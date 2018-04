Recepty na sterilovanou zeleninu, kterou použijete v teplé i studené kuchyni

Rajčata s česnekem a feferonkou

Příprava: 15 minut + sterilování 30 minut

Na 3 menší sklenice

* 2 kg cherry rajčat

* 6 stroužků česneku

* 1 svazek bazalky

* 3 feferonky

* 6 kuliček bílého pepře

* sůl

1. Rajčata omyjeme, osušíme a propíchneme na dvou až třech místech velkou vidličkou.

2. Česnek oloupeme, stroužky podélně rozpůlíme, bazalku a feferonky omyjeme a necháme okapat.

3. Rajčata naskládáme do sklenic, do každé sklenice dáme několik lístků bazalky, čtyři půlky česneku, jednu feferonku a dvě kuličky bílého pepře.

4. Zalijeme vodou, sklenice pevně uzavřeme a sterilujeme půl hodiny při teplotě 90 stupňů.





NÁŠ TIP Naložená rajčata použijte jako základ omáček na těstoviny nebo pizzu.

Květák se zeleninou

Příprava: 20 minut + zavařování 30 minut

Na asi 3 sklenice

* 1,5 l vody

* 500 ml octa

* 120 g cukru

* 50 g soli

* 1 lžička hořčičného semínka

* 5 kuliček nového koření

* 6 kuliček černého pepře

* 2 bobkové listy

* 1 květák

* sůl

* 1 malá cuketa

* 2 lžíce oleje

* 1 kapie

* 1 červená cibule

* čerstvá petržel nebo celerová nať

1. Smícháme vodu s octem a kořením a necháme 10 minut povařit.

2. Květák omyjeme, rozebereme na růžičky a krátce povaříme v lehce osolené vodě. Omytou cuketu nakrájíme na kostky, orestujeme na pánvi na oleji.

3. Kapii rozpůlíme, vyjmeme semena, vypláchneme a necháme okapat. Rozkrájíme na proužky. Povaříme asi dvě minuty v osolené vodě. Cibuli oloupeme, rozkrájíme na tenčí měsíčky.

4. Zeleninu rozdělíme do sklenic, do každé přidáme několik lístků petržele a zalijeme nálevem. Zavařujeme 20 minut při 85 stupňů.





NÁŠ TIP Přidat můžete i povařenou malou mrkvičku nebo stonky řapíkatého celeru.

Plněné chilli papričky

Příprava: 30 minut + pečení 15 minut

Na asi 3 sklenice

* 1 kg chilli papriček nebo feferonek

* olivový olej

* 150 g sýra feta

* 3 stroužky česneku

* 1 sklenička kaparů

* 1 sklenička ančoviček

* 50 ml vinného octa

* sůl

* pepř

1. Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Chilli papričky omyjeme, odřízneme vršky a vydlabeme semena, propláchneme vodou a necháme okapat (raději si vemte gumové rukavice). Sýr a česnek nakrájíme na tenké plátky, ančovičky na kousky, kapary propláchneme.

2. Papričky dáme do zapékací misky a zalijeme olejem, tak aby byly zakryté, pečeme čtvrt hodiny. Po vychladnutí slijeme a uschováme si olej. 3. Papričky plníme fetou, ančovičkami a kapary. Naplněné je zakápneme octem, prošlehaným s trochou soli a čerstvě umletým pepřem.

4. Naplněné papričky přendáme do skleniček, zalijeme olejem, zavíčkujeme. V chladničce vydrží několik měsíců.

Papriky se šalvějí

Příprava: 30 minut + zavařování 30 minut

Na asi 6 sklenic

* 2 l vody

* 300 ml octa

* 150 g cukru krupice

* 60 g soli

* 1 polévková lžíce hořčičného semínka

* 6 kuliček nového koření

* 10 kuliček pepře

* 3 bobkové listy

* 300 ml oleje

* 3 kg paprik – žluté, zelené a červené

* čerstvá šalvěj

1. Z vody, octa, cukru, soli a koření svaříme nálev. Všechny ingredience povaříme 10 minut. Do hotového uvařeného nálevu prošleháme olej a necháme nálev vychladnout.

2. Papriky omyjeme, rozpůlíme a vyjmeme jádřince. Rozkrájíme je na centimentrové proužky a asi dvě minuty povaříme v lehce osolené vodě.

3. Scezené papriky přendáme do sklenic, zalijeme nálevem a do každé přidáme lístek šalvěje. Sklenice uzavřeme a sterilizujeme asi 30 minut při 90 stupních.