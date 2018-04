Rizoto čtyřikrát jinak

Kuřecí rizoto se smetanou a jablky (30minut)

3 lžíce olivového oleje

400 g krůtích nebo kuřecích prsou nakrájených na nudličky

sůl

1 lžíce kari koření

200 ml smetany na šlehání

1 omytý nakrájený pórek

1 větší jablko, oloupané, nakrájené na nudličky

50 ml bílého vína

2–3 lžíce sušených brusinek nebo rozinek

300 g rýže

Rýži důkladně propláchneme horkou vodou a vsypeme do většího množsví vroucí osolené vody. Promícháme a vaříme pod poklicí asi 15 minut, podle druhu rýže. Uvařenou rýži scedíme a propláchneme v sítu pod studenou tekoucí vodou a necháme okapat. V kastrole nebo hlubší pánvi rozpálíme olej a osmahneme na něm maso ze všech stran. Když je maso opečené, poprášíme ho kari kořením, osolíme a za stálého míchání ještě krátce opečeme. Přilijeme smetanu, zamícháme a asi 5 minut dusíme na mírném plameni. Přidáme nakrájený pórek, jablka, propláchnuté brusinky a víno a ješte krátce podusíme. Vmícháme uvařenou rýži, společně prohřejeme, popřípadě dosolíme a podáváme.

Rizoto se špenátem a lososem (15 minut)

PRO 4 OSOBY

400 g lososa nakrájeného na kostky, bez kůže a kostí

šťáva z 1 citronu

2 lžíce bílého vermutu

sůl

čerstvě mletý barevný pepř

2 lžíce másla

2 šalotky nakrájené nadrobno

2 stroužky česneku nakrájeného nadrobno

300 g rizotové rýže (viz box na)

150 ml bílého vína

750 ml zeleninového nebo rybího vývaru (z kostky)

150 g čerstvých listů špenátu (například baby špenát)

Kousky lososa vložíme do mísy, zalijeme šťávou z citronu a vermutem, osolíme, opepříme a necháme 30 minut v chladu odležet. Mezitím si uvaříme vývar, propláchneme rýži horkou vodou a necháme ji okapat. Špenátové listy omyjeme a spaříme v cedníku vroucí vodou. Ve větším kastrole na lžíci másla krátce osmažíme šalotku s česnekem, přisypeme rýži a osmahneme ji ze všech stran, až zrnka zbělají. Zalijeme vínem, zamícháme a necháme asi polovinu vína odpařit.

Přilijeme část vroucího vývaru, promícháme a vaříme pod poklicí za občasného zamíchání, dokud se vývar nevsákne do rýže, pak přiléváme postupně další vývar, dokud není rýže téměř měkká, trvá to asi 15 minut. Zchladlý spařený špenát překrájíme, společně s kousky lososa ho vmícháme do rýže a vaříme na mírném ohni ještě asi 5 minut, dokud není losos uvařený. Odstavíme z ohně a co nejdříve podáváme ozdobené vločkami zbylého másla.

Zeleninové rizoto s celerem a zázvorem (30 minut)

PRO 4 OSOBY

2–3 lžíce slunečnicového oleje

1 cibule nakrájená na proužky

3 stroužky česneku nakrájené na plátky

3 větší barevné papriky zbavené semen a nakrájené na nudličky (červená, žlutá, zelená)

1/2 lžičky mletého zázvoru

1 stonek řapíkatého celeru nebo menší pórek nakrájený na proužky

1 středně velká mrkev nastrouhaná na nudličky

sůl

300 g rýže

2,5 l vody

1 lžíce másla

100 g strouhaného tvrdého sýra

Rýži propláchneme horkou vodou a uvaříme podle návodu na obalu nebo v osolené vařící vodě po dobu asi 15 minut, podle druhu rýže. Scedíme ji, propláchneme v hustém cedníku pod tekoucí studenou vodou a necháme okapat. Ve větším kastrole na oleji zpěníme nakrájenou cibuli a česnek, přidáme papriky, promícháme a opečeme ze všech stran. Posypeme zázvorem, vmícháme nastrouhanou mrkev a ještě krátce osmahneme. Přidáme řapíkatý celer nebo pórek, osolíme, přikryjeme poklicí a asi 2–3 minuty podusíme na mírném ohni ve vlastní šťávě. Vmícháme uvařenou rýži, máslo a společně krátce prohřejeme, popřípadě dosolíme. Podáváme sypané strouhaným sýrem.

Houbové rizoto (35 minut)

PRO 4 OSOBY

400 g čerstvých hub (žampionů, hlívy ústřičné, hřibů), očištěných a nakrájených na plátky

3 lžíce olivového oleje

1 velká cibule nakrájená nadrobno

sůl

mletý bílý pepř

špetka mletého kmínu

300 g rizotové rýže

2 lžíce másla

100 ml bílého vína

0,75–1 l houbového nebo masového vývaru (může být z kostky)

50 g strouhaného parmazánu

hrst sekané zelené petrželky

V kastrole zpěníme na rozehřátém oleji polovinu nakrájené cibule, přidáme houby, sůl, trochu pepře, kmín a dusíme 20 minut pod poklicí. Rýži propláchneme horkou vodou a necháme v hustém sítu pořádně okapat. Uvaříme si vývar a necháme na mírném ohni vřít. Ve větším kastrole rozehřejeme lžíci másla, přisypeme zbytek nakrájené cibule a necháme ji zesklovatět. Přidáme okapanou rýži a za stálého míchání ji osmahneme, až zrnka zbělají. Rýži zalijeme vínem, promícháme a víno necháme odpařit. Zalijeme částí vroucího vývaru a vaříme za občasného míchání, až se vývar vstřebá do rýže, potom teprve postupně přiléváme zbylý vývar, dokud rýže není měkká, ale pevná. Do uvařené rýže vmícháme podušené houby, polovinu parmazánu, zbylé máslo a část petrželky. Necháme 2–3 minuty odstát a podáváme sypané zbylým sýrem a petrželkou.

VÍTE, KOLIK JE NA SVĚTĚ DRUHŮ RÝŽE? Víc než 40 000. Čert aby se v tom vyznal. Snad vám pomůže náš přehled, kde se nebudeme zabývat jmény jednotlivých odrůd, ale rozdělíme si rýži podle tvaru zrnka a podle toho, v jakém jídle nejlépe chutná.

KRÁTKOZRNNÁ (KULATÁ) HNĚDÁ rýže je drobná a po uvaření lepí. Hodí se do pudinků, dezertů a na rizoto.

KRÁTKOZRNNÁ BÍLÁ rýže krásně voní, po uvaření je měkká a lepí ještě víc než hnědá varianta. Hodí se na všechno, co má být ve výsledku krémové a kašovité. Takže na pudinky, suši, rýžové kuličky, rizoto…

LEPKAVÁ NEBOLI ŠKROBOVITÁ rýže se skvěle jí hůlkami, proto se hodí na všechny asijské pokrmy, na suši a sladké rýžové dezerty.

STŘEDNĚZRNNÁ HNĚDÁ rýže má krátká a baculatá zrnka, ne tak pevná jako u kulaté rýže. Hodí se do polévek, jako příloha a do salátů.

STŘEDNĚZRNNÁ BÍLÁ rýže má stejné charakteristiky jako hnědá.

DLOUHOZRNNÁ BÍLÁ rýže je pevná a po uvaření nelepí, je nadýchaná. Její druhy, například basmati nebo jasmínová rýže, jsou velmi aromatické. Hodí se do pilafů, paelly, do salátů, na ,čínu‘.

Rýže PARBOILED je už upravená v páře. Napařuje se ve slupce, takže všechny výživné látky jsou uzamčené v zrnku. Je výživnější než bílá a snadněji stravitelná než hnědá. Hodí se jako příloha, na pilafy, do indických jídel a všude, kde chcete rýži s oddělenými zrnky.

RAFINOVANÁ rýže je bílá a dlouhým procesem úpravy zbavená vlákniny. Živiny se jí opět dodávají uměle a zrnka se jimi obalují. Tento proces lze aplikovat na všechny druhy rýže.

INSTANTNÍ (PŘEDVAŘENÁ) rýže se nejprve uvaří a potom vysuší. Přijde vhod, když nás tlačí čas. Hodí se jako příloha a do směsí se zeleninou.