Co dělat, když máte doma puberťáka? Nesnažte se přelstít přírodní zákony

Snažte se pochopit přírodu

Zatímco rodiče jsou biologicky nastaveni na to, aby své dítě chránili a opatrovali, dospívající lidé se naopak dostávají do věku, kdy by se měli začít odpoutávat a stavět na vlastní nohy.

Někdy to ovšem vypadá, že se jen snaží vzdorovat. Mozek rodičů je však stále v pečovatelském a ochranitelském módu. Nemá očividně cenu vzpírat se toku času a přírodním zákonům, to nikdy nedopadne dobře.

Místo toho se snažte dívat na svého puberťáka trochu jinýma očima. Bude vás štvát, budete se o něj bát a přát si, aby už to proboha skončilo. Ale jedno je jisté. Nic s tím nenaděláte.