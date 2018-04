Recept na šťastné manželství? Ošklivý muž!

Podívejte se na známé české páry. Gábina Partyšová a Josef Kokta, Petra Paroubková a Jiří Paroubek, Ivana Chýlková a Jan Kraus, Kateřina Klasnová a Vít Bárta, Michaela Maláčová a Zdeněk Bakala...

Jde o pohledné a úspěšné ženy, které by mohly mít v podstatě jakéhokoli muže. Jenže vědci dávají známým Češkám za pravdu. Podle nich má mnohem větší šanci na úspěch manželství, kde je muž výrazně méně atraktivní než žena.

Evoluční teorie

Psychologové například provedli studii mezi manželskými páry, jejíž výsledky zveřejnili v magazínu Journal of Family Psychology. Zjistili, že muži, kteří byli výrazně atraktivnější než jejich partnerky, se cítili nešťastnější a měli ohledně svého manželství mnohem negativnější pocity. Naopak tam, kde byla atraktivnější žena, vykazovali oba partneři větší spokojenost.

Vědci se domnívají, že jde o jev podmíněný evolucí, kdy byla pro ženy podstatnější mužova schopnost zplodit zdravého potomka a zaopatřit ho, než jeho fyzická přitažlivost. Oproti tomu muži jsou údajně "naprogramovaní" k tomu, aby si vybírali partnerky, které budou předávat jejich genetickou informaci, takže se zaměřují na mladé, zdravé a atraktivní ženy. Pokud má muž pocit, že je atraktivnější než žena, vykazuje větší tendenci hledat ještě jiné varianty a zkoušet, jestli by mu jiná partnerka nevyhovovala víc než ta současná.

Oškliví jsou spolehlivější

Podle jiné teorie se cítí krásné ženy s ošklivými partnery jistější než jejich kolegyně, které mají doma atraktivního manžela. Předpokládají totiž, že existuje jen malá pravděpodobnost, že by muž začal hledat jinou partnerku, pokud má doma ženu výrazně atraktivnější než je on sám. Jejich společné potomstvo tak nepřijde o materiální zajištění, které jim otec mimo jiné poskytuje. Podle psychologů z New York University, kteří na toto téma provedli výzkum v roce 2001, mají ženy tendenci přisuzovat méně atraktivním mužům takové vlastnosti, jako je věrnost, stálost, zodpovědnost nebo spolehlivost.

Hezouni jsou nudní

"Neznám nic nudnějšího než klasicky hezkého muže," tvrdí Marie Petrová, pětadvacetiletá grafička z Prahy. "Hezcí muži jsou si sebou příliš jistí a obvykle v posteli ani ve vztahu nestojí za nic. Jsou zkažení od žen a mají pocit, že už se nemusí snažit, protože všechno uhrají na svůj vzhled. Ti, kteří nejsou klasickými krasavci, jsou mnohem pozornější." Podle výzkumu, který provedla socioložka Diane Felmee a jehož závěry zveřejnil například deník Sun, je při prvním kontaktu s mužem jeho vzhled důležitý jen pro třetinu žen. Podle jejího výzkumu většina žen oceňuje u muže spíše smysl pro humor, finanční zajištění nebo úspěšnou kariéru.

Krásných žen je víc



Zajímavý je i pohled evolučních psychologů. Například studie, kterou provedl Satoshi Kanazawa a citoval ji například Journal of Theoretical Biology, tvrdí, že jde o pouhou otázku nabídky a poptávky. Podle tohoto výzkumu, kterého se zúčastnilo tři tisíce respondentů, je totiž na světě více atraktivních žen než mužů. Atraktivním rodičům se totiž údajně rodí častěji dívky než chlapci. Prý je tomu tak proto, že rodičům, u kterých převažují maskulinní rysy jako agresivita, síla, rozhodnost, se rodí více chlapci. A naopak párům, u kterých převažují spíše ženské charakteristiky jako atraktivita a sociální cítění, se rodí dívky. Kromě toho údajně ženy preferují muže, kteří jim připomínají jejich otce. Takže například pleš u mužů je málokdy vnímána jako negativní aspekt.