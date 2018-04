Restart v hlavě: udělejte si taky úklid na začátku školního roku

Kabelka

Fenomén jménem dámská kabelka nemá obdoby. Nechme teď stranou její módní hodnotu a psychoterapii, jakou dokáže spáchat nákup nového kousku. Podíváme se spíš dovnitř.

Nahoře najdete vše potřebné, dole jsou lvi. V podobě zmuchlaných účtenek, reklamních letáků a pokud máte děti, je sbírka obohacena o dudlík, vlhčené ubrousky, hračku z KFC a nakousanou tatranku. Pokaždé, když do téhle tajemné bažiny vnoříte ruku a nabodnete se na synovo kružítko nebo otevřenou propisku, přísaháte si, že dneska večer provedete důkladnou debordelizaci. Jenže večer skutek utek. Dokud své kabelce neuděláte nový školní rok, budete se tahat se zbytečnostmi a nikdy nenajdete na první pokus klíče, tramvajenku ani zvonící mobil.

Jak se to dělá? Rychle, abyste neměla čas na výmluvy, vysypte kabelku dnem vzhůru na stůl a ze vzniklé hromady vyhoďte všechno, co patří do odpadků. A až budete zase příště plísnit dítě za vylisovaný chleba se sýrem na dně aktovky, vzpomeňte si na půlku cereální tyčinky z boční kapsy své kabelky, které už do získání občanky zbýval jen rok nebo dva.

Nakonec do kabelky vraťte jen to, co tam patří. Podle odborníků na kabelkovou ergonomiku to je: peněženka, klíče, mobil, malá taštička s líčidly (v ní lesk na rty nebo rtěnka, řasenka a malý parfém), balíček papírových kapesníků, malý skládací deštník, sluneční brýle, pohotovostní tampon nebo vložka, žvýkačky nebo mentolové bonbony, diář a propiska.

Skříň

"Udělat si pořádek a funkční systém ve skříni neznamená jenom, že srovnáte džíny do komínku," říká Elika Gibbsová, která si založila firmu Practical Princess a pomáhá svým zákaznicím s organizací šatníku a nákupy oblečení. "Jde hlavně o váš klid a sebevědomí. Každodenní ranní oblékání je potřeba maximálně ulehčit, a když ve své skříni hned všechno najdete a všechno vám padne, nebudete z domu vycházet naštvaná nebo nešťastná."

Uklidit skříň jistě žádné z nás potíže nedělá, ale jak dlouho tam pořádek vydrží? Dva měsíce maximálně.

Možná na to mají odborníci vychytanější triky než my. Elika Gibbsová radí: Rozdělte své svršky na několik hromádek.

Co si nechat: to, co vám padne, líbí se a je v dobrém stavu.

Co archivovat někde mimo skříň: oblečení se vzpomínkovou hodnotou, které ale už nenosíte.

Čeho se zbavit (do koše, do charity, ke kamarádce): rok jste to nenosila, nesluší vám to, je to seprané nebo potrhané.

Co potřebuje péči: oblečení na zašití, vyčištění nebo prodloužení (všechno, co máte ve skříni, by mělo být ihned k použití).

Co nosíte jen v létě/ zimě: sezonní oblečení uložte do krabic pod postel nebo na půdu.

Po vytřídění pověste oblečení na ramínka a seřaďte podle barvy od nejsvětlejšího k nejtmavšímu. Elika tvrdí, že kdo to nikdy nezkusil, nepochopí, jaká úleva je přijít ráno ke skříni, kde vládne systém.

Domácí centrála

Jak ví každý, kdo jako dítě složitě hledal na svém psacím stole pozici, při které by mohl narýsovat úhel alfa, a přitom nesrazil loktem hromadu sešitů se cvičkou navrchu, dělat si úkoly v září je pohádka. Stůl je ještě prázdný a člověk si připadá tak nějak ušlechtile a nesmírně chytře. To i tehdy, když zakončil minulý školní rok reparátem z fyziky.

Dospělým ekvivalentem psacího stolu, u kterého se děti připravují do školy, je místo, kde organizujete život své rodiny nebo domácnosti. Po ruce máte uložené složenky, na očích papírky s nápisem NA CHALUPU BAČKORY! a po večerech tam někdy zíráte do výpisů z účtu a říkáte si, že do důchodu vás pravděpodobně odvezou v osmdesáti a rovnou z práce.

Ve většině případů je to kuchyň. Lednička pokrytá magnety a papírky s poznámkami, nástěnka s rozvrhem dětí, zásuvka s naházenými záručními listy.

Když vládne v této mozkové centrále vaší domácnosti chaos a na dohledání jakéhokoliv dokumentu abyste si brali dovolenou, stojí vás to nervy i peníze. Pár týdnů založený účet za telefon se posléze vrátí jako bumerang ve formě upomínky s pokutou. Promeškaná oslava u kamarádky, jejíž pozvánkou jste si založila recept v kuchařské knize, zase zamrzí. Tehdy potřebuje vaše kuchyňská "kancelář" předškolní úklid.

Na složenky a výpisy z účtů si zvolte takový systém zakládání, aby vyžadoval co nejméně kroků. Šanon se závěsnými deskami je krásná věc, ale jednoduchá krabice, kterou jednou za měsíc roztřídíte, vyžaduje celkově mnohem méně času na obhospodařování.

Chod rodiny, výlety, povinnosti a návštěvy lékaře zaznamenávejte na viditelném místě do velkého kalendáře a vyhlaste heslo Co není psáno, nebude uskutečněno. Naučte ostatní, ať tam sami zaznamenávají svoje domluvené akce, a nebudete si muset zaskládávat hlavu desítkami dat a termínů.