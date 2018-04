Rok v novinách

Svatba ženského časopisu s deníkem, který je přiznejme si více mužskou záležitostí, neodstartovala selanku podle vzoru "A žili šťastně, dokud neumřeli". Ne. Příbuzní novomanželů nejdřív trochu remcali, že se k sobě ti dva nehodí, nevěsta měla pocit, že je z ní ženich málo odvařený, a on protáčel panenky, co je s tou holkou za ciráty. A vidíte, už jsou spolu rok a podle mého jim to dost sluší.

Od mojí svatby uteče letos už deset let, a jestli jsem se za tu dobu něco naučila, tak to, že v manželství není nic fér. Při dálkovém pochodu mezi skořápkami potenciálních konfliktů je zbytečné hlídat, jestli ten druhý nemá lehčí batoh nebo větší svačinu. Prostě jdete, povídáte si a koukáte kolem. I když občas se mi ušlechtilý úmysl neremcat a nezávidět vykouří z hlavy. Jako vloni na dovolené… Bylo léto, aspoň podle kalendáře, a nám v penzionu na Lipně už čtvrtý den pršelo. Nálada v rodině byla explozivní.

K hádce stačilo říct dětem, že mokré ponožky těžko uschnou uložené v batohu, nebo připomenout manželovi, že rodinná dovolená nespočívá v tom, že on chodí do jídelny na pivo a já s dětmi na pokoji hraju pexeso.

Odpoledne to bouchlo. V záchvatu lítosti nad zkaženým jediným týdnem volna za celé léto a s malým přispěním premenstruačního syndromu jsem si jen tak neadresně postěžovala na svůj ženský úděl. Manžel na to odpověděl: "Nefňukej, my máme zase vojnu a holení." Tak vojnu a holení?! VOJNU A HOLENÍ! Jen počkej, já ti to spočítám.

A přestože mě matematika odjakživa otravovala, popadla jsem tužku a blok a začala sčítat a násobit: Manžel strávil na vojně 730 dní. Určitě to nebyla selanka, ale nepředpokládám, že by ho v kancelářích generálního štábu, kde sloužil, nutil nějaký sadistický kaprál, aby se plazil v bahně pod ostnatým drátem, takže suma sumárum pohodička. Co bych s tím tak srovnala? Něco, čím musí projít každá z nás, co nám otravuje život, co nám kazí plány…

No jasně! Po delších výpočtech jsem zjistila, že průměrná žena za svůj život promenstruuje 2940 dní. Dohromady 8 let. (Počítala jsem s 35 lety "aktivní služby" v produktivním věku.) Navíc za tu dobu utratí zhruba 63 000 Kč za vložky nebo tampony a přibližně 98 000 Kč za hormonální antikoncepci.

Ale dobře, buďme fér a odečtěme té průměrné ženě dvakrát devět měsíců na těhotenství, kdy je pravidelného polykání prášků ušetřena - matka dvou dětí tedy utratí za antikoncepci jen 93 800 Kč.

Z vlastních výpočtů na mě padla chandra. Došlo mi, že kdybych se narodila jako kluk, byla bych už teď o dost bohatší. I když jeden neví, třeba bych stejnou částku probendila ve vláčcích, letadýlkách nebo příklepových vrtačkách.

A teď k holení. Za pomoci dceřina pravítka a za manželova pochechtávání jsem mu přeměřila obličej a dospěla k tomu, že průměrný muž, který si denně holí bradu řekněme od patnácti do sedmdesáti let, za svůj život zbaví vousů plochu o výměře tří kilometrů čtverečních. Žena, která si holí jednou týdně nohy a podpaží (tady už byla práce s pravítkem složitější), si za stejnou dobu oholí 8,58 km2. Téměř trojnásobek.

Dostala jsem ho! My ženy jsme na tom hůř a dokázala jsem to matematikou, tedy mužskou zbraní! Když se manžel přestal popadat smíchy za břicho, vyrval mi papír s výpočty a vyběhl na chodbu pobavit mým výzkumem kamarády. Tak jsem pošesté ten den rozložila pexeso a v tom přestalo pršet. Vykázala jsem holky v holinkách na louku a usedla (na igelitku) na dno převrácené pramice u přehrady. Vzduch voněl mokrým jehličím a rozšlapanými dešťovkami a křiku dětí nebylo na dálku naštěstí rozumět.

Ona je ta symbióza ženského a mužského světa docela tvořivý moment. U nás doma, u vás doma, i v těchhle novinách. Někdy je to náročné, ale rozhodně není nuda. ONA DNES a MF DNES slaví právě první výročí sňatku. On s ní chodí nakupovat módní hity a ona si s ním povídá o politice. On trochu líp chápe ženský svět a ona poznává ten mužský. Hádají se, smějou se a každý týden jsou o kousek dál.

Všechno nejlepší!