném páru

Proč Delon opustil Romy a dal přednost barmance a fotomodelce z Marseille s vazbami na podsvětí a marockými kořeny Natalii Berthelémy?

Byla krásná a sexy, ale s takovými už měl ambiciózní hezoun nejednu zkušenost. Sehrálo snad určitou roli to, že mu byla Natalie sociálním původem blíž než Romy - děvče z dobré rodiny? Možná. Alain pocházel z malých poměrů a byl poznamenán neradostným dětstvím bez vlastního otce. Zvykl si protloukat se životem, jak se dalo. Stal se vojákem v Indočíně, po vzoru otčíma se vyučil řezníkem, jeho vzhled a nátura ho však nasměrovaly k lehčímu způsobu obživy. Dařilo se mu zejména ve společnosti krásných a občas také vlivných žen.

Alain Delon svou partnerku Romy opustil v roce 1964, vyměnil ji za Natalii Berthelémy, s níž měl pak syna Anthonyho.

Navzdory obrovským ambicím se mladík, stojící občas na šikmé ploše, nikdy netajil svým postojem k těm „nahoře“. Pokud šlo o Romy, nechal se slyšet: „Pochází ze sociální vrstvy, kterou nenávidím víc než co jiného na světě.“

Natálii se dostalo toho, o čem Romy mohla jen snít. Alain si ji vzal a brzy se jim narodil syn Anthony.

Romy se zhroutila a pokusila se o sebevraždu. Ta se naštěstí nepodařila a v roce 1966, za dva roky poté, co ji její osudový muž nechal v prázdném bytě, měla už na mušce jiného. Jmenoval se Harry Meyen, byl o 14 let starší a ještě k tomu ženatý. „To se zařídí“, řekla odhodlaná Romy a nabídla za něj jeho ženě, herečce Anneliese Römerové dvě stě tisíc marek. Zabralo to. Harry byl volný....

Podobně jako v době, kdy si zvolila život s Alainem Delonem, to i teď to byla Romy, kdo se s urputností dítěte rozhodl vzít si herce Meyena. Koneckonců se k tomu i přiznává. „Vybírám si své chlapy sama,“ řekla.

Ale nejen ty. Vybírala si i ženy. V době, kdy se jí dvořil herecký kolega Yves Montand, si začala vášnivou aféru s jeho ženou Simone Signoretovou. Zajímavé je, že homosexuální zkušenosti sbírala jak Romy, tak její osudový muž Alain Delon.

Převratný rok 1968: Bazén a dobytí Francie

Z manželského svazku s Meyenem se narodil syn David. Přešťastná Romy se celou svou bytostí soustředila na rodinný život, ale zřejmě k tomu přece jen nebyla stvořena. Soužití s Meyenem se začalo hroutit. Navíc byl tento intelektuál židovského původu závislý na prášcích a tato závislost se bohužel brzy projevila i u ní. Kromě zklamání z manžela Romy zoufale chybělo hraní.

Romy Schneiderové a jejímu manželovi Harrymu Meyenovi se narodil syn David.

A tak neváhala ani sekundu, když jí v dalším „osmičkovém“ roce 1968 nabídl Alain Delon herecké partnerství ve filmu Bazén (La piscine). V Saint Tropez ho měl točit Jacques Deray a Delon si Romy prosadil. Svou roli svůdné Marianne v tomto psycho-krimi-thrilleru zvládla brilantně a rázem se stala ikonou francouzského filmu.

Kromě působivých, autentických milostných scén polonahého páru nabídla Schneiderová francouzským divákům i svou hloubku, emoce a šarm. Kdo by odolal? Ještě k tomu v zemi, jejíž obyvatelé lásce tolik přejí a šarm se zde odjakživa nosí?

„Muži se ihned totálně zamilovali a ženy vlastně ani nežárlily, protože v ní dřímal takový talent,“ potvrdil její přítel a režisér Brialy. Fatální a smyslnou krásku si Romy později zahrála ještě jako sedmatřicetiletá ve filmu Nevinní se špinavýma rukama z roku 1975.

V roce 1968, čtyři roky po rozchodu, si Alain Delon přál mít po svém boku ve filmu Bazén právě Romy Schneiderovou.

Film a soukromí. Podobnost čistě náhodná?

Život herečky byl stejně jako její role nabitý dramaty a tragédiemi. Delon odešel za jinou, Meyen ji finančně vysával. Přitahoval ji, ale současně i ničil, proto se rozhodla ho opustit. On potom spáchal sebevraždu a ona se za ni cítila zodpovědná. Ano, dalo by se říci, že se pouštěla do vztahů s muži, jejichž posláním bylo ji ničit. Měla v sobě něco masochistického, říká o ní Brialy.

Podobně jako ve filmech, Romy i ve skutečném životě tíhla k mužům, kteří se pohybovali na hraně a měli v sobě něco ďábelského, úchylného. Slabými muži, pohrdala, musela cítit, že se jí před těmi silnými podlamují kolena.

Romy Schneiderová s Danielem Biasinim, jemuž porodila dceru Sarah.

Takový byl i její další vztah k Danielovi Biasinimu. Nejdříve si z něj udělala svého sekretáře a kamaráda pro syna Davida. To se v době, kdy šla z jednoho večírku do druhého, docela hodilo. V roce 1975, den poté, co byla definitivně rozvedena s Meyenem, si o jedenáct let mladšího Biasiniho vzala.

Byl to krásný muž z dobré rodiny, syn Francouzky a Itala. Romy si zapsala do svého deníčku, že ji nikdo nemiloval tak, jako on. Další špatný odhad, jak se brzy ukázalo...

V roce 1977 se jim narodila dcera Sarah, ale za další čtyři roky už Romy podala žádost o rozvod. Nechtěně totiž vyslechla telefonát, kdy Biasini někomu sděloval, že si za její peníze hodlá koupit novou jachtu. „Udělá všechno, co chci,“ měl se vyjádřit. Zřejmě to však byla ona pověstná poslední kapka a míra její nespokojenosti přetekla.

Další rány osudu

Rozvod s Biasinim však nebyla jediná nepříjemnost toho roku. Problémy, stres, závislost na prášcích na spaní i stimulantech, stejně jako na alkoholu a cigaretách (kouřila prý až 50 cigaret denně), si vybraly svou daň. Lékaři jí zjistili nádor na ledvině. Nezhoubný, ale přesto se musela podrobit operaci. Sotva se vzpamatovala, přišla další, tentokrát nejhlubší rána. Její čtrnáctiletý syn David tragicky zahynul poté, co přelézal plot a probodl si tepnu.

Z toho se herečka už nikdy nevzpamatovala. Vystavila si jeho fotografie a večery trávila hovory s milovaným synem. Nic naplat, že už se v jejím životě vyskytoval další muž, o jedenáct let mladší producent Laurent Pétin. Ani nová láska jí nemohla nahradit zdrcující ztrátu. Vyčerpané srdce už zřejmě nebylo schopno unést tíhu všech těch dramat a dne 29. května 1982 se zastavilo. Jedním z prvních, kdo přispěchali k loži mrtvé Romy, byl Alain Delon.

„Ledový anděl“, jak se Delonovi od filmu Samuraj přezdívalo, vystavil své dávné lásce důstojný pohřeb a zasloužil se prý i o to, aby navždy odpočívala vedle svého syna Davida.

Podepsal se Delon na jejím osudu?

Otázka, která vrtá hlavou milionům, a to jak filmovým znalcům, tak i laikům. Těm, kteří ve francouzském herci vidí nemilosrdného gaunera, imponuje verze, že křehkou Romy zničil. Ano, podváděl ji a nakonec opustil. Ovšem lze Romy vůbec označit za křehkou? Možná tak působila, její zasněný výraz a rozverný smích tento dojem ještě umocňovaly.

Ti, kdo ji znali, však označení „slabá“ v souvislosti s ní popírají. Například v době, kdy se musela podrobit operaci kvůli nádoru na ledvině, prý projevila až neuvěřitelnou sílu. Tu ostatně dokázala uplatnit i v momentech, kdy si něco vzala do hlavy, třeba soužití s nějakým mužem, počínaje Delonem. Nebýt jeho, mohla prožít klidnější život, ale byl snad klid metou, po níž prahla?

Delonovi nelze upřít, že díky němu a filmu Bazén dobyla Romy francouzská kina. Bez ohledu na spekulace, že si tím její slavný filmový partner dělal alibi. V té době totiž kdesi jinde došlo k vraždě. Aféra Markovič, kdy byl na skládce u Paříže v plastovém pytli nalezen zastřelený Jugoslávec Markovič, Delonův řidič a bodyguard s vazbami na mafii s kriminální minulostí, otřásla celou Francií. Sahala až do nejvyšších kruhů, ale pro nedostatek důkazů byla v roce 1975 uzavřena. Delonově pověsti nijak neuškodila, naopak. Premiéra Sicilského klanu v roce 1969 zaznamenala obrovský úspěch.

Delon diváka nezklamal, v životě stejný jako na plátně a totéž lze říci i o Romy. I její život se podobal jejím filmovým rolím. Byla krásná, ale komplikovaná. Svůdně se vlnící před kamerou, ale feministicky smýšlející. Chaotická i disciplinovaná. Okouzlovala smíchem a přitahovala ji dramata. Lovkyně, připomínající oběť.

Francouzi, kteří ji v tolika filmech obdivovali jako vražedkyni a rozvracečku manželství, lehkou ženu i smrtelně nemocnou, z ní udělali svou „herečku 20.století“. Dlouho po její smrti, v roce 1999, ji tento filmový národ v anketě vyzdvihl nad Catherine Deneuve i Marilyn Monroe. Měla tvář, na jakou se nikdy nezapomíná.