Jak ženám porozumět: Je normální, že někdy neladí, říká psycholožka

8 rad pro naše partnery: Zkuste někdy svou ženu „pouze“ vyslechnout a obejmout, nedělejte nic konkrétního.

Poděkujte své ženě - může se to zdát málo, ale je to nezbytné k tomu, aby cítila, že vám večeře chutnala, že pro vás její snaha něco znamená. Děkuji funguje dokonale.

Potěšte svou ženu tím, co si přeje ona, ne tím, co si vy myslíte, že je to pravé ořechové. Víte přece dobře, co má skutečně ráda? A když si nejste jistí, pátrejte přímo u zdroje: poslouchejte ji, vnímejte ji, zeptejte se jí.

Oceňte svoji ženu před ostatními – cítíte se u takových ocenění trapně? Nemusíte. Umět ohodnotit druhého a přiznat to skrývá v sobě lásku a sílu. Tak směle do toho.

Vezměte si od ženy její odlišnost, netrvejte pouze na své pravdě. Zkuste se pohnout z místa a možná uvidíte i její pohled. Využijte její intuice a nezavírejte před ní dveře. Vyplatí se vám to.

Nabídněte ženě sám sebe, nebojte se projevit mužskou přirozenost. Chce, abyste ji respektoval, žádejte totéž po ní. Respekt k odlišnostem v pohlaví vede ke spokojenému partnerskému celku.

Potřebujte svoji ženu, jen tak se stanete úplnou bytostí. Strach ze závislosti na druhém vede k porušené výměně energie. Odvažte se opravdu stát se partnerem své ženě.

Nezapomínejte na svůj osobnostní rozvoj, jen tak se stanete mužem v celé své kráse.