Ještě než zemřela, zabalila Britka 18 narozeninových dárků po syna

O tom, že má rakovinu prsu, se Rachael Blandová z Cheshire, která pracovala jako televizní moderátorka, dozvěděla před dvěma lety. Svůj úděl brala statečně a krátce poté, co se dozvěděla diagnózu, založila blog Big C Little Me, ve kterém informovala známé i neznámé o výsledcích své léčby a vlastních pocitech během nemoci.



Moderátorka zpráv na britské televizní stanici BBC a také také spoluprůvodkyně televizním pořadem zaměřeným na příběhy lidí, kteří bojují s rakovinou You, Me and the Big C, podstoupila v roce 2017 chemoterapii, ozařování a také operační zákrok, ale další vyšetření bohužel ukázala, že se zákeřná nemoc vrátila a v jejím těle se objevily metastázy.

Strašlivou zprávu o tom, že její rakovina je v posledním stádiu a není jí už pomoci, se Rachael dozvěděla na výletě se synem a jeho kamarády. „Srdce mi tlouklo jako o závod, když jsem přijímala hovor,“ cituje Rachael Daily Mail.

„A pak přišla ta slova: Je mi to moc líto, ale výsledky biopsie ukázaly, že je rakovina zpět, a to v pokožce.“ Šokující zpráva nemocnou moderátorku zasáhla především jako matku: „Dívala jsem se na malého Freddieho, jak si hraje, a moje srdce pro něj pukalo,“ přiznala.

Moderátorka britské televizní stanice BBC Rachael Blandová

Upnula se sice ještě k nové léčebné metodě, když sama sebe v blogu označovala za „laboratorní krysu“, ale už se nedalo nic dělat a konec byl neodvratný.

V pondělí 3. září pak na sociálních sítích Rachael Blandová oznámila, že jí zbývají už jen dny života, a ve středu 5, září v ranních hodinách těžké nemoci podlehla.



„Naše krásná, statečná Rachael zemřela poklidně dnes ráno obklopena svými nejbližšími,“ napsal poté na Twitter její manžel a otec jejího tříletého syna Freddieho Steve Bland. Poděkoval také veřejně všem, kdo sledovali příběh jeho ženy a vyjadřovali jí podporu, která pro ni hodně znamenala.

„Rachael byla a navždy bude neuvěřitelnou inspirací pro každého, s kým se setkala,“ napsal podle britského deníku Steve Bland. „Pro nás byla skvělá po všech stránkách a bude nám chybět víc, než je možné vypovědět slovy.“

Moderátorka, velká bojovnice a maminka malého syna ovšem na smrt nečekala se založenýma rukama.

Kromě toho, že pro Freddieho pořídila a zabalila 18 dárků k narozeninám, aby měl od ní pozornost každý rok až do svých 21 let, také sepsala paměti, jež nazvala jednoduše Pro Fredieho, kde chtěla pro svého syna zachovat vše, co by mu v budoucích mohla povědět.

Rachael Blandová před svou smrtí myslela především na syna a jeho budoucnost

Ve snaze, aby na svou maminku chlapec nezapomněl, dala také dohromady sbírku ručně psaných poznámek, nahrávek, voňavek a dalších předmětů, jež mu ji měly v budoucnu připomínat.



Rachael také založila skupinu na WhatsAppu s manželovou sestrou a Freddieho tetou a v ní sepsala všechna svá přání ohledně budoucnosti malého syna.

Kromě praktických věcí, jako je pomoc s výběrem kvalitní školy, nezapomněla Rachael ani na hodně osobní požadavky - například prosbu, aby Freddieho vlasy nestříhali příliš nakrátko, pokud si to sám nebude přát.