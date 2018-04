Romantičky mají raději menší penisy

Hlasujte v anketě: Záleží na tom, jak velký má muž penis?

Některým ženám na velikosti pánského přirození záleží, jiným ne.



Ty, co se spokojí i s menším penisem na dolní hranici průměru, spojuje jeden fakt – jsou většinou romanticky založené. S velikostí penisu svého partnera je podle průzkumu spokojeno osmdesát pět procent žen.

„Co nám z průzkumu vyplynulo je, že lidé jsou k sobě příliš kritičtí. Ve skutečnosti jsou jejich partneři ve většině případů spokojení, a to i přes to, že jejich drahá polovička má k dokonalosti daleko,“ prohlásil doktor David A. Frederick z University of California v Los Angeles.

Na představu společnosti o dokonalé fyzické vizáži mají velký vliv média. Zatímco ženy pohlížejí na své tělo v celku, muže trápí jen jediná část – vlastní genitál. Ten je zdrojem pocitu mužnosti, nebo naopak zdrojem komplexů.



Větší penis si přeje padesát procent mužů a ještě větší počet svůj úd hodnotí jako nedostatečný. Ačkoli mohou být ženy s velikostí nespokojené, jen u šesti procent z nich to představovalo skutečný problém, jež by řešily hledáním partnera s většími rozměry.