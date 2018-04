Nezdravé jídlo může být sexy, říká režisér a točí modelky, jak se cpou

V reklamě na restauraci Carl’s Jr. se mokrá a namydlená Paris Hiltonová při umývání auta zakousává do obřího burgeru. Zpomalené záběry dokresluje písnička I Love Paris. Reklama se před 12 lety stala hitem.

Podobný princip Applebaum, který má na kontě také videoklipy jako Umbrella od Rihanny nebo Party in the U.S.A. Miley Cyrusové, využívá v nové kampani. Krátká videa zveřejňuje na Instagramu. Sexy modelky na nich si většinou pohrávají s nejrůznějším jídlem. Jedna v kožené bundě a černých kalhotkách jí cukrovou vatu, další v červených bikinách strká prst do koblihy a vydlabuje náplň a jiná vylízala talíř špaget během písničky That’s Amore.

Je kampaň Eats sexistická?

Režisér odmítá, že jsou jeho klipy sexistické. Podle něj je jídlo jako sex. Každý ho chce a potřebuje, a když ho má, tak si ho užívá.

„Jídlo na chvíli vypadá skvěle, stejně jako modelky v pornu. Ale to jen na začátku. Jakmile všichni začnou souložit, make-up se rozmaže a všude je pot. Když se začne jíst jídlo, talíř nakonec nevypadá tak pěkně jako na začátku. Ale není ten zážitek a způsob více zábavný?“ řekl o tom, proč se rozhodl natáčet sexy videa s jídlem.