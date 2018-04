Zahrajte si před přijímačkami na supermana, radí psycholožka

Nevěřili byste, jaké drobnosti vám pomůžou k úspěchu. Zkušená psycholožka a psychoterapeutka Alžběta Protivanská tvrdí, že mnohé se dá ovlivnit třeba polohou těla.

„Ať už to zní sebevíc komicky, zahrajte si před zkouškou na supermana. Stoupněte si pevně nohama na zem, vypněte hruď a několikrát se zhluboka nadechněte.“ Výzkum ukázal, že sebevědomý postoj u lidí způsobuje, že pak mají skutečně vyšší sebevědomí a cítí se rozhodně jistější v kramflecích.



U ústní části přijímacích zkoušek byste si také měli dát pozor na projevy nejistoty. Žádné nejisté popotahování rukávu nebo sukně, žádné prolamování kloubů nebo ohnuté choulení se do sebe. „Vysíláte tak signály, že se necítíte sebejistí a očekáváme neúspěch,“ radí Alžběta Protivanská a doporučuje vynechat i váhavé „hmmm“ a vycpávková slova „jakoby“ a „prostě“.

Rozhodně také vynechejte myšlenky typu „jestli to neudělám, tak to nepřežiju“ nebo „tohle nikdy nemůžu zvládnout“. Mozek na takové pochody totiž aktivně reaguje. „Jeho hlavním úkolem je chránit nás před sebemenším nebezpečím, takže pak udělá vše proto, abyste na zkoušky nešli.“ Proto se v předvečer zkoušky motivujte spíše takto: Tohle jsem si vybral(a), mám to rád, přesně tohle chci. Mozek bude reagovat zklidněním a spíše vás u zkoušek podpoří.

A zapomeňte na biflování na poslední chvíli! Před samotnými přijímačkami už expertka nedoporučuje žádné učení. „Student by měl udělat všechno pro to, aby dokázal alespoň na chvíli vypnout od přemýšlení a dobře se vyspat.“ Takže dobrou noc, a ať se vám splní vaše sny.