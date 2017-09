Rodinná poradna: Syn chce stále hrát na tabletu, babička ho nechá

S manželem bydlíme na menším městě a hned přes ulici bydlí jeho matka s partnerem, kteří nám hodně pomáhají s vyzvedáváním Honzíka ze školy a z družiny. V létě ho taky vzali na čtrnáct dnů na chalupu. A právě tam si s sebou Honzík bral tablet a já jsem babičce říkala, ať ho na něm nechává hrát jenom výjimečně, třeba kdyby pršelo. Babička ale chtěla Honzíkovi dopřát volnější režim a na tabletu evidentně strávil spoustu času, poznala jsem to podle toho, jak moc postoupil v úrovních her.

Od té doby se Honzík dožaduje tabletu skoro neustále. Vzpomene si na něj hned po probuzení a zkouší to na mě ještě těsně před spaním. Snažím se mu povolit jenom třeba půl hodiny denně, ale pak začne plakat, žadonit, vztekat se. To samé dělá, i když mu tablet nedovolím vůbec, scény se opakují klidně několikrát denně.



Babička ho dvakrát týdně vyzvedává po škole a někdy ho hlídá i večer. Myslím si, že mu nechává tablet na požádání, i když mi to nepřiznala. Babička mi tvrdí, že to vztekání je prostě taková fáze a přejde to, o tablet podle ní vůbec nejde, můj manžel s ní v podstatě souhlasí. Já vůbec nevím, co si mám myslet.

Lenka

Odpověď odbornice:

Dobrý den, Lenko. Z vašeho dotazu mi vyplývají dvě oblasti, kde cítím nesoulad. Jednou z těch oblastí je nerespektování vašeho výchovného postoje babičkou a nejednotnost s manželem ve výchově syna. Druhou oblastí je vámi popsaná nespokojenost či dokonce obava z „posedlosti“ hraní syna na tabletu.

Neuvádíte více informací o vašem vztahu s tchyní a s manželem, zda se děje i v jiných případech, že s manželem nejste ve výchově jednotní, nebo máte pocit, že vaše názory tchyně a manžel nerespektují. Pokusím se odpovědět na váš dotaz, jak mu rozumím.

Z vašeho dotazu předpokládám, že Honzík se „rozehrál“ o prázdninách, kdy je celkově režim volnější a nyní reaguje popudlivě na omezení tabletu v době, kdy v září nastoupil do školy a již má školní a domácí povinnosti. Dovedu si představit, že podobné situace, kdy je dítě vzteklé a dožaduje se svého, zažívá po prázdninách mnoho rodičů. Září bývá obtížné období pro rodiče i učitele, kteří se snaží rozdováděné děti vrátit do „reality“. Jak sama asi dobře cítíte, je potřeba, aby v tom rodiče byli jednotní a byli důslední v dodržování dohodnutých pravidel.

Mgr. Martina Hodovalová, psycholožka a krizová interventka

Babičky a dědečkové mají obvykle jiný přístup ke svým vnoučatům než rodiče ke svým dětem. Obvykle jsou méně důslední, chtějí, aby se u nich vnouče cítilo dobře, a spíše se z něj „těší“, než aby ho vychovávali. Myslím si, že je velmi nepravděpodobné očekávat, že babička bude s vámi rodiči ve všech výchovných postupech jednotná. Podstatnější je, aby se rodiče dokázali domluvit, protože s dítětem tráví nejvíce času a mají na něj větší vliv.

Když se vrátím k tématu tabletu. Doporučila bych vám, abyste k Honzíkovi a k hraní her přistoupila bez výčitek. Zajímejte se o jeho svět. Jako matku by mě zajímalo, co hraje za hry a co mu to dává? Nechte si od syna ukázat a vysvětlit, co ho na tom baví a tolik láká. Mnoho rodičů přistupuje negativně k hraní her, sociálním sítím a k virtuální realitě obecně, protože je pro ně do určité míry neznámá a nepřirozená. Pro děti v dnešní době je to stejný druh zábavy jako pro starší generaci sledování televize, jen prostředek se mění. To neznamená však, že děti nepotřebují pomoci s nastavením hranic a naučit se počítače, tablety a telefony používat.

Nejlepší by bylo si sednout jako rodina – vy, manžel a syn a domluvit se na pravidlech užívání tabletu, která budou pro všechny kompromisem. Promluvte konkrétně o svém strachu a o tom, co vám vadí. Je to obava, že Honzík bude závislý na hraní her? Strach z toho, že nebude plnit své povinnosti, nebo vás rozčiluje jeho vztekání se? Domluvila bych se i na pravidlech užívání tabletu v době volna přes týden i o víkendu, kdy hlídá babička. Babičku do toho poté zasvěťte společně s manželem a třeba i s Honzíkem.

Napadá mě také, zda má Honzík dost zábavných aktivit a zda ho babička umí zabavit. Někdy tablet užívají děti k zaplnění času, když se nudí. Někteří dospělí děti k tabletům „odkládají“, když potřebují čas pro sebe nebo si neví s dítětem rady, což není v žádném případě žádoucí. Je nezbytné, když dítěti něco zakazujete, mu předložit vhodnou alternativu a být mu příkladem, nejlépe začít vhodnější aktivitu s ním.

Držím palce v řešení vaší situace. Pokud byste cítila, že potřebujete více podpory, zkuste se obrátit na odbornou psychologickou pomoc.



Mgr. Martina Hodovalová, psycholožka, krizová interventka, centrum Modré Dveře Hostivař