Špatné vysvědčení? Nekažte dítěti prázdniny, raději ho motivujte

Budeme předpokládat, že jste v prvotním šoku zadrželi slova vzteku, co se vám drala na jazyk. Snad jste se ani neunáhlili s trestem a nepoškodili svou rodičovskou autoritu. Přes víkend jste měli šanci vyjít z případného prvotního šoku a nyní je čas na zvažování dalších kroků.



Neobviňujte se

Zodpovědný rodič by se měl o školní výsledky zajímat v průběhu celého roku a vysvědčení by pro něj nemělo být velké překvapení. Nikdo ovšem není dokonalý. Možná vám dítě známky tajilo, možná jste polevili v dohledu, na tom teď už nesejde. Pokuste se vyhnout výčitkám svědomí a nepropadat zoufalství, že jste špatný rodič. Tím nepomůžete ani sobě ani dítěti. "Úspěšnost člověka nezáleží na školním vysvědčení a míra školní úspěšnosti dítěte není přímo úměrná míře rodičovských kvalit," připomíná Bohuslava Horská, vedoucí Modré linky, linky důvěry nejen pro děti a mládež.

Proberte to ze všech stran

Pokuste se s dítětem si v klidu promluvit. Nemá smysl mu vyhrožovat, ponižovat ho nebo srovnávat s ostatními, pouze by ho to utvrdilo v tom, že před vámi měl známky raději zamlčovat.

Vysvětlete, že vás mrzí, že vám dítě něco tajilo. Zdůrazněte, že kdyby se vám svěřilo, mohli jste začít problematický předmět řešit společně a nemuselo to zajít až ke špatné známce nebo reparátu.

Zjistěte u učitelů, v čem má dítě největší nedostatky a jestli za neúspěch nemohou i jiné důvody než neporozumění látce. Na to se zkuste vyptat kantorů i dítěte. Jaké jsou vztahy ve třídě? Nemá konflikt se spolužáky, nešikanuje ho někdo? Třeba se prospěch zhoršil proto, že syn celou hodinu zamilovaně sleduje novou spolužačku namísto příkladů na tabuli.

Stanovte si spolu realistický plán učení a výsledku reparátu. Doučování spolužákem může být úspěšné, ale je dobré jednou za čas zkontrolovat znalosti někým, kdo učivo dobře zvládá. Proto zůstaňte v kontaktu se školou.

Nekažte dítěti celé prázdniny

I když dítě přinese špatné známky, neměli byste mu zcela zakazovat prázdninové aktivity. Potřebuje si odpočinout, vyvětrat hlavu, vyblbnout se s kamarády a nabrat energii na další školní rok.

Při prázdninových aktivitách můžete zapojovat učení spíš formou hry nebo praktické pomoci. Nechte dítě počítat útratu v restauraci nebo přepočítat měnu, objednávat jídlo a pití v cizím jazyce. Prohlížejte si společně mapy a vyznačujte si procestovanou trasu, zajděte do muzea nebo navštivte historické památky. Ale nepřehánějte to a sami taky odpočívejte.

Dva týdny před začátkem školy může dítě začít procvičovat školní látku elektronicky nebo v některé z tematických prázdninových cvičebnic.

Myslete pozitivně

Pokuste se na vysvědčení nalézt jakákoliv pozitiva. Každé dítě má nějakou přednost, i kdyby to měla být jednička z tělocviku. Ne každý dostane jedničku z tělocviku. Svědčí o dobré fyzické kondici a sportovním duchu vašeho dítěte. To je přece také do života dobrý začátek.

"Rodiče by také mohl potěšit norský výzkum dokládající, že prodloužené školní vzdělávání může zvýšit dítěti IQ," uvádí Bohuslava Horská.

Pomozte mu zlepšit se

Jiný výzkum naopak dokázal, jaký vliv má na studenty víra ve své schopnosti. Třináctiletí studenti se špatnými výsledky v matematice byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina se zúčastnila hodiny, na které se probíralo učení a osobní růst, na problémy se nahlíželo jako na výzvy a lektoři podporovali děti k pozitivnímu myšlení ve smyslu "když se budu snažit, tak to dokážu". Výzkum potvrdil důležitost takového přístupu. Studentům se spolu s novým přístupem začaly lepšit i známky. Jakmile přestali své vlohy na matematiku považovat za dané a neměnné, dokázali je vlastní prací vylepšit.

Víra ve vlastní neměnnost je pro dítě špatná a drží ho zpátky. Promluvte si o tom a vysvětlete, že na píli záleží a že věříte v jeho zlepšení. Motivovat ho můžete i odměnou: spíše, než finanční navrhněte třeba společnou rodinnou akci podle vkusu dítěte. I kdyby do budoucna k velkému zlepšení nedošlo, oceňte i méně úspěšnou snahu dítěte. Musí vědět, že jste změnu pracovitosti zaznamenal a potěšila vás.

Neberte to tak vážně

Nepřikládejte vysvědčení zbytečně velkou důležitost. Může vám to připadat jako klišé, ale po světě opravdu chodí spousta úspěšných lidí, kteří měli mizerné školní výsledky. Pokud je vysvědčení opravdu špatné, udělejte z toho pro dítě lekci. Život není peříčko a i když se snažíte (nebo naopak protože se nesnažíte), občas se něco nevyvede podle plánů. Silný člověk namísto propadání zoufalství zatne zuby a zkusí to znovu. A když to nejde, přenese se přes to a najde si schůdnější cestu.

"Je důležité vědět, že ne všechno se vždycky v životě povede a dítě by s tím mělo počítat. Ušetří si tím velká zklamání a může mu to být do života užitečnější než jednička z chemie," uzavírá rady psycholožka Bohuslava Horská.