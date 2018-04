Zámky, řetězy a žádný kontakt s okolím. Příběhy obětí zrůdných rodičů

Případ Turpinových z Kalifornie

Manželé Turpinovi z Kalifornie byli podle svého okolí normálním párem se zálibou v disneyovkách. Tedy až na to, že sousedé ani netušili, že doma mají třináct dětí. Na sociálních sítích pak sdíleli s rodinou a přáteli fotografie šťastné rodiny v Disneylandu.

Všechny děti vzdělávali doma, skoro nikdy je nepouštěli ven a velmi limitovali jejich kontakt s okolním světem. Doma děti manželé Turpinovi připoutávali k nábytku řetězy, takže děti byly znečištěné od výkalů, sprchovat se údajně mohly jen několikrát do roka. Všech třináct sourozenců ve věku od dvou do dvaceti devíti let bylo velmi vyhublých a bledých, jídlo dostávali jen jednou denně v omezeném množství. Případ byl odhalen poté, co se jedné z dcer podařilo uvolnit z řetězů, uprchla oknem z domu a přivolala pomoc pro své sourozence.