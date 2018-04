Puberta začíná u dívek už před desátým rokem

19:05 , aktualizováno 19:05

Puberta nastupuje dnes o několik let dříve, než tomu bylo u současné generace čtyřicátníků. U dívek je to dokonce ještě před desátým rokem života a odborníci se obávají, že časný nástup pohlavního zrání způsobí to, že se sexu začnou teenageři věnovat mnohem dříve.