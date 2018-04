Bulku v prsu jsem objevila jen díky těhotenství, říká žena s rakovinou

„Moje těhotenství bylo úžasné. Ovšem jen do té doby, než jsem si našla bulku v prsu. Byla jsem neskutečně vyděšená,“ sdělila Justine.



„Našla jsem si v prsu bulku právě ve chvíli, kdy jsem se doma po koupeli mazala krémem. Nahmatala jsem ve svém prsu kuličku. Ale netušila jsem, že to je rakovina,“ svěřila se.

V nemocnici lékař po několika testech zjistil, že už se rakovina stihla rozšířit i do lymfatických uzlin a doporučil jí, že by měla okamžitě začít s léčbou. To by ale znamenalo, že by musela jít na potrat.

„Rozhodla jsem se počkat. Lékaři tedy vyčkávali několik týdnů až do doby, kdy budu ve 34. týdnu těhotenství, aby byla naše holčička připravená na císařský řez. Teprve pak jsem mohla začít s léčbou,“ pokračovala.

Když se dcera narodila, myslela si, že ji neuvidí vyrůstat. Pár měsíců poté ale na svět nahlíží úplně jinak.

„Rozhodla jsem se, že budu bojovat. Že to nevzdám. Potřebovala jsem v budoucnu mít nějaký světlý bod, takže jsme začali s partnerem rovnou plánovat svatbu. Soustředím se na rodinu a na svatbu a nemyslím na rakovinu a na léčbu. Najednou svět vidím v jasných barvách. Vím, že mě moje děti potřebují,“ sdělila.

Léčba v jejím případě ještě stále pokračuje, stále ale věří v to, že její příběh bude mít šťastný konec. A také doufá, že svým příběhem pomůže jiným ženám. „Snad se teď budou víc hlídat. Je to velmi důležité,“ dodala.