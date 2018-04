Psychiatři léčí více nemocných kvůli marihuaně

Uvedl to v Londýně stínový ministr zdravotnictví Andrew Lansley, který získal podklady od vlády. Podle těchto údajů se za posledních pět let zvýšil příjem pacientů ze stejného důvodu o 63 procent. Celkem to loni bylo 869 lidí.

"Pochopení vazby mezi duševní chorobou a marihuanou za poslední léta zesílilo," řekl Lansley. "Právě tak je nyní sama droga silnější," dodal a poznamenal, že ke zvýšenému počtu příjmu pacientů přispěly oba faktory.

Marihuana je v Británii nadále zakázanou látkou, i když ji Blairova vláda zařadila do nejnižší kategorie. To v praxi znamená, že je trestáno, pokud marihuanu někdo prodává a zejména pokud ji nabízí mládeži. Nicméně policie nemusí stíhat každého, kdo drogu sám požívá.

Ředitelka dobročinné společnosti pro duševní zdraví Sane Marjorie Wallaceová řekla televizi ITN, že podle psychiatrů na 80 procent lidí, kteří se léčí na první případ psychózy, kouřilo marihuanu.

Vysoká spotřeba marihuany se odhaduje i v Česku, kde podle všeho také roste počet pacientů v důsledku jejího kouření. Podle dostupných údajů například v roce 2000 vyhledalo v souvislosti s marihuanou odbornou lékařskou pomoc 912 lidí, přičemž v roce 1997 jich bylo 480.

Kouření marihuany je podle lékařů spojeno se závažnými zdravotními riziky. Účinek dvou marihuanových cigaret na dýchací systém lze prý srovnat s dávkou 28 tabákových cigaret. Dlouhodobá konzumace marihuany přitom vede k závislosti jako u alkoholu, často i k přechodu na tvrdší a ničivější drogy.